2019-02-22T09:36:10+03:00
Происшествия

Молдавского олигарха Плахотнюка заподозрили в выводе из России 37 миллиардов рублей

Его обвиняют в создании международного преступного сообщества, которое занималось крупномасштабными незаконными валютными операциями
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Одним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. Фото ТАСС/ Вадим ДенисовОдним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк. Фото ТАСС/ Вадим Денисов
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В МВД России сообщили о пресечении деятельности международного преступного сообщества, которое незаконно вывело из России более 37 миллиардов рублей. Одним из организаторов преступной схемы оказался председатель Демократической партии Молдавии, олигарх Владимир Плахотнюк.

- Сотрудниками Следственного департамента МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210 и 193.1 Уголовного кодекса России, задержан житель Московского региона Александр Коркин, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе предварительного следствия установлено, что граждане России и Молдовы создали международное преступное сообщество в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций. Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомства пояснили, что за 2013-2014 годы члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» средства на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации таким образом было выведено более 37 миллиардов рублей.

Напомним, в конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова. Его назвал заказчиком киллер Виталий Прока, который уже отбывает срок за убийство. Сам Плахотнюк назвал эти обвинения политическими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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