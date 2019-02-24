«Гроб на щеке - слишком мрачно»: Сын Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице

Сын Елены Яковлевой прославился в Сети экстравагантными экспериментами с собственной внешностью. 26-летний Денис Шальных покрыл все тело и даже лицо татуировками, покрасил волосы в розовый цвет и отращивает бороду. Наколки покрывают большую часть его тела, и далеко не все из них можно назвать позитивными – например, на щиколотке парня вытатуировано слово «г..но». Денис решил избавиться от татушек, которые несут в себе негативную энергию, и собирается начать с лица. На щеке молодого человека вытатуирован гроб – именно его сын звезды и намерен свести в первую очередь.

- Это очень мрачная татуировка. Вся эта загробная символика... эти морбидные обсессии не очень хорошо отражаются на жизни молодых людей. Особенно на их ментальном и физическом здоровье. То, что у тебя снаружи, оно, скорее всего, у тебя внутри. Поэтому какие-то шаги в сторону осветления своего образа необходимо делать всем, - высказался Денис на своей странице в Инстаграме.

Денис решил избавиться от изображения гроба на левой щеке. Фото: Инстаграм.

Единственный сын актерской пары Елены Яковлевой и Валерия Шальных работает в одном из московских барбершопов – делает стрижки столичным модникам. Денис учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой. Парень создал свою группу, недавно они сняли первый видеоклип, в котором Денис сыграл пациента психиатрической клиники. Пробует себя Денис и как актер. Не так давно он вышел вместе с Еленой Яковлевой на сцену в спектакле «Немаленький принц». В постановке детского театр-студии «15» приняли участие талантливые дети со всей страны.

Денис ведет здоровый образ жизни, не пьет, не курит и ежедневно качается в спортзале (в прошлом он – тренер по фитнесу). Единственное, что отличает его от других молодых людей – страсть к украшению своего тела татуировками. Увлечение парня наколками началось несколько лет назад: заработав первые деньги, Денис решил набить тату в честь любимой собаки. Потом на его теле появились и другие наколки – молодой человек втянулся настолько, что украсил ими все лицо. Елена Яковлева признается, что всегда с пониманием относилась к решению Дениса и даже как-то сделала себе татушку на спине в знак солидарности с ним. Однако в какой-то момент увлечение наследника вышло из-под контроля мамы.

Сейчас парень жалеет, что набил себе тату на лице, и хотел бы избавиться от них. Но выводить наколки гораздо труднее и болезненнее, чем делать их, к тому же могут остаться шрамы.

elena_yakovleva_official С сыном несколько лет назад

- Он попробовал, дошел до конца и успокоился, что совершенно в его характере. Папа его спрашивает сейчас: «Жалеешь, что ты сделал?» Денис отвечает: «Да, жалею». И, наверное, он созрел, чтобы татуировки вывести. Но выжигать тату в тысячу раз больнее, чем наколоть, - рассказывала актриса в одном из интервью.