Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева: Суворова в нашем новом фильме озвучит Константин Хабенский

Анимация в последние годы стала высокотехнологичной и довольно прибыльной отраслью. Создавать мультфильмы теперь выгодно. Причем зритель может находиться как внутри страны, так и за ее пределами. О продолжении любимых с детства мультфильмов и о совершенно новых, но перспективных проектах в интервью «КП» на Российском инвестиционном форуме в Сочи рассказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693227" frameborder="0"></iframe> Юлиана Слащёва на Российском Инвестиционном форуме 2019 в Сочи.

«НАШ ЖАНР - ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ»

- Юлиана, расскажите подробнее о ваших последнем проекте – «Суворове»?

- Можно смело сказать: это первый за 30 лет полнометражный фильм киностудии «Союзмультфильм» для массовой аудитории. Мы уже выпускали в прокат полнометражный фильм «Гофманиада», но это был фильм, скорее для узкой аудитории ценителей. А в массовый прокат наши фильмы давно не выходили. Для нас это огромная ответственность. Мы очень внимательно и беспокойно подходим к этой теме, стараясь сделать так, чтобы фильм понравился детской и семейной аудитории. Это не биография Суворова, это история о великом полководце, где много художественного вымысла, где есть любовь и предательство, где есть приключения и мистические герои. Наша задача – сделать так, чтобы после того как дети с родителями придут в кино и посмотрят этот фильм, у них появилось желание прийти домой и прочитать про Суворова, узнать больше о нем, как о человеке, полководце и легендарной личности в нашей истории. Ведь он, безусловно, является частью культурного кода всех россиян.

- То есть это будет не мультфильм, а именно фильм?

- Это полнометражный анимационный фильм, полностью сделан в современной технике CGI (компьютерная анимация. - Ред.), или то, что мы называем 3D. Это первый раз, когда в России снимается анимационный фильм на историческую тему, с большими батальными сценами. При этом фильм не биографический, а приключенческий. Вообще наш жанр - это приключенческая музыкальная комедия, но при этом с большим элементом исторических фактов и событий.

- Знаменитый переход через Альпы будет?

- Да. Известная картина «Переход Суворова через Альпы» в этом анимационном фильме оживет, и ее можно будет увидеть в движении, в анимации. Мы очень рассчитываем на то, что этот фильм понравится зрителям, и делаем его с большой любовью.

«ТЕХНОЛОГИЯ ЗАХВАТА ДВИЖЕНИЯ СОКРАЩАЕТ СРОКИ СОЗДАНИЯ ФИЛЬМА»

- Какие новейшие технологии применяются при создании фильма?

- В фильме задействована технология, которая крайне мало использовалась в российской полнометражной анимации. Называется она motion capture, или технология захвата движения. Это когда реальные живые актеры, одетые в специальные костюмы, покрытые с ног до головы электродами, имитируют движения персонажей мультфильма, а их снимают одновременно с 20 камер, которые синхронизируются с электродами. Потом мы переносим с помощью этой технологии настоящие движения, мимику и жестикуляцию актеров на их экранных персонажей. Такая технология очень важна, особенно для батальных сцен, когда вы снимаете сражения большого количества солдат. Она уникальна для работы на полнометражном кино, потому что позволяет сократить время производства в разы. То есть то, что аниматор вживую рисовал бы, например, месяц, сегодня с помощью motion capture можно сделать за два дня. У нас на «Союзмультфильме» самая современная в России студия по захвату движения. Надеюсь, новый фильм поможет нам показать это.

- Кто будет озвучивать Суворова?

- Суворова будет озвучивать Константин Хабенский. Собственно, он его уже озвучил, и этот саундтрек с озвучкой Суворова уже есть. И мы очень благодарны Константину, потому что в его чудовищном графике было сложно найти время, но он очень подходил нам, мы видели его Суворовым. Будет еще несколько звездных голосов, о которых мы скажем чуть позже.

- Когда планируете выпустить в прокат «Суворова»?

- Мы хотели бы выпустить в августе этого года, предположительно в последний уикенд августа, когда дети уже вернутся с каникул, но еще не пойдут в школу.

ДЯДЯ ФЕДОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ

- Недавно вы обновили культовый советский мультсериал «Простоквашино». Будет ли продолжение?

- Это наш любимый проект и, безусловно, флагман студии за последний год. На сегодняшний момент вышло 11 серий нового «Простоквашино». В этом сезоне планируется еще 19 серий. Рассчитываем завершить их до конца года. То есть мы уже вышли на возможность производства двух серий в месяц. Мы обсуждаем с нашим партнером, компанией «Данон», следующий сезон еще из 30 серий, и очень надеемся, что в ближайшее время договоримся. Тогда уже в этом году мы начнем писать новые истории на следующие 30 серий. Потому что в мировой анимации, когда мы говорим о мультфильме на 6 с половиной минут, сезоном считается 78 серий, а минимум того, что вообще берут телевизионные каналы, это 52 серии. Поэтому для нас важно не останавливаться на 30 сериях, чтобы максимально популяризировать этот проект.

- А можно ли его будет продать за рубеж, как, например, «Машу и Медведя»?

- Конкретно «Простоквашино» - очень русский проект. Он привязан к нашей деревне, нашему юмору, нашей специфике. Новое «Простоквашино», так же как и старое, очень сильно базируется на актуальных событиях для страны (шутки про пенсионную реформу, про Игоря Ивановича, про материнский капитал, который выплачивается, так как родилась Вера Павловна в семье). То есть мы шутим на актуальные темы. Этим было популярно и старое «Простоквашино». Поэтому его очень трудно адаптировать для международных продаж. Тем не менее, у нас есть серия на английском языке. Я уверена, что она понравится, например, в Юго-Восточной Азии, где проблемы, и социальные в том числе, над которыми шутят, похожи на наши. Кроме того, у «Союзмультфильма» есть шесть сериалов, над которыми мы работаем одновременно с «Простоквашино». Все они подходят для международных продаж и мировой адаптации. Это новые сериалы. И их очень хорошо принимают наши международные партнеры как универсальный язык, универсальную анимацию. В два из них уже выразила желание войти крупная международная компания.

«ХОТИМ ОРГАНИЗОВАТЬ В РЕГИОНАХ ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ АНИМАЦИИ»

- Мировая анимация сейчас – это высокотехнологичная отрасль. А «Союзмультфильм» недавно стал технопарком. Что это означает для вас?

- Технопарк – это база для развития: как технологий, так и талантов. Перед тем как выходить к президенту с предложением создать технопарк на базе «Союзмультфильма», мы проанализировали международный опыт. Технопарк создается на базе одной якорной крупной студии, которая берет под крыло малые и средние студии, которые садятся на базе этого технопарка. И большая студия помогает им развиваться технологически, юридически, помогает в маркетинге, а также помогает развиваться талантам – режиссерам, художникам, аниматорам, сценаристам. Дело в том, что, собрав таланты и команды в одном месте и получив возможность некой синергии между ними, проекты будут рождаться быстрее и эффективнее. Это как раз то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы технопарк был зоной роста талантов.

- Вы планируете развивать детские центры в регионах. В чем идея проекта?

- Если брать Москву и наш «Союзмультфильм» за модель, то сегодня в нашем технопарке существует детский центр. Его суть: дети там смогут изучать как самые простые азы анимации, так и более сложные – основанные на программном обеспечении. Пройти весь этап создания мультфильмов и понять, как это делается. То есть мы развиваем детей с самого маленького возраста до старшеклассников. Мы считаем, что если пойдем в регионы с технопарками, то на базе каждого технопарка стоит открыть такой детский центр. Кроме этого, развивающие детские центры «Союзмультфильма» могут быть открыты, например, на базе библиотек. Сегодня во многих городах они переделываются в некие досуговые места. И наш контент может быть хорошей базой для развития библиотеки.