2019-02-25T10:44:33+03:00
Общество

В Тюмени слабовидящие зрители станут актёрами инклюзивных спектаклей

«Экспериментальный шекспировский театр» ставит 4D спектакли для особенной публики
Елена ГУСЕВА
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В театре в ходу обилие эффектов, основанных на четырёх чувствах Фото предоставлено«Экспериментальным шекспировским театром».В театре в ходу обилие эффектов, основанных на четырёх чувствах Фото предоставлено«Экспериментальным шекспировским театром».
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Всё больше российских театров становятся доступнее для людей с серьёзным нарушением зрения. И дело не в сопровождении или тактильных указателях, а в адаптации постановок под нужды слепых и слабовидящих. Кроме тифлокомментирования в ходу обилие эффектов, основанных на четырёх чувствах. Среди первооткрывателей и новаторов в этом направлении – тюменский «Экспериментальный шекспировский театр», разработавший театральное know how и с успехом ставящий 4D спектакли.

В театральном помещении темно. Зрители сидят на лавках. До декораций, деревянной избы с железной печкой, подать рукой. Пришедших окружает много звуков и шумов. Тем временем главный герой Бенедикт рассказывает свою историю, активно двигается по сцене и вовлекает зрителей: ведёт с ними диалог и даже активно контактирует с ними. Это спектакль «Азбука русской жизни: главы», поставленный еще в 2009 году по мотивам романа Татьяны Толстой «Кысь».

Сами создатели называют эту постановку «аудио-тактильной интерактивной фантасмогорией». В ней зрители получают информацию через все каналы чувств, кроме зрения: осязание, обоняние, вкус и слух. Потому слабовидящие и люди со 100% зрением «смотрят» его на равных. В 2018 году «Экспериментальный шекспировский театр» показал «Азбуку» в нескольких малых городах, районных и сельских населённых пунктах, таких как Тобольск, Ялуторовск, Вагай, Голышманово и другие.

– Спектакль уже на протяжении 10 лет производит огромное впечатление на слабовидящих и слепых людей в Тюменской области. Они доселе не сталкивались с полноценным театральным творчеством, адресованным и, главное, понятным зрителям с инвалидностью по зрению. Основной целью гастрольного проекта 2018-го года было приобщить людей из глубинки, проживающих в малых городах, районных центрах и деревнях Тюменской области к полноценному, адаптированному специально для них (инклюзивному) театральному искусству, а также определение роли и места инклюзивного искусства в процессах социализации и адаптации инвалидов по зрению, – говорит руководитель театра Алексей Ушаков, играющий роль Бенедикта. – Когда мы только начали работать в этом направлении, даже разговоров про инклюзивное искусство особо не велось. 4D спектакли и вовсе это изобретение именно нашего маленького провинциального театра, в таком виде их не делает никто в мире до сих пор.

Модель 4D постановки была с успехом реализована «Экспериментальным шекспировским театром» и в детском аудио-тактильном спектакле – по произведениям братьев Гримм, Шарля Перо, Ханса Кристиана Андерсона и Эрнста Гофмана был создан спектакль «Сказки старого Тролля» для слепых детей от 7 до 12 лет. Благодаря современному звуковому оборудованию, специально изготовленным тактильным костюмам волшебных героев и использованию тактильных и обонятельных эффектов (натуральных запахов чая, апельсина, костра и сладостей) незрячие и слабовидящие малыши полностью погрузились в мир сказки.

В планах у «Экспериментального шекспировского театра» постановка ещё одного аудио-тактильного 4D спектакля. На этот раз по рассказу Льва Толстого «Кавказский пленник». Партнёрами постановки выступают Тюменский государственный институт культуры и Тюменская организация Всероссийского общества слепых. Всё это в рамках масштабного проекта «Многофункциональный центр инклюзивных искусств и технологий (проект долгосрочной социально-культурной программы «Социальный театр»), поддержанного Фондом президентских грантов. Среди поставленных задач – вовлечение талантливых незрячих и слабовидящих людей к работе на сцене. Они пройдут отбор и обучение в инклюзивной театральной студии, после чего поставят на сцене спектакль «Тарарам» по произведениям Саши Чёрного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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