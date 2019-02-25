«Зеленая книга» стала фавориткой на «Оскарах»

На 90-й церемонии вручения «Оскаров» американская киноиндустрия занималась обновлением своих кадров. Многие из лауреатов, допущенных в прошлом году на священный пантеон, не только никогда не держали в руках золотой статуэтки, но даже ни разу не были на нее номинированы. Тоже самое происходило и на 91-й церемонии, где процесс обновления рядов мог стать уже системным.

Щедро раздав номинации иностранцам отнюдь не только в предназначенной для них категории «иноязычный фильм», Голливуд показал, что готов к обновлению, но на решающий шаг все-таки не решился. Фреска Альфонсо Куарона «Рома» раньше была бы номинирована только в номинации за иностранный фильм, но спродюсировавшая ее американская стриминговая компания «Нетфликс» была в полном праве предложить ее на рассмотрение Академии во всех главных номинациях, в том числе «лучший фильм». Более того, победа в этой номинации носила бы исторический характер: никогда еще иноязычные фильмы не выигрывали главного «Оскара», и никогда еще его не получали фильмы, произведенные не традиционными киностудиями, а компаниями потокового мульти-медиа, в том числе самим «Нетфликсом».

Трейлер Рома (2018).Режиссер: Альфонсо Куарон

Решение академиков могло быть революционным и означало бы констатацию глобальных сдвигов в системе производства и проката фильмов. Не говоря уже о том, что по уровню искусства «Рома», конечно, превосходил всех остальных кандидатов вместе взятых. Куарон, режиссер одной из серий про Гарри Поттера и принесшей ему «Оскара» «Гравитации» снял не просто самый личный свой фильм, но настоящее большое авторское кино, черно-белую фреску о взрослении, но в результате проиграл в главной номинации более простой «Зеленой книге» Питера Фарелли - образцовому «оскаровскому» фильму, посвященному серьезной и важной теме расизма и борьбы с ним, но при этом сделанному не тяжеловесно и не занудно, основанному на реальных событиях, но при этом комедии, рассказывающему о сближении диаметрально противоположных людей (черного и белого), намекая, что в недостижимом идеальном мире все люди братья.

Зелёная книга Русский трейлер (2019).

То, что восторжествует политкорректный антирасистский дискурс, было ясно с самого начала церемонии. Церемония началась с присуждения «Оскара» в категории «лучшая женская роль второго плана». Боюсь, у меня плохие новости: она досталась не лучшей, а чернокожей актрисе Реджине Кинг за сопливо-литературную вещь «Если бы Бил-стрит могла говорить» от Барри Дженкинса, непропорционально перехваленного режиссера «Лунного света», обошедшего Кубрика, Хичкока и Чаплина только по причине красивого шоколадного цвета кожи. Предназначался «Оскар», конечно, Эми Адамс за «Власть» или любой из актрис в «Фаворитке».

Расовая карта начала опасно брать верх, когда призы за лучшие костюмы и работу художника-постановщика, а потом и за музыку присудили первому комиксу «Марвела», пробравшемуся на самый «оскаровский» верх - «Черной пантере». Чуть позже Махершала Али удостоился своего второго «Оскара» за лучшую второплановую роль за последние два года (страшно подумать, сколько у него их будет в предстоящее десятилетие) - нет, у него отличная роль в «Зеленой книге», но почему-то в этом раскладе его победа не особенно радует, ибо имеет причиной откровенную кампанейщину. Неудивительно, что номинированному за лучшую роль в том же фильме Вигго Мортенсену приз не достался. Если несколько лет назад главным предметом критики на церемонии было то, что «Оскар» слишком белый», то сегодня маятник явно качнулся в противоположную сторону, и искусство от этого точно не выиграло.

«Зеленая книга» Питера Фарелли, хорошая нравоучительная комедия о том, что расизм - это очень плохо, а дружба народов - очень хорошо, также удостоилась «Оскара» за лучший сценарий (то есть за смыслы). За лучший адаптированный сценарий наградили фильм Спайка Ли «Черный клановец» примерно на ту же тему (плюс сильная анти-Трамповская направленность) - это первый «Оскар» знаменитого чернокожего режиссера, номинирующегося уже почти 30 лет. Наконец-то его время пришло.

Спайк Ли на вручении статуэткиФото: REUTERS

Худший из представленных в номинации фильм «Богемская рапсодия» удостоился «Оскаров» за монтаж, звуковой монтаж и сведение звука - и этим вполне мог бы удовлетвориться, но увы - приз за лучшую мужскую роль достался Рами Малеку, совершенно неубедительно, на мой взгляд, сыгравшему Фредди Меркури. Актер египетского происхождения, американец в первом поколении стал еще одним знаменем мультикультурализма, но ему как до Луны до Кристиана Бейла, действительно показавшего чудеса перевоплощения в фильме «Власть».

Рами Малек и его возлюбленная Люси БойнтонФото: REUTERS

Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD.Богемская рапсодия Официальный трейлер 2 HD

Никто не против мультикультурализма, когда он подтвержден реальным художественным содержанием и качеством фильма. Как в поставленной греком Йоргосом Лантимосом «Фаворитке», за которую Оливия Колман получила «Оскар» как лучшая актриса - она виртуозно сыграла страшную, глупую и больную, но все еще похотливую английскую королеву Анну. Или в «Роме», за которую Куарон удостоился «Оскаров» за операторскую работу, лучший иноязычный фильм и лучшую режиссуру (вручал еще один оскаровский лауреат-мексиканец, Гильермо дель Торо).

Оливия Колман получила награду за лучшую женскую рольФото: REUTERS

Лучшим анимационным фильмом признали очередного «Человека-паука». «Оскаром» за визуальные эффекты наградили обнесенный номинациями «Человек на Луне» от создателя «Ла-ла лэнда» Дэмиена Шазелла. Леди Гага очень плакала, произнося прекрасную речь о том, что дело не в том, что тебя наградили, а в том, сколько раз ты не сдался, когда тебя отвергли - ей и ее соавторам справедливо достался «Оскар» за песню Shallow из фильма «Звезда родилась». Это единственная награда, присужденная этому фильму.