Ожоги маслом не мазать, по спине, если подавился, не хлопать!

Ну кто сразу побежит к врачу, если донимает икота или укусил комар? Да и после ожога от сковороды редко мчатся в поликлинику. Большинство из нас пользуется народными рецептами первой помощи, впитанными с молоком матери. Всегда ли они помогают и не вредят ли вообще - вопрос. Чтобы получить ответ, мы сравнили народные советы с данными научно-медицинских исследований.

ОТСТАНЬ, ИКОТА

Не все в курсе, что икота – это непроизвольный сильный вдох, который происходит из-за внезапного сокращения диафрагмы (мышцы, разделяющей грудную и брюшную полости). Причиной может быть слишком поспешное заглатывание еды, питья. Например, газированных напитков, вместе с которыми попадает воздух. Еще одна возможная причина - медленное опорожнение желудка. В нем скапливается воздух, раздражает диафрагму, и она начинает сокращаться.

Что делать?

Народные рецепты: выпить воды, глубоко вдыхать и задерживать дыхание.

Как по науке: Грегори Левитин, отоларинголог из госпиталя Mount Sinai (США), поясняет, что может сработать любое отвлекающее действие: «Я советую пациентам задержать дыхание в течение какого-то времени. Также можно помассировать основание шеи, где располагается нерв, стимулирующий диафрагму (спереди над ямкой - яремной впадиной. - Ред.)».

Если икота длится в течение нескольких месяцев, может встать вопрос о лечении вплоть до хирургического вмешательства. Также есть лекарства, которые оказывают расслабляющее действие на мышцу диафрагмы.

ЕСЛИ УКУСИЛ КОМАР

Комары относятся к нам гораздо внимательнее, чем мы к ним. Вероятность того, что насекомое проявит кровный интерес, зависит от запахов, выделяемых нашим телом. Есть люди, которых комары вообще не кусают! Таких среди человечества примерно 20%. Еще есть гипотеза, что лиц с первой группой крови комары выделяют особо и кусают в 2 раза чаще. А одно из научных исследований подтвердило, что насекомые вдвое чаще присасываются к тем, кто выпил пива (как давно - исследователи не уточнили, видимо, это зависит от индивидуального обмена веществ каждого человека).

Американские ученые в свою очередь выяснили, что наиболее активно комары реагируют на запах пота, вернее на содержащиеся в нем химические вещества. Так что, если вы только что из душа, вероятность укуса гораздо меньше.

Есть люди, которых комары вообще не кусают!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Что делать?

Народные рецепты: протереть место укуса спиртом или раствором уксуса, приложить использованный чайный пакетик.

Как по науке: эксперты подтверждают: спиртовая примочка действительно сработает, если протереть кожу или приложить пропитанную ватку как можно быстрее после укуса.

Также можно развести в стакане теплой воды 2 чайные ложки соды и обработать раствором место укуса.

Если вы еще не успели расчесать кожу до ранки, можно протирать место укуса слабым раствором уксуса (несколько капель на стакан воды).

Чайный пакетик наиболее эффективен, если на месте укуса развился отек. Секрет в том, что чай содержит дубильное вещество танин, которое быстро снимает отеки.

ГОЛОВА РАСКАЛЫВАЕТСЯ

Головная боль - один из самых частых видов боли, от которых страдает человечество. Людям, у которых голова болит регулярно или очень сильно, обязательно нужно обращаться к врачу (как правило, такими жалобами занимается невролог). По медицинским данным, в большинстве случаев головная боль возникает из-за перенапряжения мышц шеи и затылка — например, в результате пребывания в неудобном положении. Еще одна распространенная причина — психогенный фактор: то есть когда голова раскалывается вследствие стресса, депрессии, хронической усталости. Так называемая головная боль напряжения может встречаться при стрессе или быть следствием тяжелого рабочего дня.

Что делать?

Народные рецепты: туго обмотать голову платком и лечь; положить на лоб или виски холодные или теплые полотенца.

Как по науке: чтобы облегчить головную боль напряжения, желательно прилечь или посидеть в темном помещении, постараться расслабить шею, плечи и спину.

Снять напряжение помогут дыхательные упражнения в виде глубоких вдохов и выдохов. Ослабить боль может тепло или, наоборот, холод. Можно приложить к затылку теплую бутылку или сделать компресс из влажного полотенца. Если вы предпочитаете холод (реакции на тепло и холод индивидуальны), можно завернуть в полотенце кусочки льда, а затем приложить его ко лбу, шее или затылку.

Расслабить мышцы шеи помогают специальные упражнения. Например: приложите ладонь ко лбу и надавите на нее головой, оставляя при этом руку неподвижной для создания сопротивления.

Еще можно использовать методики акудавления. Это направление китайской медицины, которое, как и акупунктура, использует раздражение определенных точек на теле. Чтобы ослабить головную боль, рекомендуется надавить обоими большими пальцами на точки на затылке: в том месте, где голова переходит в шею. Эти точки находятся по обеим сторонам на расстоянии около 5 см от середины шеи.

ЧЕЛОВЕК ПОДАВИЛСЯ

Если человек подавился, это означает, что его дыхательные пути перекрыл какой-то инородный предмет, чаще всего кусок пищи.

Что делать?

Народные рецепты: постучать по спине.

Как по науке: на самом деле хлопать нельзя, это может только усугубить ситуацию! Постучав по спине, вы можете изменить положение инородного тела в дыхательных путях, и с большой вероятностью окажется еще сильнее перекрыт доступ кислорода.

На самом деле наиболее эффективный способ освободить дыхательные пути - это кашель с наклоном туловища вперед.

Если пострадавший не может покашлять, скорее всего, инородный предмет полностью закупорил проход воздуха. В таких случаях пропадает речь, нет шума дыхания, кожа лица синеет. Если человек в сознании, нужно применить метод Хаймлиха. Для этого, встав позади пострадавшего, один кулак следует приложить в точку между грудиной и пупком, а второй рукой фиксировать кулак. Сделать несколько толчков по направлению внутрь и вверх. В большинстве случаев под напором инородный предмет покидает дыхательные пути.

ЧЕМ ПОМОЧЬ ПРИ ОЖОГЕ

Ожог может быть термическим, электрическим, химическим, радиационным. В любом случае он вызывает сильную боль, и первое желание — чем-то помазать кожу, охладить ее.

Что делать?

Народные рецепты: помазать место ожога подсолнечным или оливковым маслом; полить на пострадавшее место холодную воду.

Как по науке: мазать ожог маслом — грубейшая ошибка! Известно, что ожог заживает быстрее при соприкосновении с воздухом. Масло же образует пленку на поврежденной коже и ограничивает доступ кислорода к ране.

При ожоге первой и второй степени (в быту, если не произошло страшное ЧП вроде пожара или взрыва, мы обычно зарабатываем именно ожоги 1 и 2 степеней) рану необходимо промыть проточной водой температуры 15-18 °С. Затем поврежденный участок кожи нужно обработать антибактериальной мазью или специальным кремом от ожогов.