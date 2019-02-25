2019-02-25T15:28:28+03:00
Звезды

Поющая под «фанеру» Ирина Аллегрова вызвало возмущение фанатов на концерте в Мытищах

Поклонники решили снять видео на телефон, но их вывели из зала
Ольга АНТОНОВА
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Ирина Аллегрова.Ирина Аллегрова.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ирина Аллегрова недавно в интервью заявила, что не боится возраста, не сильно чувствует его приближение, и готова еще долго радовать зрителей своими выступлениями. В выходные насладиться песней «Младший лейтенант» и «Угонщица» собрались больше двух сотен поклонников на концерте звезды в Мытищах. Однако, после исполнения пары хитов певицы стало ясно, что работает она под фонограмму. Это нужно снять на видео, - решили поклонники и тут же достали мобильники, мол, пусть и подписчики их соцсетей знают, как решила поберечь голос артистка. Однако, сделать видео они так и не успели. Охрана вывела из зала. Одной из жертв стал журналист Алексей Калякин.

«Ушли с середины концерта народной артистки Ирины Аллегровой в Мытищах. Точнее, выгнали. Вывели за руки сотрудники полиции. Оказывается, снимать, как человек поет под фонограмму, и фотографироваться на телефон нельзя в общественном месте», — заявил Калякин, которого цитирует издание «Дни.Ru».

Официальных комментариев по поводу использования фонограммы на концерте от представителей певицы пока не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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