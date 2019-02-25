Крути педали ради доброго дела: Москвичей приглашают на спортивный марафон, чтобы помочь людям с синдромом Дауна

21 марта - Всемирный день человека с синдромом Дауна. Чтобы привлечь внимание к программам помощи особенным людям в России, фонд «Синдром любви» проведет благотворительный марафон Cycling vo blago.

Сайклингом называют занятия на велотренажёрах, при котором человек не просто расслабленно крутит педали и “наматывает” километры, а занимается в группе под руководством тренера. Отклониться от заданного ритма и пожалеть себя не выйдет - но и результат будет просто отличный.

Принять участие в марафоне может любой желающий старше 18 лет. Причем уровень физической подготовки не очень важен. Организаторы обещают: интересно будет всем.

Марафон пройдет 23 марта с 10.00 до 18.15 в сайкл-студии Rock the Cycle. Всего будет проведено семь заездов по 45 минут. Количество велосипедов в каждом – 28.

Все стартовые взносы участников пойдут на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна фонда “Синдром любви”.

Поддержать благое начинание можно не только с помощью личного взноса - но и призвать на помощь всех друзей и знакомых.

- Собрать команду – самый веселый, азартный и эмоциональный вариант участия в Cycling vo blago, - говорят в фонде «Синдром любви». - Всем командам предлагается открыть свой сбор на платформе «Спорт во благо» и поставить себе не только спортивную, но и благотворительную цель – выбрать программу помощи людям с синдромом Дауна и собрать на нее средства среди своих друзей.

В каждом заезде наградят участника, “уехавшего” дальше всех. Кроме того, по итогам дня будут названы три победителя. Отдельная номинация будет и для команд - победит та, чей километраж по сумме заездов всех участников будет самым внушительным.

Как поддержать марафон

Регистрация на мероприятие

Открыть командный сбор средств на одну из программ фонда