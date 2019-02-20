2019-02-20T15:01:33+03:00
Политика

Борис Титов после послания Путина федеральному собранию: Упростив систему контроля бизнеса, мы снизим почву для коррупции

Уполномоченный по правам предпринимателей предложил принцип подхода к новым контрольным правилам [видео]
Владимир НИКОЛАЕВ
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Бизнес-омбудсмен Борис ТитовБизнес-омбудсмен Борис ТитовФото: Михаил ФРОЛОВ
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- Радует, что Путин сказал очень конкретные и заинтересованные слова по поводу улучшения делового климата — сказал КП бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя послание президента Федеральному собранию.

Путин: «Времен очаковских и покоренья Крыма». Но не четырнадцатый год имею ввиду!.

- Президент заострил смысл того масштабного «перелопачивания» контрольно-надзорной деятельности, которое уже начинается, - отметил Титов. - То обстоятельство, что с 1 января 2021 года все текущие нормативно-правовые акты (НПА) автоматически прекратят свое действие, заставит чиновников более активно заниматься составлением новых, современных НПА – но уже осмысленных, лишенных противоречий и устаревших требований.

А мы со своей стороны очень хотели бы, чтобы на вооружение был взят принципиально новый подход – создание руководств для конкретных видов отраслевых предприятий, так называемых гайдлайнов (термин взят из мировой практики). Ресторан, завод, магазин: владелец каждого из этих объектов должен иметь на руках компактный и исчерпывающий набор обязательных требований. Для каждого предприятия набор свой, с акцентом на его особенности.

- И тогда отношения с государством принимают ясный и четкий характер, - считает бизнес омбудсмен. - Всем понятно, по каким критериям оценивать корректность и законопослушность бизнеса. Сразу резко уменьшаются и непроизводительные затраты бизнеса, и почва для коррупции.»

В своем выступлении Путин предложил с 1 января 2021 года прекратить действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля, надзора и ведомственные региональные приказы, письма и инструкции. «За оставшиеся два года (два года есть впереди) при участии делового сообщества нужно обновить нормативную базу, сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные – сдать в архив», сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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