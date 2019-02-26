Ведущие эксперты и политики Европы признали эффективность релиз-активных препаратов

В здании Европейского парламента в столице Бельгии собрались ученые из разных cтран Cтарого и Нового Света. Здесь они встретились с депутатами Европарламента и европейскими политиками, чтобы обсудить новейшие перспективные разработки в медицине.

Напомним, феномен релиз-активных препаратов (о которых не раз писала «Комсомолка») был открыт российским ученым Олегом Эпштейном. При этом феномен активно изучался иностранными специалистами - из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии, США.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ

Россию на встрече в Европарламенте представляли член-корреспондент РАН профессор Олег Эпштейн; главный уролог Минздрава РФ член-корреспондент РАН Дмитрий Пушкарь; зав. кафедрой эндокринологии и диабетологии МГСМУ Ашот Мкртумян; зав. кафедрой детских болезней медуниверситета имени И.М. Сеченова Наталья Геппе и другие.

Приехали и именитые иностранные ученые: среди них знаменитый вирусолог, первооткрыватель ВИЧ профессор Жан-Клод Шерман (Франция), профессор Андерс Агмо (Норвегия), профессор Себастьян Джонстон (Великобритания), профессор Бернард Порта (Франция), профессор Джудит Кляйн-Сизарамен (США).

В ходе встречи ученые и политики активно обсуждали разные аспекты использования релиз-активности.

- Применение современных методов исследования позволило установить, что в процессе технологической обработки в сверхвысоких разведениях появляются (высвобождаются) новые свойства, - рассказал Олег Эпштейн. Данное явление условно названо мною феноменом релиз-активности. Наиболее важным свойством сверхвысоких разведений является их способность изменять пространственную структуру исходного вещества - как в организме, так и вне организма.

Релиз-активные препараты, и прежде всего релиз-активные антитела, открывают новые возможности в медицине. В технике действие сверхвысоких разведений приводит к тонкому изменению пространственного строения исходного вещества, которое можно использовать для создания новых материалов, прежде всего в нанотехнологиях.

«ПРИМЕР УСПЕШНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕС»

Члены Европарламента высказали свое мнение по поводу разработки: с точки зрения развития международных отношений.

- Научная разработка феномена релиз-активности международной группой ученых - это пример успешного сотрудничества России и ЕС в период непростых отношений между нашими странами, - заявил ведущий конференции, член Европарламента Билл Этридж.

Как мы видим сегодня, группа ученых из Франции, Германии, Великобритании, Норвегии параллельно друг с другом разрабатывали идею профессора Олега Эпштейна из России и пришли к общим, подтверждающим ее результатам. Это является примером эффективного взаимодействия между учеными и людьми в целом в XXI веке, в эпоху информационного общества, когда коммуникационные связи фактически стирают государственные границы. Кроме того, это прекрасный пример того, как именно научная деятельность может стать объединяющим мотивом, точкой соприкосновения и взаимодействия в налаживании международного взаимодействия. Мы, политики, должны всячески поощрять и развивать такие контакты между учеными наших стран для решения глобальных вопросов человечества в сфере обеспечения безопасности здоровья людей.

ПОМОЩЬ ПРИ ДИАБЕТЕ

После выступления завкафедрой эндокринологии и диабетологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Ашота Мкртумяна об инновационных релиз-активных препаратах по борьбе с сахарным диабетом евродепутат от Франции Франц Жаме заявила:

- Это была очень полезная и интересная конференция. Диабет - давно известное заболевание, с которым борются уже долгое время, и замечательно, что благодаря феномену релиз-активности появляются новые способы борьбы с ним. Политики также должны внести свой вклад в развитие научного сотрудничества. Но сегодня я могу сказать уверенно, что сотрудничество между Россией и Европейским союзом существует, и оно будет продолжаться.

С ней согласился и представитель Европарламента от Великобритании Натан Джил.

- Знаете, обычно политикам ЕП трудно присутствовать на подобных научных мероприятиях из-за отсутствия времени, тем более полностью 3 часа! - сказал евродепутат от Великобритании. - Но мне конференция очень понравилась, я поражен тем, что сегодня услышал и увидел. В особенности потому, что сам страдаю от диабета. Сотрудничество в области науки и медицины - это хороший пример для политиков, потому что ученые и врачи трудятся для людей и ради людей. Я согласен со своими коллегами, которые сказали, что у тяжелых болезней нет границ. Вы делаете то, в чем действительно нуждаются пациенты.

ПРОТИВ ГРИППА И НЕ ТОЛЬКО

Профессор Себастьян Джонстон из Национального Института сердца и легких в Имперском колледже Лондона считает, что использование феномена релиз-активности и сверхвысоких разведений становится очень перспективным направлением в лечении различных инфекционных заболеваний, а также астмы.

- Так, в ходе исследований мы убедились в том, что, например, сверхвысокие разведения антител к одному из видов интерферона могут обладать значительными противовирусным и противовоспалительным эффектами, - заявил британский ученый.

Знаменитый французский ученый Жан-Клод Шерман, открывший вирус иммунодефицита человека, подтвердил выводы своего британского коллеги:

- Сверхвысокие разведения интерферона могут быть частью эффективной борьбы с распространенными инфекциями, включая грипп, - заявил он.

При этом, по словам Жан-Клода Шермана, препараты, созданные на основе феномена релиз-активности, выгодно отличаются отсутствием побочных эффектов.

НЕПРОСТО ПОНЯТЬ, НО НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖАТЬ

Профессор Джудит Кляйн-Сизарамен (США) свое выступление посвятила механизму действия сверхвысокого разведения антител к интерферону. С использованием метода ядерно-магнитного резонанса удалось установить, что в его основе лежит изменение тонкой пространственной структуры молекулы интерферона.

Член Европарламента из Великобритании Дэвид Коборн заметил, что не всегда у новых перспективных идей все просто с реализацией.

- Инновационные разработки часто сталкиваются с проблемами, связанными не только с подходами к их исследованиям из-за новизны, но и внедрением, а зачастую и своевременным принятием их научным сообществом, - заявил политик, так как прорывные технологии изменяют сложившуюся парадигму научных знаний. В истории науки множество примеров, когда от открытия до признания и тем более внедрения проходили десятилетия. Мы должны полностью поддерживать перспективные, прорывные технологии. Представлены убедительные научные данные, указывающие на актуальность работ в области сверхвысоких разведений веществ - несмотря на сложность понимания всех процессов, лежащих в основе их действия. Мы, как политики, должны поддержать эти неординарные работы.

ВМЕСТО ВЫВОДА: ДАННЫЕ О ФЕНОМЕНЕ ПРИЗНАТЬ УБЕДИТЕЛЬНЫМИ

В конце конференции участники приняли итоговое коммюнике.

В нем отметили, что данная конференция - хороший пример успешного сотрудничества ученых из Европы и Российской Федерации. Мы сталкиваемся с множеством медицинских проблем, которые требуют срочных решений, поскольку они влияют на жизнь и здоровье человека. Участники конференции считают, что представленные научные данные о феномене релиз-активности являются убедительными. Сама область актуальна и, безусловно, должна развиваться как перспективная и потенциально прорывная технология.