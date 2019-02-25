2019-02-25T14:39:46+03:00
Общество

Как китайцы строят метро: тоннели между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" готовы на 50%

На этом участке формируется новый транспортно-пересадочный узел
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На строительство юго-западного участка БКЛ привлекли компанию "СиАрСиСи Рус".На строительство юго-западного участка БКЛ привлекли компанию "СиАрСиСи Рус".Фото: Алиса ТИТКО
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Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) активно продолжается. Проходку тоннелей ведут 18 щитов. На строительстве занято более 10 000 человек. В частности, на юго-западном участке БКЛ уже наполовину выполнена проходка перегонных тоннелей между "Аминьевским шоссе" и "Мичуринским проспектом". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал 25 февраля во время посещения станции "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии Московского метрополитена.

- Огромная стройка на участке от проспекта Вернадского до Аминьевского шоссе, работают четыре щита, - сказал мэр города. - На этом участке формируется новый транспортно-пересадочный узел "Аминьевский". Будет платформа железной дороги, сюда будут приходить автобусы, в том числе и международные. Это, конечно, разгрузит прилегающие дороги и улучшит транспортную обстановку района.

На строительство юго-западного участка БКЛ привлекли китайцев - компанию "СиАрСиСи Рус". Это первая компания международного уровня, привлеченная к строительству Московского метро. Китайцы хвастаются, что имеют мировой опыт и поделятся им с российскими коллегами.

Схема будущей Большой кольцевой линии московского метро. Фото mos.ru

Схема будущей Большой кольцевой линии московского метро. Фото mos.ru

Визуально никаких отличий строительства нет. Проходку перегонных тоннелей ведут четыре тоннелепроходческих комплекса, которые по русской традиции называют женскими именами. В частности, здесь работают "Полина", "Евгения", "Галина" и "Дарья".

Работы еще много. Участок от станции "Аминьевское шоссе" до "Проспекта Вернадского" общей протяженностью 4,6 км. На перегоне между станциями "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект" выполнено 52% проходческих работ, а от "Мичуринского проспекта" до станции "Проспект Вернадского" - 70%.

Станция метро "Аминьевское шоссе", которую с журналистами посетил Сергей Собянин, мелкого заложения, находится вдоль Аминьевского шоссе (рядом возле путей Киевского направления МЖД). Здесь будет два подземных вестибюля - выходы на обе стороны Аминьевского шоссе, к домам и остановкам наземного транспорта. Каким будет дизайн станции? Не китайским. Потолок будет в форме мягких "волн-барханов", на вершинах которых будут помещены "облачка" точечных светильников. Колонны оформят темно-коричневым гранитом, а пол - из серого гранита. А также много металла и геометрических форм.

Будущая станция "Аминьевское шоссе", кстати, станет крупным пересадочным узлом, куда будут приезжать пассажиры пригородных поездов Киевского направления, пересаживаться на метро и также на междугородные автобусные маршрут. Также здесь будет многофункциональный комплекс с подземной парковкой.

В конце января началась проходка и левого перегонного тоннеля от станции "Аминьевское шоссе" до переходной камеры в сторону станции "Давыдково".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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