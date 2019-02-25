- ...Юнна Петровна, а о ком это вы?

Народ прекрасен тем, что вами не отравится,

От санкций не умрет, он – скиф и азиат,

И он не виноват, что это вам не нравится...

Это к кому обращение? К тем, кто санкции вводит против нас?

- А кто называет народ "быдлом"... В журнале (Юнна Мориц называет журнал.- А.Г.) каждую неделю появлялась статья, не скажу кого, где народ называли "помойкой, отбросом". Народ обзывают всякими словами.

Потому что - само по себе слово «народ» как бы в определенной касте избранных интеллектуалов принято считать неприличным словом. Кто говорит о народе, на того навешивают такое слово как «популист». Это же все известно.

Слово «патриот» - ругательство. Слово «народ» - ругательство. У нас образовалось кастовое сознание, когда все дозволено. Дозволено оскорблять людей. О чем говорить?

Юнна Мориц: «Народ прекрасен тем, что сильно вам не нравится, от санкций не умрет, он - скиф и азиат» 00:00 00:00

- А санкций Запада народ не боится?

- Саша, мне трудно ответить на этот вопрос. Сформулируй его четче.

- У вас есть фраза, которая хлестко бьет, что вот народ "от санкций не умрет"...

- Да, народ санкций не боится, конечно. Потому что он всю жизнь живет под санкциями.

Трудно вспомнить времена, когда не было бы холодной войны и санкций. Они всегда в том или ином виде были.

Не говоря уже о том, что само по себе презрительное отношение к народу - уже тоже санкция, рожденная внутри страны, кастой людей, которые возомнили, что на них держится абсолютно все. На самом деле, страна без них прекрасно бы прожила. А без народа страны нет. Нету страны без народа!

- А почему эти люди наивно полагали (сейчас это у них уже прошло), что, когда они будут против страны выступать, -.народ их поддержит?

- Потому что им удалось этого добиться.

- Но только не у нас.

- Саша, я сейчас напечатала "мгновеник" (публицистический жанр Юнны Мориц, эти материалы - на официальном сайте поэтессы.- А.Г.) к юбилею майдана, там же все объяснено. Вся эта русофобщина была сколочена здесь. Я пофамильно знаю этих политтехнологов, деятелей культуры, которые ездили на Украину годами, объясняли, что надо презирать Россию "как метрополию, как оккупанта"...

Из "мгновеника" Юнны Мориц "Майданский юбилей"

"...Вклад российских русофобов огромней всех звонков всех байденов, всех угощений всех нуландов, всех трудов снайперских наемников на киевских крышах... Российские русофобы надеялись, что майданский переворот вдохновит русофобскую "оппозицию" России на русофобскую революцию и втащит Россию таким путём в мир "западных ценностей". Но Россия не вдохновилась и не втащилась в майданство..."

* * *

Народ прекрасен тем, что сильно вам не нравится,

Что ездить с ним в метро – для вас моральный крах:

Вы – не красавец там, а также не красавица,

Аплодисментов нет, а есть вульгарный страх,

Что ваш успех – ничто, народу он до феньки,

Вы просто – пассажир, каких страна полна,

И надо впредь иметь такую славу, деньги,

Чтоб от народа быть, как от земли – луна.

Воспитывать народ – идея ваша гадкая,

Указывать ему, как жить и умереть,

Какая быть должна не горькая, а сладкая

Улыбка у него при встрече с вами впредь.

Народ переживёт любую власть, учтите.

Народ переживёт любые времена.

Воспитывать народ?.. Господь – его Учитель,

Особенно – когда звереет сатана.

Народ прекрасен тем, что вами не отравится,

От санкций не умрёт, он – скиф и азиат,

И он не виноват, что это вам не нравится

И ненависть к нему отравит вас, как яд.

Другой народ просить у Господа не надо:

Получите в обмен жестокую судьбу,

Когда другой народ, что слаще шоколада,

Культурно вас пошлёт в Освенцима трубу.

Юнна Мориц.

Февраль - 2019 г.