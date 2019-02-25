2019-02-25T19:11:21+03:00
Происшествия

Талантливый студент-химик покончил с собой за 4 месяца до получения диплома

У однокурсников даже нет версий, что могло стать причиной для такого страшного шага
Семен ЕЛЕНИН
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Тамирлан Кирибаев был гражданином Казахстана и учился на пятом курсе Химического факультетаТамирлан Кирибаев был гражданином Казахстана и учился на пятом курсе Химического факультетаФото: ВКонтакте
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В общежитии МГУ на Воробьевых горах работают сотрудники Следственного комитета - этим вечером здесь нашли тело 23-летнего студента, который покончил с собой.

По предварительной информации, молодого человека обнаружил сосед по комнате - парень был уже без сознания. Вызвали врачей. Студента пытались откачать, но спасти в итоге не смогли.

Тамирлан Кирибаев был гражданином Казахстана и учился на пятом курсе Химического факультета. По словам знакомых, парню прочили большое будущее в науке.

- Об этом многие преподаватели говорили, - рассказал «КП» однокашник погибшего студента. - Считали, что он после выпуска наверняка будет работать в какой-нибудь крупной корпорации заграничной.

Талантливый студент-химик покончил с собой за 4 месяца до получения диплома Фото: ВКонтакте

Талантливый студент-химик покончил с собой за 4 месяца до получения дипломаФото: ВКонтакте

В родной Астане Тамирлан в школьные годы несколько раз выигрывал республиканские химические олимпиады. В мае 2014-го приехал в Москву на знаменитую Менделеевскую Олимпиаду по химии и выиграл серебряную медаль. Это, к слову, в итоге дало определенные льготы при поступлении в Московский госуниверситет.

- Человек Тамирлан был непростой. И поругаться мог, и послать, - вспоминают знакомые. - Но никто не поспорит: в учебе он был одним из лучших.

Оперативники сейчас опрашивают живущих в общежитии студентов, выясняют мотивы самоубийства.

- Пока картина неясна, - сообщил «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах. - Никто не припоминает, чтобы в последнее время Кирибаев с кем-либо ссорился или был в плохом настроении. Уже через четыре месяца парень должен был сдавать выпускные экзамены.

- Пока проводится доследственная проверка, - уточняют в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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