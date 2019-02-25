Лучший подарок самому себе на юбилей - это книга

«А вспоминать нам рановато, есть у нас еще дома дела», - вдруг зазвенела в голове перефразированная строчка из песни, когда я села за компьютер, чтобы сочинить текст по поводу юбилея Рафаэля Гусейнова.

Это не просто журналист. Это журналист настоящий. И целый секретарь Союза Журналистов России, избранный таковым на второй срок.

Надо бы было, конечно, написать о том, как он в последние дни страны под названием СССР руководил в «Комсомолке» отделом политики, пока снаряды рвались то тут, то там, причем не только информационные: то в Вильнюсе громыхнет, то в Баку, то в Приднестровье. А вспоминается почему-то совсем другое.

1988 год, Таллин, съезд Народного Фронта. Пока совершенно непонятно, чем это все грозит и чем закончится. Я - молодой специалист, которому всего два месяца назад вручили первое журналистское удостоверение, работаю в местной «Молодежке» и помогаю коллегам из Москвы, чем могу.

Честно сказать, помочь могу немногим: эстонский язык, на котором выкрикиваются политические лозунги, пока звучит для меня, как музыка. «Учи язык, Галя, это самое главное», - учит меня Рафаэль Джагидович. Я дежурно соглашаюсь – кто ж против? Допустим. Очень скоро. Когда-нибудь потом. Когда допечатаю на машинке и сдам в печать очередную заметку. И вообще я в этой Эстонии ненадолго.

Думаешь вроде бы про себя, а небо все слышит. Нет, оно не проливается внезапным дождем и не посылает в тебя молнии. Сюжет закручивается гораздо элегантнее.

Вечер, надо куда-то вести москвичей поужинать. А еды в городе нет! Вернее, так: она есть, но не для всех, потому что совершенно невозможно получить столик в ресторане Что мы только не делали – и уговаривали, и красными «корочками» махали – все было зря: во времена «поющей революции» такая «бронь» уже не действовала. Что делать?

Уныло стоим вместе с коллегами в длинной очереди в гриль-бар гостиницы «Виру». И вдруг Рафаэль Джагидович Гусейнов говорит: «Пойдем. Только ничему не удивляйтесь и молчите». Идет прямиком к швейцару и, произнося тираду на прекрасном французском, под видом иностранцев проводит нас к заветной цели, каковой на тот момент была курица.

Лучшего урока по теме языкознания я не получала больше нигде и никогда! В те славные времена на иностранных языках разговаривали мало, а тем более на французском. Тем более так естественно, как это умел делать Гусейнов, защитивший, как оказалось, диссертацию в Сорбонне. Что не помешало ему потом руководить военным отделом и поработать на настоящей войне в Афганистане.

Вот какие люди шли тогда в журналистику! Теперь таких не делают…

Почему я вдруг об этом вспомнила? Звоню Рафаэлю Джагидовичу накануне его 70-летия, спрашиваю, как дела, дети, внучки, и вдруг слышу: «Заканчиваю книгу под названием «Плен еще не поражение» - о советских людях, которые во время Второй Мировой войны попали в плен. Интереснейшие судьбы, совершенно закрытая информация, которая нигде раньше не публиковалась и которую я нашел во французских архивах».

Вот тут-то пазл у меня сам по себе и сложился: как, оказывается, здорово, когда знания и накопленный за журналистскую жизнь опыт встречаются в голове одного конкретного умного человека и производят на свет книгу, которую хочется прочитать еще до того, как в ней поставлена последняя точка.

Это и есть та цель, ради которой люди шли и идут в нашу профессию. Готовая формула журналистского счастья. Лучший подарок самому себе на юбилей.

Чур я буду первая в очереди на интервью с автором после ее выхода.

P.S. Язык, кстати, я потом выучила, и не один. Время от времени эти мои познания, которыми я вооружилась, следуя совету Рафаэля Гусейнова, умножаются на опыт и тоже выстреливают – то в виде статей, то книг. За что юбиляру отдельное человеческое и профессиональное спасибо.

Поздравляем!