Театр неслышащих актёров «НЕДОСЛОВ» гастролирует по России

Новосибирск, Иркутск, Омск – именно в этих городах с марта по май 2019 года пройдут гастроли уникального российского театра «НЕДОСЛОВ», в котором работают актёры с нарушением слуха.

Театр неслышащих актёров «НЕДОСЛОВ» в третий раз добивается поддержки Фонда президентских грантов. В 2019 для своих зрителей он представит спектакли «Малыш и Карлсон», «Здесь птицы не поют…» и «Воля вольная». Показать постановки было решено в отдалённых от Центральной России городах Сибири: Иркутске, Новосибирске и Омске.

– В большинстве случаев у человека с серьезными нарушениями слуха после школы один путь – завод. Здесь же, в театре «НЕДОСЛОВ», неслышащие люди играют на сцене, да ещё на таком профессиональном уровне. Мы раскрываем перед ними возможности – показываем, какая может быть жизнь. Для гастролей этого года специально были выбраны удалённые от Москвы города, так как у неслышащих жителей зачастую просто нет финансовой возможности приехать в столицу и увидеть наши постановки, а мы очень хотим мотивировать их на саморазвитие, – рассказывает директор театра Сергей Бидный.

Особенно на постановках ждут детей - для них театр поставил спектакль «Малыш и Карлсон» Фото предоставлены театром неслышащих актеров "НЕДОСЛОВ"

Все актёры театра «НЕДОСЛОВ» получили профессиональное образование в Российской государственной специализированной академии искусств, бывшем Государственном специализированном институте искусств. Они прекрасно владеют актёрским мастерством, пластикой и жестовым языком. Во время репетиций их главный помощник – переводчик жестового языка Варвара Ромашкина. Именно она – посредник между слышащим режиссёром и актёрами.

В 2019 году театру «НЕДОСЛОВ» исполнилось 16 лет. За это время его труппа создала более 20 пластических и драматических спектаклей, в том числе «Гамлета» Шекспира, «Женитьбу» Гоголя и «Утиную охоту» Вампилова. Если пластические спектакли для зрителей стали уже привычными и их легко можно понять без знания жестового языка, то драматические спектакли сопровождаются переводом. Его осуществляют прямо в зале профессиональные дикторы. Много в репертуаре музыкальных постановок. Во время их исполнения актёрам помогает хореограф, который находится за зрителями в радиорубке и отсчитывает ритм.

– Эмоциональное отсутствие на наших спектаклях – крайне редкая вещь. Потому что ребята сами настолько выдают вовне, что этим заражаются каждый раз и зрители, и я тоже. Я каждый раз смотрю и ощущаю те же самые эмоции, что и в первый, и во второй раз. Именно из-за их отдачи: очень мощная энергетика у актёров, – признаётся Сергей Бидный.

На спектакли, которые будут представлены во время гастрольного тура, труппа приглашает всех зрителей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилого возраста, а также из малообеспеченных семей. Особенно будут рады детям – специально для них создан спектакль «Малыш и Карлсон». Запланировано, что спектакли посетят более 3 500 человек. Вход для всех будет бесплатный.