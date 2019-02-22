Как подобрать недорогой, но стильный гардероб к весне

В Париже, Милане и Нью-Йорке завершились недели моды. Тенденции сезона весна — лето 2019 определены. Как быть, если бюджет не позволяет одеваться в дорогих бутиках, а хочется выглядеть самой актуальной? Спросим у стилистов.

ДО ПЕРВОЙ СТИРКИ

Ничто так не удешевляет внешний вид вещи, как некачественная фурнитура. Блестки, стразы, пайетки играют с горе-модницами злую шутку: такая одежда прослужит до первой стирки, а пестрый образ в стиле «одену все лучшее сразу» обесценивает милое личико и выдает в вас женщину отчаянно пытающуюся привлечь к себе внимание, но отнюдь не леди.

Если все-таки вы хотите блистать, сделайте выбор в пользу базовой вещи: однотонной водолазки, свитера или блузы, подобранной по принципу чем проще, тем лучше, и дополните ее яркой и оригинальной брошью. Приобретая такой аксессуар, вы быстро поймете, насколько это выгодное финансовое вложение. Качественная брошь прослужит годы, с ее помощью можно создать миллион различных образов.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ

Элементы гардероба, выполненные из таких материалов как шелк и кашемир, имеют приятную на ощупь текстуру. Стоят такие вещи как правило недешево, но при бережном уходе прослужат годами. Из качественных материалов следует выбирать классические, а не ультрамодные элементы гардероба. А потом базовые вещи можно сочетать с самой актуальной, но более бюджетной одеждой, и при этом выглядеть стильно.

При выборе любой вещи необходимо тщательно изучить ее состав на этикетке. Не стоит брать шелковую блузку в составе которой 2% натурального шелка, а остальные 98% - синтетика. Такая вещь быстро потеряет свою прелесть, на ней появятся растяжки. Дешевые вещи из синтетики покрываются катышками и никакая деликатная стирка со специальным шампунем их не спасет.

- Ткань должна держать форму. Она не должна быть, как говорят стилисты «сопливой», то если слишком тонкой, при соприкосновении с телом, повторяющим излишние неровности, складки. - говорит Екатерина Медведева, стилист — имиджмейкер, автор лекций о стиле и моде.

Отдавайте предпочтение одежде из натурального сырья: хлопок, лен, шерсть, небольшое количество синтетической ткани может улучшить свойства ткани, добавить эластичности, уменьшить способность меться, так же сто процентная вискоза сослужит хорошую службу, — вещи из этих материалов выглядят дорого, даже при невысокой стоимости.

ПОПАДАНИЕ В ЦВЕТ

Выбор цвета в подборе недорого, но актуального гардероба играет одну из ключевых ролей. Не стоит брать белую одежду из дешёвой ткани - она желтеет и никакой отбеливатель ее не спасет. Дешевые красители нестойки, поэтому одежда черного, темно-синего и шоколадного цвета может потерять яркость после нескольких стирок.

При формировании весеннего гардероба выбирайте не слишком темные, и не слишком светлые оттенки. Жемчужно - серый, бежевый, кремовый и постельные оттенки - цветовая основа наступающего сезона. Эти нежные цвета создадут солнечное весеннее настроение, после холодной и пасмурной зимы.

Кстати кремовый цвет признан одним из основных трендов весны 2019. Облачаться в него можно буквально с головы до ног.

- Чтобы выглядеть дорого, следует выбирать вещи не кричащих тонов. А очень яркие кислотные цвета тона всегда смотрятся дешево, даже если у них высокая стоимость, - говорит Ксения Нова, преподаватель в школе стиля.

ТВЕРДО СТОЯТЬ НА НОГАХ

«Если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета», - говорила великая Коко Шанель. Обувь плохого качества сильно удешевляет образ. Поэтому в гардеробе должна присутствовать пара красивой, дорого выглядящей обуви. Пусть это будут классические черные лодочки. Они уместны как в повседневной офисной жизни, так и на коктейльной вечеринке. При аккуратной носке и правильном уходе, такая классика послужит вам долго.

НА ПИКЕ МОДЫ

Как ни странно, стилисты советуют не гоняться за всеми модными веяниями. Ориентируйтесь на свою индивидуальность.

- Наиболее актуальным является только то, что подходит именно вам. Из всех модных тенденций выбирайте, то что гармонирует с вашей внешностью и образом жизни. Сейчас те времена, когда практически каждый тренд раскрывается в новом сезоне с еще с большей силой. В последних коллекциях можно найти и женственные мотивы, и наоборот, спортивные тенденции, унисекс. Главное ориентироваться на свои предпочтения, - советует Ксения Нова.

Однако, по мнению Екатерины Медведевой, существует ряд тенденций на которые стоит сделать акцент предстоящей весной.

- Я бы посоветовала обращать внимание на те тренды, которые будут вам служить не один сезон. Так называемые макротренды. Например, это оттенки бежевого в одном комплекте. Бежевый всегда может использоваться как базовый цвет в комплекте наравне с черным, серым или темно-синим. Обратите внимание на вещи из денима. Особенно - варенки, которые вновь актуальны. Если говорить о крое, то сейчас в моде блузы с объемными рукавами, бантами и рюшами. Блуза должна быть нарядной, но такую вещь стоит сочетать с чем то более простым. Советую приобрести что нибудь в расцветке тай - дай - это когда один цвет переходит в другой. Такое цветовое сочетание выглядит очень свежо.

ГРАМОТНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Комплектация дорогих и недорогих вещей — отличная идея для того, чтобы выглядеть дорого, не потратив при этом баснословную сумму.

- Дорогими должны быть вещи, которые являются трансляторами социального статуса — сумка, обувь, верхняя одежда, часы, а также бижутерия. Это - некие социальные коды, по которым люди считывают информацию о человеке. Однако, все следует покупать исходя из собственного бюджета. Если у вас нет денег на дорогие часы - лучше не носите часы вовсе, - советует Ксения Нова.

По мнению Екатерины Медведевой базовый гардероб это, конечно, хорошо, но внешний вид является выражением нашей индивидуальности:

- Очень многие женщины достигая определенного социального статуса и соответствующего достатка покупают слишком консервативные вещи, которые можно назвать базовыми, но я бы их назвала невзрачной классикой. Да, они добротные и хорошо сидящие, но они никак не выражают индивидуальность человека. К таким вещам я бы рекомендовала добавлять более яркие вещи интересного кроя, декорированные необычными деталями. Такая одежда должна выражать именно вас, при этом неважно, куплены они в дорогом бутике или в масс-маркете. Вещь, которая подходит именно вам, если живет долго, может пережить тренд. Поэтому выбирайте вещи, которые подходят лично вам, и не зацикливайтесь на трендовости. Будьте собой, и тогда станет не так уж важно, каким бюджетом мы располагаете.

Верхняя одежда

Актуальное: парка с камуфляжным принтом Zara – 3999 рублей

Вечное: двубортный тренч с поясом BURBERRY – 119 000 рублей

Парка с камуфляжным принтом Zara и двубортный тренч с поясом BURBERRY.

Сумка

Актуальное: Прозрачная сумка на ремне Marc Jacobs – 26 000 рублей

Вечное: сумка из искусственной кожи с тиснением под крокодила H&M – 1999 рублей

Сумка на ремне Marc Jacobs и сумка из искусственной кожи с тиснением под крокодила H&M.

Платье

Вечное: маленькое черное платье Club Monaco – 14 000 рублей

Актуальное: Плиссированное бежевое платье H&M — 2 999 рублей

Черное платье Club Monaco и бежевое платье H&M.

Обувь

Сапоги на каблуке с анималистическим принтом ZARA – 5 999 рублей

Кожаные туфли-лодочки Gianvito Rossi — 40 000 рублей