2019-02-25T14:10:16+03:00
Происшествия

Семья утонувшего топ-менеджера «Почты России» через суд требует у фитнес-клуба 3.5 миллиона рублей

По мнению родственников, во всем виноваты сотрудники «Спорт лайн клаб», которые не провели инструктаж для Максима Парамонова, хотя он говорил, что не умеет плавать
Евгений ГРАЧЕВ
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Погибший Максим Парамонов.Погибший Максим Парамонов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В мае прошлого года бизнесмен Максим Парамонов утонул в бассейне. Следствие провело расследование и летом приняло решение не возбуждать уголовное дело. Но семья Парамонова считает, что Максим погиб из-за ненадлежащих мер безопасности в фитнес-клубе «Спорт лайн клаб».

Максим Парамонов хотел научиться плавать и пришел в бассейн. Это была его первая и последняя тренировка. Инструктор по плаванию Валерия проводила его к бассейну, а сама ушла в соседний зал. Максим зашел в воду. Через несколько минут его тело обнаружила уборщица: она первая подняла панику и позвала инструктора по водным процедурам. Спасти Максима уже было нельзя. Следственный комитет начал проверку, но не нашел в действиях сотрудников фитнес-клуба преступных действий. Однако близкие топ-менеджера готовы бороться и до конца и подали иск в суд. Согласно исковому заявлению, должности спасателей в «Спорт Лайн Клаб» попросту не было. Оказалось, что тренер не провела специальный инструктаж для Максима перед посещением бассейна и даже не выдала ему спасательных приспособлений.

Максим Парамонов, помимо своей руководящей должности в Почте России, вел обучающие курсы, проводил мастер-классы и занимался преподавательской деятельностью. Максим активно занимался фитнесом и рассказывал в своем блоге историю своего похудения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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