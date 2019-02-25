2019-02-25T13:30:35+03:00
Звезды

37-летняя Кристен Риттер объявила на церемонии «Оскар» о беременности

Актриса станет мамой в первый раз
Ольга АНТОНОВА
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Актриса Кристен Риттер.Актриса Кристен Риттер.Фото: REUTERS
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Звезда сериала «Джессика Джонс» Кристен Риттер, появившись на красной дорожке церемонии «Оскар», удивила всех не дизайнерским платьем, а сильно округлившимся животом, тем самым разоблачив интригу, почему в ближайшее год ее на экранах поклонники не увидят.

Риттер появилась на главном кинособытии года в сопровождении бойфренда и отца будущего ребенка — 40-летнего фронтмента группы The War on Drugs Адама Грандусиэля. Судя по внешнему виду актрисы и ее большому животу, она находится на последних месяцах беременности.

Актриса с отцом будущего ребенка Адамом Грандусиэлем. Фото: REUTERS

Актриса с отцом будущего ребенка Адамом Грандусиэлем.Фото: REUTERS

Отметим, что Риттер и Грандусиэль живут гражданским браком больше пяти лет. Правда, о свадьбе при этом речь не идет. Говорят, что для такого серьезного шага нужно дозреть. Возможно, это произойдет после того, как пара станет родителями. Ребенок для обоих станет первенцем.

Напомним, Кристен известна зрителям по ролям в таких фильмах и сериалах как: «Девочки Гилмор», «Однажды в Вегасе», «Сплетница», «Во все тяжкие», «Защитники», «Слишком крута для тебя» и многих других.

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Времена платьев из мяса давно прошли, поэтому сейчас Стефани (настоящее имя певицы) эпатирует лишь величиной камней, которые она надевает на красную дорожку. 32-летняя певица была дважды номинирована на «Оскар», поэтому и наряд был под стать. ГаГа явно вдохновилась образом Одри Хепбёрн из «Завтрака у Тиффани». (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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