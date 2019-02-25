Как китайцы строят метро: тоннели между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" готовы на 50%

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) активно продолжается. Проходку тоннелей ведут 18 щитов. На строительстве занято более 10 000 человек. В частности, на юго-западном участке БКЛ уже наполовину выполнена проходка перегонных тоннелей между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 25 февраля во время посещения станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

- Огромная стройка на участке от проспекта Вернадского до Аминьевского шоссе, работают четыре щита, - сказал мэр города. - На этом участке формируется новый транспортно-пересадочный узел "Аминьевский". Будет платформа железной дороги, сюда будут приходить автобусы, в том числе и международные. Это, конечно, разгрузит прилегающие дороги и улучшит транспортную обстановку района.

На строительство юго-западного участка БКЛ привлекли китайцев - компанию "СиАрСиСи Рус". Это первая компания международного уровня, привлеченная к строительству Московского метро. Китайцы хвастаются, что имеют мировой опыт и поделятся им с российскими коллегами.

Схема будущей Большой кольцевой линии московского метро. Фото mos.ru

Визуально никаких отличий строительства нет. Проходку перегонных тоннелей ведут четыре тоннелепроходческих комплекса, которые по русской традиции называют женскими именами. В частности, здесь работают "Полина", "Евгения", "Галина" и "Дарья".

Работы еще много. Участок от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" общей протяженностью 4,6 км. На перегоне между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" выполнено 52% проходческих работ, а от "Мичуринского проспекта" до станции "Проспект Вернадского" - 70%.

Станция метро "Аминьевское шоссе", которую с журналистами посетил Сергей Собянин, мелкого заложения, находится вдоль Аминьевского шоссе (рядом возле путей Киевского направления МЖД). Здесь будет два подземных вестибюля - выходы на обе стороны Аминьевского шоссе, к домам и остановкам наземного транспорта. Каким будет дизайн станции? Не китайским. Потолок будет в форме мягких "волн-барханов", на вершинах которых будут помещены "облачка" точечных светильников. Колонны оформят темно-коричневым гранитом, а пол - из серого гранита. А также много металла и геометрических форм.

Будущая станция "Аминьевское шоссе", кстати, станет крупным пересадочным узлом, куда будут приезжать пассажиры пригородных поездов Киевского направления, пересаживаться на метро и также на междугородные автобусные маршрут. Также здесь будет многофункциональный комплекс с подземной парковкой.

В конце января началась проходка и левого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" до переходной камеры в сторону станции "Давыдково".

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