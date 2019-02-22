2019-02-22T20:30:23+03:00
Общество

В Москве таксист вернул пассажирке забытый в салоне миллион рублей

Вместе с деньгами женщина обронила паспорт, который и помог найти растеряху [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Московский таксист Нурсултан Кайназаров вернул пассажирке забытые деньги и документы.Московский таксист Нурсултан Кайназаров вернул пассажирке забытые деньги и документы.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

А чтобы вы сделали, если нашли миллион рублей? Большинство наверняка придумало бы, куда потратить деньги. Но 27-летний таксист Нурсултан Кайназаров из Киргизии не из тех, кто берет чужое.

Молодой человек на днях нашел в салоне своего автомобиля сумку с деньгами и паспорт. Он пересчитал купюры и ахнул: миллион рублей! Таких деньжищ мужчина раньше и в глаза не видел. Без лишних раздумий он принялся искать владельцев. Вспомнил, что подвозил мужчину и женщину, которых встречал в аэропорту Домодедово. Найти их помог паспорт, который был в сумке.

Вернуть крупную сумму пассажиры уже и не надеялись. Оказалось, что деньги туристка из Махачкалы взяла в кредит. В благодарность доброму таксисту женщина записала видеообращение, которое адресовала его маме.

В Москве таксист вернул пассажирке забытый в салоне миллион рублей.

- Спасибо вам, что воспитали такого хорошего сына! - обратилась пассажирка к маме Нурсултана.

В тот же день женщина улетела в Махачкалу. В аэропорт ее подбросил Нурсултан. Провожая женщину, он внимательно проверил, не обронила ли она что-то из своих вещей на этот раз.

На работе честного таксиста похвалили и решили наградить.

- Мы решили поощрить его за безупречное выполнение правил сервиса. Нурсултана ждет ценный подарок и месяц работы без комиссии. Хотим напомнить всем пользователям, что если вы забыли в такси вещи, вам оперативно ответит служба поддержки, которая работает 24 часа в сутки без выходных - как правило, если вещь забыта именно в автомобиле, ее удается разыскать, - прокомментировали в пресс-службе Яндекс Такси.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таксист вернул забывчивым пассажирам 15 тысяч евро

Он вернулся к дому клиента, вернул деньги и даже не взял 500 евро в качестве вознаграждения (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко бьет тревогу в Европе: На Украине не прививают от кори, в январе заболели 15 тысяч, эпидемия может перекинуться на Россию
Экс-главсанврач и депутат Госдумы - по телефону из Вены, с сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ - в эфире Радио "Комсомольская правда" [аудио]
Новости 24
Здание Национального космического центра построят в форме ракеты
На Сейшелах закрыли дело об изнасиловании россиянки в пятизвездочном отеле
В Молдавии отстранили от работы российского наблюдателя от ОБСЕ
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый космический корабль «Федерация» не будет летать на МКС, а отправится в дальний космос
Шотландца будут судить за то, что подмигнул девушке в баре
Минтруд РФ предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Захарова: слова Расмуссена о России и Белоруссии нельзя объяснить дипломатически
Лукашенко: мои сыновья не хотят быть президентами
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Претендентки на «Евровидение-2019» от Украины отказались назвать Крым украинским
Захарова призвала Японию пояснить слова о «незаконной оккупации» Курил Россией
МИД РФ ответит на заявления Волкера о «невыполнении» Москвой минских соглашений
МИД: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей»
МИД РФ: Россия готова содействовать диалогу США и КНДР
В кортеж президента Молдавии Игоря Додона врезался автомобиль
МИД: не надо верить заявлениям США о миротворческом контингенте в Сирии
Рубль в пятницу укрепляется к доллару и евро
В Иране рассказали о реальных потерях США в Ираке и Афганистане
МИД РФ: США блокируют выход мирных жителей из лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии
Суд арестовал мать, оставившую сына в парке «Лосиный остров»
Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики
Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию