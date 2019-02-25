2019-02-25T15:51:50+03:00
Авто

С 2020 года водительские права станут электронными

ГИБДД готова распознавать водителей по лицу, а не пластиковым карточкам
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Электронные водительские права будут внесены в компьютерную систему.Электронные водительские права будут внесены в компьютерную систему.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Начальник ГИБДД Михаил Черников заявил, что уже со следующего 2020 года дорожная автоинспекция готова перейти на работу с электронными водительскими правами.

- У нас практически уже есть оцифрованная база. Мы ее ведем с 2011 года, - отметил Черников. - Мы хотим, чтобы это было нормативно закреплено уже в следующем году. Технически мы к этому готовы.

Начальник госавтоиспекции пояснил, что электронные права "помогут бороться с поддельными удостоверениями и предотвратить использование одного документа несколькими водителями с похожей внешностью".

Как это будет выглядеть и работать? Об этом мы спросили члена Правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталью Агре.

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- Всех интересует, а как же будут выглядеть электронные водительские права?

- Никак они не будут выглядеть. Они будут внесены в компьютерную систему. Если вас сотрудник ГИБДД остановит, он по вашим имени и фамилии зайдет в базу, и увидит ваши права. Такая возможность у сотрудников есть уже и сегодня. Разработка системы ведется уже 8 лет.

- А как инспектор распознает водителя?

- Можно даже не называть свою фамилию. Если водитель попал в ДТП, без сознания, или пьян, инспектору достаточно поднести к его лицу устройство похожее на смартфон и произойдет автоматическое распознавание личности. Все это уже знакомо пользователям смартфонов по сканеру объемно-пространственной формы лица человека (Фейс-Айди). Лицо водителя позволит инспектору получить информацию о его стаже, нарушениях, задолженностях, ограничениях, страховке, информации о техническом состоянии машины. К этому все постепенно идет.

ЧТО БУДЕТ С НЫНЕШНИМИ ПЛАСТИКОВЫМИ «КОРОЧКАМИ»?

- Никто не собирается отнимать у водителей существующие водительские права. Не исключено, что они будут выдавать до 2024 года. Но параллельно с ними будет развиваться и общая электронная база, - пояснила нам Наталья Агре.

А ЕСЛИ ЗАБЫЛ ДОКУМЕНТ ДОМА?

- Что будет, если водитель забыл свои пластиковые права дома? Сейчас за это положен штраф.

- И сейчас за это редко штрафуют. За последние 4 года меня останавливали пару раз, выяснялось, что я забыла права дома. У меня брали паспорт, пробивали по базе, и делали предупреждение. Штраф не брали. Главное в такой ситуации вести себя адекватно, иметь при себе хоть какие-то документы.

Поймите, электронная база ГИБДД России уже существует, наши с вами данные уже в нее внесены. Есть какие-то несогласованности с рядом регионов: где-то не хватает планшетов, где-то данные ввели не совсем корректно. Но сейчас эти базы вгоняют в единую платформу, и все скоро заработает отлично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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