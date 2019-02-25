Ксения Бородина до сих пор переживает из-за рассекреченной беременности

Ксения Бородина два года назад родила вторую дочь Тею, причем замуж за своего супруга Курбана Омарова ведущая «Дом-2» выходила уже беременной. Но, разумеется, меньше всего звезда хотела, чтоб об этой новости стало известно прессе. Однако, за месяц до бракосочетания новость об интересном положении растиражировали СМИ. Бородиной же рассказали, что информацию в прессу слила близкая подруга звезды – Алена Водонаева и как бы та не заявляла, что это сделала не она, ведущая телепроекта прекратила с ней всяческое общение. Недавно эта тема снова всплыла в интервью Водонаевой Youtube-каналу «Нежный редактор».

По словам Алены, её подставила еще одна бывшая подруга Айза Анохина, которая якобы создала ситуацию, из-за которой она и поругалась с Ксюшей. Как часто бывает в женской дружбе, одна рассказала что-то другой, а та пересказала третьей... В итоге произошел скандал, который быстро сделал двух телезвезд «заклятыми подругами»

Ксения до сих пор уверена, что её предала именно Водонаева. Но на днях Бородина решила узнать у издания, который первый опубликовал новость про беременность звезды, кто же все-таки стал для них инсайдером. Журналисты признались, что узнали эксклюзивную информацию не от Алены.

Надо отметить, что в тот период звезда «Дом-2» отрицала свою беременность поскольку ходили слухи, что именно она стала основной причиной их скоропалительного брака. Позже, после рождения ребенка пара даже чуть не развелась. Ведущая телестройки заявила, что ее супруг изменял ей, однако, же в итоге простила неверного мужа.