Господдержка для инвалидов: как получить бесплатно качественные услуги в 2019 году

Узнать и проверить

- У меня дочь - инвалид с детства, сейчас ей 31 год. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то сервисы, чтобы мы могли проверить, какие технические средства реабилитации ей были назначены, что должны были выдать и что по факту выдали? Мы хотим убедиться, что получили все в полном объеме.

Игорь.

- На сайте Фонда социального страхования Российской Федерации для этого есть функция «Личный кабинет застрахованного» (находится по ссылке https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, человеку нужно ввести пароль и логин, которые используются для доступа на Единый портал госуслуг.

Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, предоставляемых за счет ФСС РФ. Можно увидеть справку из индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА).

Если в ИПРА рекомендовано несколько видов изделий - допустим, трость, кресло-коляска, слуховой аппарат, а сам человек написал заявление на обеспечение слуховым аппаратом и креслом-коляской, то в личном кабинете мы увидим, обеспечен он именно этими средствами или нет. Если не было подано заявление об обеспечении тростью, соответственно в личном кабинете мы этой информации не увидим.

Таким образом, человек может открыть свою индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, что ему уже выдано. И в случае если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть.

Для органов власти - обязательно, для человека - по желанию

- Я пенсионер, перенес инсульт. На что я могу рассчитывать, если пойду оформлять инвалидность?

Анатолий Петрович.

- При установлении группы инвалидности врачи определят, какие технические средства реабилитации (ТСР) вам необходимы, чтобы вы могли достаточно комфортно себя чувствовать. Будет разработан документ - Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) с указанием рекомендованных вам изделий, ТСР. Выписка из ИПРА в режиме онлайн из учреждения медико-социальной экспертизы поступает в Фонд.

Индивидуальная программа реабилитации обязательна для исполнения всеми органами власти. Но для самого человека с инвалидностью она носит рекомендательный характер. Поэтому, чтобы получить то или иное техническое средства реабилитации, нужно подать заявление в отделение Фонда социального страхования по месту жительства. Вместе с заявлением предъявляются паспорт и ИПРА.

Через 15 дней после поступления документов человеку выдается уведомление о постановке на учет и одновременно - направление в организацию, которая отобрана для исполнения контрактов по обеспечению конкретным видом ТСР (то есть фактически направление к поставщику необходимого человеку ТСР. - Ред.). Если такого контракта нет, то региональное отделение Фонда принимает меры, чтобы в течение 30 дней после поступления заявления начать необходимые процедуры для заключения государственного контракта. После заключения государственного контракта до выдачи изделия максимум может пройти 60 дней.

При этом не стоит забывать, что есть также возможность самостоятельно приобрести ТСР, а потом получить от Фонда денежную компенсацию.

Пути получения компенсации

- Моя мама инвалид первой группы, ей нужны средства ежедневного ухода. Я как раз решила покупать их сама, чтобы потом получить компенсацию. Хотела купить через интернет по своей банковской карте. Но оказалось, в таких случаях компенсацию не выплачивают, потому что все документы о покупке должны быть на ФИО самого инвалида. Получается, человек с инвалидностью обязан покупать только со своей карты, то есть родственники сначала должны перевести деньги ему на карту?

Анна.

- Да, по закону Фонд выплачивает компенсацию только за самостоятельно приобретенные инвалидом технические средства реабилитации. Так что вам действительно нужно оформлять покупки по карте вашей мамы. Второй вариант - когда оформлена опека или попечительство над инвалидом. Тогда вы - законный представитель, можете делать все сами от имени подопечного.

Кроме того, сейчас Фонд социального страхования запускает проект по применению цифровой схемы компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР. Это будет как раз тот самый вариант, когда не понадобится приносить чеки в региональное отделение ФСС РФ, не надо будет самому приходить. Информация будет путем онлайн-обмена поступать в Фонд, и все существенно упростится.

«В списках не значится»

- У моего внука синдром Дауна. Врач-ортопед рекомендует специальную обувь для плоскостопия. Но бесплатно нам ее не выдают. Мы обращались на комиссию ВТЭК, там говорят, что эта обувь в льготном порядке нам не полагается.

Ольга.

- Чтобы Фонд социального страхования мог обеспечить тем или иным изделием, включая ортопедическую обувь, должна быть соответствующая запись в индивидуальной программе реабилитации. При составлении программы бюро медико-социальной экспертизы руководствуется приказом Минтруда РФ № 888Н «Показания и противопоказания для назначения технических средств реабилитации». По всей видимости, в вашем случае ребенку требуется малосложная ортопедическая обувь, а в соответствии с федеральным перечнем мы обеспечиваем инвалидов в льготном порядке сложной ортопедической обувью.

В любом случае рекомендую вам ознакомиться с упомянутым приказом. Если обувь для вашего внука действительно не входит в утвержденный список, можно еще попробовать обратиться за материальной помощью в учреждение соцзащиты по месту жительства.

Кресло-коляска вышло из строя

- Подскажите, пожалуйста: если человек с инвалидностью получил кресло-коляску и она вышла из строя еще до истечения срока службы, - что делать?

Антон.

- Существует гарантийный срок пользования креслом-коляской и просто срок пользования, или срок службы. Если изделие выходит из строя в рамках гарантийного срока, то по гарантийному талону ремонт выполняет та организация, которая предоставила данное кресло-коляску. Если же дефекты изделия обнаружились по окончании гарантийного срока или данный вид ремонта не является гарантийным, нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением о проведении медико-технической экспертизы. По ее результатам выносится решение о ремонте данного ТСР либо о его досрочной замене. Все будет зависеть от того, какая поломка.

В ТЕМУ

Чем поможет социальный ПИН

Сейчас этот сервис работает в 48 регионах России. ПИН расшифровывается как «персональный информационный навигатор».

- Этот проект Фонда был разработан для оказания дополнительной информационной поддержки представителям детей-инвалидов, родителям, по вопросам обеспечения детей техническими средствами реабилитации, - поясняют эксперты ФСС РФ. - Суть заключается в том, что родителям детей-инвалидов направляется информация: какими техническими средствами реабилитации ребенок должен быть обеспечен в текущем году. Уведомляют в начале года.

Социальный ПИН на сегодня работает в виде нескольких форматов информирования: по электронной почте, звонок по телефону, письмо обычным почтовым отправлением или СМС-сообщение на телефон. Родители сами выбирают, что им удобнее. На сегодня, как показывает практика, многие предпочитают СМС-сообщения. Уточнить, есть ли такой сервис в вашем регионе, вы можете, позвонив в региональное отделение ФСС РФ по вашему месту жительства.