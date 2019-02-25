2019-02-25T12:54:30+03:00
Здоровье

Врач прописал дружбу: ученые выяснили, что близкие приятели – верный залог долголетия

Крепкие социальные связи для организма эффективнее, чем спорт
Ольга АНТОНОВА
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Годы дружбы способствуют долголетию.Годы дружбы способствуют долголетию.Фото: EAST NEWS
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Некоторые коуч- тренеры и тренеры по личностному росту считают, что люди слишком много времени тратят на общение в соцсетях или посиделки с друзьями вместо того, чтобы провести его с пользой. Однако же, недавно голландские ученые выяснили, что это время не тратится впустую, часы в хорошей дружеской компании для здоровья оказывают на организм эффект сильнее, чем пробежка. И даже больше, чем отказ от табака.

В частности, специалисты проанализировали результаты четырех исследований, в которых сравнивались показатели участников, ощущавших себя в социальной изоляции, и компанейских заводил. Были проанализированы данные сотни и даже тысячи участников в возрасте от 12 лет до 91 года. Измерялись артериальное давление, индекс массы тела, окружность талии и уровень С-реактивного белка в крови (показатель воспаления).

Все эти параметры были тем выше, чем меньше социальных связей было у человека. Например, в пожилом возрасте недостаток контактов с другими людьми на 142% увеличивал вероятность повышения артериального давления (для сравнения, диабет — только на 49%).

Тоже самое касается и здоровья мозга. У пожилых людей, которые в домах престарелых быстро обзаводились друзьями и все время старались образовать вокруг себя компанию деменция возникала в два раза реже, чем у одиночек и экстравертов.

Из более чем 2 тысяч человек, ни у одного из которых не было проблем с когнитивными функциями на момент начала работы, деменцией заболело 13,4% тех, кто чувствовал себя одиноко, и только 5,7% тех, у кого было много друзей, сообщает LiveScience.

ИСТОЧНИК KP.RU

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