2019-02-25T18:02:05+03:00
Происшествия

79-летняя москвичка поймала мошенника, который обманывал доверчивых пенсионеров

Бандюгу капитан полиции в отставке брала с поличным. А приманкой стала ничего не подозревающая 67-летняя соседка
Анастасия ВАРДАНЯН
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Елена Рубеновна долгие годы она служила в милицииЕлена Рубеновна долгие годы она служила в милицииФото: скриншот видео
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- Откройте, это из УГРО, - мужской голос в домофоне своей квартиры в Щелково сразу показался 79-летней пенсионерке подозрительным.

Женщина, капитан милиции в отставке, смекнула, это - мошенник.

- Тут все просто. Ребята из Уголовного розыска в домофоны не звонят. Они двери сами открывают. Я 20 лет уже на пенсии, но как оперативники работают хорошо помню. Меня не проведешь! Я поняла, что это бандюга и решила, что буду его брать, - рассказала "КП" 79-летняя Елена Филиппова.

Набросив халат, в карман которого на всякий случай положила мобильный телефон, Елена Рубеновна открыла дверь подъезда, а потом и своей квартиры. За порогом стоял крепкий мужчина средних лет с черной папкой в руках.

- Майор полиции Афанасьев, - представился незнакомец.

- Коллега, значит, - огорошила гостя пенсионерка. - Покажите удостоверение!

Незнакомец протянул женщине корочку. "Фальшивка": смекнула Елена Рубеновна, но виду не подала.

- Удостоверение у него была новенькое, как будто только что напечатали. Да и печать фальшивая. Я пальцем потерла - обычные чернила. На секунду страшно стало. Он здоровый, толкнул бы меня и пиши пропало. Но я решила не отступать и пригласила его на кухню.

Лже-опер хоть и понял, что пенсионерка из бывших, решил, что старуху развести будет плевым делом. Из папки он достал фальшивую пятитысячную купюру и сообщил, что точно такие подделки женщине выдала некая Наташа, которая разносит пенсию.

- Не хотите сесть в тюрьму, тогда отдавайте мне фальшивки! - заявил он.

Не успел гость договорить фразу. Как Елене Рубеновна решила: брать негодяя будет на живца. Она тут же вспомнила про свою соседку - бабушку, божий одуванчик.

- Голубчик, я бы тебе все фальшивки отдала. Но мне пенсию на карточку перечисляют. Ты лучше в 20-ю квартиру сходи, к соседке моей. Она наличными получает!

Брали мошенника в квартире соседки Фото: скриншот видео

Брали мошенника в квартире соседкиФото: скриншот видео

Не почуяв подвоха, "опер" закрыл черную папочку и направился к соседке Евгении Ивановне. Елена Рубеновна тем временем уже звонила в полицию

- Срочно выезжайте по адресу... - скомандовала она.

Коллеги не подвели и подоспели за пять минут. Брали мошенника в квартире соседки. Та действительно оказалась доверчивой и к тому времени уже успела отдать негодяю все что было - 10 тысяч рублей.

- Я к тебе еще вернусь, - пригрозил мошенник Елене Рубеновне, которая следила за процессом задержания.

Но таких угроз за годы службы в милиции она слышала ни мало. Так что не испугалась. К тому же, на свободе мужчина окажется очень не скоро.

- Против ранее судимого 40-летнего жителя Ярославля возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" Ему грозит до десяти лет лишения свободы, - сообщила "Комсомолке" Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

Сейчас полицейские проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям. Елене Рубеновне тем временем объявили благодарность.

- Это приятно, конечно. Но гораздо больше мне хотелось бы работать хотя бы внештатником. Я конечно не девочка уже, но голова еще неплохо работает. А негодяев за решетку сажать - это мое призвание, - то ли в шутку, то ли всерьез рассказала о своих планах пенсионера.

79-летняя москвичка поймала мошенника, который разводил доверчивых пенсионеров.

Елена Рубеновна по профессии учитель. Но долгие годы она служила в милиции. Женщина была настоящей грозой малолетних хулиганов. Она работала в детской комнате милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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