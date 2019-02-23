Виктор Сухоруков: Уходя на дембель, я напился, пел песни, и задержался в казарме на 4 дня

- Виктор Иванович, с Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота вас! Ну, это если «по старинке». Так ведь вы же на срочную попали еще в 1970-м?

- Ох и давно же это было! Кстати, именно армия помогла мне поступить в театральный институт. Школа младших командиров в Капустином Яру на Нижней Волге —это прекрасные годы моей жизни. Которые, правда, никогда потом мне не снились.

- Редко такое бывает. Ни разу армия в снах не возвращалась?

- Ну ни разу! И я удивляюсь, почему за эти годы ни разу не встречал однополчан, сослуживцев. В той учебке учили по полгода и отправляли сержантов по всей стране, а вот меня оставили.

- За артистизм и изобретательность?

- Я был и зам.комвзвода, и секретарем комсомольской организации, и организатором художественной самодеятельности. Наверное, я был золотым фондом Советской Армии (посмеивается). Получил в то время все поощрения, которые полагались по уставу. И даже сверх того — мои родители получили два благодарственных письма. Но вот провожали на дембель меня очень скромно.

- Это был залет?

- Да, потому что я напился пьяный. Пил, гулял, пел песни. И командир роты майор Малолетов сказал: «Сухоруков — ты свин!» Стукнул ногтем мизинца по столу и отправили меня на дембель на 4 дня позже.

- И со своим армейским багажом вы без проблем поступили в ГИТИС?

- Солдаты как зрители помогли мне отобрать материал, с которым я поступал в высшие учебные заведения Москвы. Везде имел успех, но поступил в ГИТИС, по которому мне местные пинкертоны доложили, что все будет хорошо. Я не стал рисковать - о чем категорически не жалею. До сих пор.

- Армия дала вам путевку в жизнь — как любили говорить в советские времена?

- Армия вещь замечательная. И хотя это были далекие 70-е, которые сейчас многие вспоминают как несчастную жизнь — ну да, наверное, у нас было огромное число сложностей. И нашу учебку тогда только-только создавали. Мы даже дорогу от казарм до учебного городка вручную стелили. Щебенкой.

Но все-равно — жизнь была прекрасна! Мы ходили строем, пели песни, а командиры у нас все были сплошь с Украины. От командира части полковника Черного до политрука Рябошапки. И сержанты - все Кислюки да Сушенки! Они так любили погоны — и гоняли нас как сидоровых коз!

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