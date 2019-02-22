А чтобы вы сделали, если нашли миллион рублей? Большинство наверняка придумало бы, куда потратить деньги. Но 27-летний таксист Нурсултан Кайназаров из Киргизии не из тех, кто берет чужое.

Молодой человек на днях нашел в салоне своего автомобиля сумку с деньгами и паспорт. Он пересчитал купюры и ахнул: миллион рублей! Таких деньжищ мужчина раньше и в глаза не видел. Без лишних раздумий он принялся искать владельцев. Вспомнил, что подвозил мужчину и женщину, которых встречал в аэропорту Домодедово. Найти их помог паспорт, который был в сумке.

Вернуть крупную сумму пассажиры уже и не надеялись. Оказалось, что деньги туристка из Махачкалы взяла в кредит. В благодарность доброму таксисту женщина записала видеообращение, которое адресовала его маме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693602" frameborder="0"></iframe> В Москве таксист вернул пассажирке забытый в салоне миллион рублей.

- Спасибо вам, что воспитали такого хорошего сына! - обратилась пассажирка к маме Нурсултана.

В тот же день женщина улетела в Махачкалу. В аэропорт ее подбросил Нурсултан. Провожая женщину, он внимательно проверил, не обронила ли она что-то из своих вещей на этот раз.

На работе честного таксиста похвалили и решили наградить.

- Мы решили поощрить его за безупречное выполнение правил сервиса. Нурсултана ждет ценный подарок и месяц работы без комиссии. Хотим напомнить всем пользователям, что если вы забыли в такси вещи, вам оперативно ответит служба поддержки, которая работает 24 часа в сутки без выходных - как правило, если вещь забыта именно в автомобиле, ее удается разыскать, - прокомментировали в пресс-службе Яндекс Такси.

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