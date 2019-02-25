Няня сбежала из рублевского особняка как только дедушка заподозрил, что она бьет его внука

Главный страх родителей – оставить своего ребенка с чужим человеком. Но жизненные обстоятельства частенько ломают наши планы, и нам приходится приглашать няню в свой дом. Для поиска нужной няни существует множество сервисов, и мы всегда тщательно подходим к этому процессу; выбираем по лучшим рекомендациям, по личному собеседованию. Но этот отбор – совсем не гарантия успеха.

Это подтверждает история, которая произошла в одном из поселков на Рублевке. В начале февраля директор сети магазинов «Мир Больших Людей» Ашот Мелконович взял на работу 47-летнюю Елену Соловьеву. Елена должна была ухаживать за его внуком, за это ей полагалась хорошая зарплата ( 60 тысяч), бесплатное проживание в роскошном доме в поселке Никологорское, а также полное обеспечение. От Елены требовалось лишь заботиться о малыше.

Анкета няни с указанием опыта.

Подозревать что-то нехорошее родители стали уже через неделю пребывания няни в доме. Двухлетний мальчик жаловался, что новая тетя его постоянно бьет.

- Он подходил ко мне и говорил, что тетя делает ему бо-бо, – рассказывает "КП" дедушка Ашот Мелконович. – Мы сначала не придали этому значения, тем более у нас во всех комнатах висят видеокамеры, мы даже и подумать не могли, что няня с такими хорошими рекомендациями, да еще и под наблюдением, станет творить такое.

Когда внук во второй раз подошел к дедушке и рассказал про няню, Ашот решил просмотреть записи с камер. Вряд ли мальчик будет придумывать похожую историю два раза подряд. Как только Елена услышала, что глава семьи собирается посмотреть записи, она нашла вескую причину отлучиться в Москву по делам. Якобы, что-то произошло с ее сыном и ей срочно нужно в столицу, чтобы решить нежданно нагрянувшие проблемы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693896" frameborder="0"></iframe> На Рублевке няня избила ребенка.

К несчастью, видео лишь подтвердило слова маленького мальчика, который жаловался на тетю. На записях Елена пытается одеть мальчика для прогулки, а когда тот начинает капризничать, то она решает его успокоить не словами, а просто несколько раз дает внушительные пощечины двухлетнему ребенку. На кадрах видно, что ребенок начинает после этого плакать, но Елена опять не находит ничего лучше пощечин, чтобы утихомирить мальчика. Самое интересное, что женщину совершенно не смущает, что за стенкой в этот момент находятся его родители и бабушка с дедушкой.

После произошедшего малыша отвезли в больницу, там врачи диагностировали у мальчика многочисленные ушибы мягких тканей на лице, а также левого предплечья. Врачи также заметили, что в скуловой области у двухлетнего ребенка опухло лицо. На 47-летнюю няню было написано заявление в полицию, но женщины уже и след простыл, она перестала отвечать на звонки.

Врачи диагностировали у мальчика многочисленные ушибы.

ВАЖНО

"Комсомольская правда" просит всех родителей, у кого когда-либо работала Соловьева Елена откликнуться и позвонить нам на номер 8 (495) 777-02-82 (добавочный 71-53) или написать на почту kp@kp.ru.