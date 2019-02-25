37-летняя Кристен Риттер объявила на церемонии «Оскар» о беременности

Звезда сериала «Джессика Джонс» Кристен Риттер, появившись на красной дорожке церемонии «Оскар», удивила всех не дизайнерским платьем, а сильно округлившимся животом, тем самым разоблачив интригу, почему в ближайшее год ее на экранах поклонники не увидят.

Риттер появилась на главном кинособытии года в сопровождении бойфренда и отца будущего ребенка — 40-летнего фронтмента группы The War on Drugs Адама Грандусиэля. Судя по внешнему виду актрисы и ее большому животу, она находится на последних месяцах беременности.

Актриса с отцом будущего ребенка Адамом Грандусиэлем.Фото: REUTERS

Отметим, что Риттер и Грандусиэль живут гражданским браком больше пяти лет. Правда, о свадьбе при этом речь не идет. Говорят, что для такого серьезного шага нужно дозреть. Возможно, это произойдет после того, как пара станет родителями. Ребенок для обоих станет первенцем.

Напомним, Кристен известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах как: «Девочки Гилмор», «Однажды в Вегасе», «Сплетница», «Во все тяжкие», «Защитники», «Слишком крута для тебя» и многих других.

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