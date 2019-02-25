2019-02-25T17:13:50+03:00
Общество

Дизайнер Юханн Никадимус: «Кокошник на Руси стоил как дом, и его брали в аренду всей деревней»

Единственный в России мастер шьет уникальные копии старинных венцов из материалов, купленных на блошиных рынках и на «Алиэкспрессе»
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото из личного архива Юханна НикадимусаФото из личного архива Юханна Никадимуса
Изменить размер текста:

Кокошники снова в моде — это доказывают ведущие европейские кутюрье, вспомнившие о традиционном русском украшении несколько лет назад. Тогда по подиумам на Неделях моды в Париже и Милане начали дефилировать модели в шапках-ушанках и венцах «а-ля рюс». Но главный бум популярности старинного головного убора пришелся на 2018 год, когда на Чемпионате мира по футболу болельщики скупали кокошники пачками — на сувениры и «просто поносить». На трибунах стадионов в них сидел и стар, и млад, и женщины, и мужчины. Порадовавшись за возрождение русских традиций, признаем: весь этот ширпотреб (пусть даже кутюрный) имеет мало общего с настоящими старинными венцами. Мастеров, владеющих секретами их изготовления, сегодня можно пересчитать по пальцам, и Юханн Никадимус — один из них. Юханн - единственный в России мужчина в этом традиционно женском деле, и его история не менее удивительна, чем его имя.

35-летний дизайнер-реконструктор старинных русских кокошников родился в Казани, но уже 13 лет живет в Москве. В его семье были предки-ассирийцы, переехавшие в Россию из Персии — отсюда и необычное имя. Юханн шьет удивительные венцы, глядя на которые, не возникает ни малейшего сомнения, что это — настоящая старина. И все же в каждую свою работу Юханн привносит что-то свое.

- Работая над новым кокошником, я стараюсь сделать не точную копию, а «еще один» головной убор, глядя на который мы бы подумали, что он сделан в XVIII–XIX веке мастерами-современниками, - рассказал Юханн «Комсомольской правде». - Я вычленяю логику рисунка и вношу некоторые изменения, видимые, может, только мне. Например, я хочу сделать реплику венца из Новгородской губернии, там существовал определенный тип кокошника, но если приглядеться - они все были разными, не было двух одинаковых. Я создаю свой вариант.

Реконструкцией кокошников Никадимус заинтересовался в 2014 году, когда он, актер по образованию, вместе со своей группой записал альбом русских народных песен (фольклором Юханн увлекался с детства). На обложку диска решили поместить старинный кокошник — но где его взять? Музеи вряд ли дадут напрокат. Может, сшить самому? К тому времени Юханн уже успел поработать управляющим розничной сети по продаже одежды и получить хороший опыт в fashion-индустрии, так что представление о том, как шьется одежда вообще и русские костюмы в частности, уже имел. Но кокошник...

- Мне стало интересно, как он устроен, какие материалы использовались при его изготовлении, как они соединялись друг с другом, - вспоминает Юханн. - Я хорошо понимал, как устроены сарафан, лапти. А вот кокошник оставался для меня загадкой. И я решил в ней разобраться. Обратился к Ярине Николаевой — это руководительница ансамбля «Таусень», одна из лучших в России золотошвей. Она рассказала, какие материалы мне понадобятся, и подсказала технологию.

Свой первый кокошник — большой, похожий на снежинку, Юханн шил ровно месяц. Работал над ним по восемь часов в день, с двумя выходными в неделю (надо же и отдыхать!). А когда закончил — понял, что процесс увлек его настолько, что ему хочется тут же взяться за новый венец. Так исследовательский азарт помог ему осуществить мечту и найти дело всей своей жизни.

Каждый новый венец дизайнер помещает в застекленный футляр и продает состоятельным ценителям старины для украшения интерьера (стоимость кокошника — от 150 до 180 рублей). Работы Юханна можно увидеть в глянцевых журналах - их охотно используют для модных съемок. Покупают кокошники и в подарок новобрачным. Девушек, желающих пойти под венец в традиционном русском уборе, становится все больше.

- В наше время невестам на свадьбу снова стали дарить кокошники, - подтверждает мастер.

Сегодня планка Юханна повысилась: реконструктор берется за все более сложные модели, на создание которых уходит по 3-4 месяца, и то и по полгода. Работа кропотливая: объемный орнамент кокошника образуют витки веревки, пришитой в несколько ярусов — так называемое высокое шитье.

- Люди думают, будто к кокошнику все «приклеено». Но на самом деле я шью их, даже не вышиваю, - говорит мастер. - В создании кокошника используется шитье жемчугом, золотное шитье. Нужно сшить кокошник с основой, пришить к нему подходящую историческую подкладку.

В работе реконструктор использует как антикварные, так и современные материалы, разыскивая их по всему миру. Старинные - куски парчи, старые бусины, брошки - покупает на барахолках, блошиных рынках и на сайтах объявлений. Новые часто заказывает на «Алиэкспрессе»: на крупнейшей китайской торговой интернет-площадке порой попадаются удивительные находки.

- Например, на «Алиэкспрессе» есть перламутровые бусины — это вообще уникальная вещь, в Москве таких нет. Еще заказываю там жемчуг, его, конечно, можно купить и в Москве, но на «Алиэкспрессе» он в разы дешевле. Очень выгодно получается, еще и доставка бесплатная, - рассказывает мастер. - Покупаю там китайскую и монгольскую парчу - она очень похожа на те материалы, которые использовались в старых русских кокошниках, на ткани, попадавшие в нашу страну по Великому шелковому пути.

В Инстаграме Юханн как-то поделился видеороликами с этой изумительной парчей, прибывшей к нему по почте из Монголии через Китай в обычном почтовом пластиковом пакете — спасибо современным технологиям доставки.

- Для меня важен еще один момент: заказывая эти материалы, я знаю, что таким образом поддерживаю мастеров, которые где-то там, очень далеко, продолжают производить ткани, которые традиционно изготовлялись в XVIII и в XIX веках, - говорит Юханн. - Умельцы сохранили секреты производства, технологии, рисунки, и мне приятно, что я даю им возможность продолжать свое дело.

Уже год Никадимус ведет мастер-классы и читает лекции по истории древнерусского шитья жемчугом. А еще подробно рассказывает о своих работах в соцсетях.

- Все знают, что такое кокошник, но мало кто его видел — по большей части, только в музеях и за стеклом. Расширить представление людей о старинном русском костюме - еще один мой мотиватор. Для этого я веду блог в Инстаграме, где рассказываю о кокошниках, делаю подборки винтажных иллюстраций, выкладываю фотографии музейных предметов и свои работы, - делится мастер.

Юханн мечтает открыть первый в России музей кокошника, гости которого будут не только любоваться вышивкой, но и знакомиться с историей и традициями. И развенчивать мифы: принято считать, например, что у каждой девушки на Руси обязательно была такая полукруглая корона.

- На самом деле венцы были очень дорогой вещью, они могли стоить столько же, сколько дом или несколько коров, - рассказывает реконструкор. - На несколько деревень был один венец, и девушки брали его в аренду, чтобы прийти красивыми на смотрины или венчание.

Фото из личного архива Юханна Никадимуса

Фото из личного архива Юханна Никадимуса

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ирина СУХАНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса
В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт
После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте
ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов
Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию
Ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы