Дизайнер Юханн Никадимус: «Кокошник на Руси стоил как дом, и его брали в аренду всей деревней»

Кокошники снова в моде — это доказывают ведущие европейские кутюрье, вспомнившие о традиционном русском украшении несколько лет назад. Тогда по подиумам на Неделях моды в Париже и Милане начали дефилировать модели в шапках-ушанках и венцах «а-ля рюс». Но главный бум популярности старинного головного убора пришелся на 2018 год, когда на Чемпионате мира по футболу болельщики скупали кокошники пачками — на сувениры и «просто поносить». На трибунах стадионов в них сидел и стар, и млад, и женщины, и мужчины. Порадовавшись за возрождение русских традиций, признаем: весь этот ширпотреб (пусть даже кутюрный) имеет мало общего с настоящими старинными венцами. Мастеров, владеющих секретами их изготовления, сегодня можно пересчитать по пальцам, и Юханн Никадимус — один из них. Юханн - единственный в России мужчина в этом традиционно женском деле, и его история не менее удивительна, чем его имя.

35-летний дизайнер-реконструктор старинных русских кокошников родился в Казани, но уже 13 лет живет в Москве. В его семье были предки-ассирийцы, переехавшие в Россию из Персии — отсюда и необычное имя. Юханн шьет удивительные венцы, глядя на которые, не возникает ни малейшего сомнения, что это — настоящая старина. И все же в каждую свою работу Юханн привносит что-то свое.

- Работая над новым кокошником, я стараюсь сделать не точную копию, а «еще один» головной убор, глядя на который мы бы подумали, что он сделан в XVIII–XIX веке мастерами-современниками, - рассказал Юханн «Комсомольской правде». - Я вычленяю логику рисунка и вношу некоторые изменения, видимые, может, только мне. Например, я хочу сделать реплику венца из Новгородской губернии, там существовал определенный тип кокошника, но если приглядеться - они все были разными, не было двух одинаковых. Я создаю свой вариант.

Реконструкцией кокошников Никадимус заинтересовался в 2014 году, когда он, актер по образованию, вместе со своей группой записал альбом русских народных песен (фольклором Юханн увлекался с детства). На обложку диска решили поместить старинный кокошник — но где его взять? Музеи вряд ли дадут напрокат. Может, сшить самому? К тому времени Юханн уже успел поработать управляющим розничной сети по продаже одежды и получить хороший опыт в fashion-индустрии, так что представление о том, как шьется одежда вообще и русские костюмы в частности, уже имел. Но кокошник...

- Мне стало интересно, как он устроен, какие материалы использовались при его изготовлении, как они соединялись друг с другом, - вспоминает Юханн. - Я хорошо понимал, как устроены сарафан, лапти. А вот кокошник оставался для меня загадкой. И я решил в ней разобраться. Обратился к Ярине Николаевой — это руководительница ансамбля «Таусень», одна из лучших в России золотошвей. Она рассказала, какие материалы мне понадобятся, и подсказала технологию.

Свой первый кокошник — большой, похожий на снежинку, Юханн шил ровно месяц. Работал над ним по восемь часов в день, с двумя выходными в неделю (надо же и отдыхать!). А когда закончил — понял, что процесс увлек его настолько, что ему хочется тут же взяться за новый венец. Так исследовательский азарт помог ему осуществить мечту и найти дело всей своей жизни.

Каждый новый венец дизайнер помещает в застекленный футляр и продает состоятельным ценителям старины для украшения интерьера (стоимость кокошника — от 150 до 180 рублей). Работы Юханна можно увидеть в глянцевых журналах - их охотно используют для модных съемок. Покупают кокошники и в подарок новобрачным. Девушек, желающих пойти под венец в традиционном русском уборе, становится все больше.

- В наше время невестам на свадьбу снова стали дарить кокошники, - подтверждает мастер.

Сегодня планка Юханна повысилась: реконструктор берется за все более сложные модели, на создание которых уходит по 3-4 месяца, и то и по полгода. Работа кропотливая: объемный орнамент кокошника образуют витки веревки, пришитой в несколько ярусов — так называемое высокое шитье.

- Люди думают, будто к кокошнику все «приклеено». Но на самом деле я шью их, даже не вышиваю, - говорит мастер. - В создании кокошника используется шитье жемчугом, золотное шитье. Нужно сшить кокошник с основой, пришить к нему подходящую историческую подкладку.

В работе реконструктор использует как антикварные, так и современные материалы, разыскивая их по всему миру. Старинные - куски парчи, старые бусины, брошки - покупает на барахолках, блошиных рынках и на сайтах объявлений. Новые часто заказывает на «Алиэкспрессе»: на крупнейшей китайской торговой интернет-площадке порой попадаются удивительные находки.

- Например, на «Алиэкспрессе» есть перламутровые бусины — это вообще уникальная вещь, в Москве таких нет. Еще заказываю там жемчуг, его, конечно, можно купить и в Москве, но на «Алиэкспрессе» он в разы дешевле. Очень выгодно получается, еще и доставка бесплатная, - рассказывает мастер. - Покупаю там китайскую и монгольскую парчу - она очень похожа на те материалы, которые использовались в старых русских кокошниках, на ткани, попадавшие в нашу страну по Великому шелковому пути.

В Инстаграме Юханн как-то поделился видеороликами с этой изумительной парчей, прибывшей к нему по почте из Монголии через Китай в обычном почтовом пластиковом пакете — спасибо современным технологиям доставки.

- Для меня важен еще один момент: заказывая эти материалы, я знаю, что таким образом поддерживаю мастеров, которые где-то там, очень далеко, продолжают производить ткани, которые традиционно изготовлялись в XVIII и в XIX веках, - говорит Юханн. - Умельцы сохранили секреты производства, технологии, рисунки, и мне приятно, что я даю им возможность продолжать свое дело.

Уже год Никадимус ведет мастер-классы и читает лекции по истории древнерусского шитья жемчугом. А еще подробно рассказывает о своих работах в соцсетях.

- Все знают, что такое кокошник, но мало кто его видел — по большей части, только в музеях и за стеклом. Расширить представление людей о старинном русском костюме - еще один мой мотиватор. Для этого я веду блог в Инстаграме, где рассказываю о кокошниках, делаю подборки винтажных иллюстраций, выкладываю фотографии музейных предметов и свои работы, - делится мастер.

Юханн мечтает открыть первый в России музей кокошника, гости которого будут не только любоваться вышивкой, но и знакомиться с историей и традициями. И развенчивать мифы: принято считать, например, что у каждой девушки на Руси обязательно была такая полукруглая корона.

- На самом деле венцы были очень дорогой вещью, они могли стоить столько же, сколько дом или несколько коров, - рассказывает реконструкор. - На несколько деревень был один венец, и девушки брали его в аренду, чтобы прийти красивыми на смотрины или венчание.