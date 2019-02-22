2019-02-22T23:06:41+03:00
Спорт

Интрига не угасла: после победы в Кубке России Медведева заявила, что считает Туктамышеву сильнее

Турнир в Великом Новгороде завершила дуэль двух ярких фигуристок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Огонь интриги по поводу третьего места в сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию так и не схлынул после завершения Кубка страны в Великом Новгороде. Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева очень уважительно относятся друг к другу. И фраза Медведевой говорит о многом.

В пятницу, 22 февраля, она проиграла произвольную программу с разницей в 2 балла Туктамышевой, допустив несколько ошибок. Но запаса прочности с короткой программы хватило для общего успеха.

Однако же, уже после награждений в интервью пресс-службе ФФКР Евгения заявила:

- Я думаю, Лиза заслужила поездку на чемпионат мира. Я буду рада, если судьба так сложится. Я тоже была в очень сложной ситуации в олимпийски сезон, знаю, каково это. Давайте все друг друга поддерживать!

И потом уже в своем личном "Инстаграме" в комментариях она повторила этот же тезис:

- Лиза и правда сильнее меня. Я горжусь ею. Но я сильнее себя вчерашней.

Окончательный состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2019 будет назван 25-26 февраля. Сам жу турнир пройдет в Японии в городе Сайтама в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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