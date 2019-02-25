2019-02-25T19:37:59+03:00
Звезды

Лысая, бородатая и с волосатыми ногами: Победительница «Евровидения» Кончита Вурст побрилась наголо

Австрийская звезда сменила имидж [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Кончита Вурст раньше носившая длинные волосы, теперь сияет бритым черепом.Кончита Вурст раньше носившая длинные волосы, теперь сияет бритым черепом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Эпатажный певец из Австрии Том Нойвирт, выступающий под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, радикально сменил имидж. Победитель «Евровидения»-2014 избавился от длинных локонов и побрился наголо. Теперь Кончита Вурст — лысая и бородатая женщина. А вот брить ноги, в отличие от макушки, Том перестал, и теперь щеголяет волосатыми коленками, мелькающими в разрезе его длинных концертных платьев.

Новым образом Кончита похвасталась в Инстаграме: на странице исполнительницы появилась пара снимков в красном платье с открытыми плечами и грудью (тоже, к слову, волосатой).

Напомним, Кончита Вурст победила на «Евровидении» в 2014 году в Копенгагене. Певица с густой растительностью на лице выиграла конкурс с огромным отрывом от остальных - Европа дружно проголосовала за фрика, совершенно проигнорировав музыку. Два года назад Том Нойвирт заявлял в прессе, что намерен расстаться с Кончитой Вурст и начать новую карьеру под своим настоящим именем. Но пока так и не собрался.

conchitawurstconchitawurst
Finally back at @grazertuntenball #scandal dress @thomaskirchgrabner
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- В образе той женщины,с которой я победил на «Евровидении», я всего уже достиг, - рассказывал Том Нойвирт в интервью газете Die Welt. – И мне больше с ней не по пути. Я думаю над появлением совершенно новой творческой личности, поэтому должен убить Кончиту Вурст.

Под псевдонимом Кончита Вурст Нойвирт, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации, выступает с 2011 года. Он даже придумал ей собственную биографию: мол, Кончита родилась в Колумбии, но выросла в Германии. Вурст (по немецки – колбаса) влюбилась в танцора жанра бурлеска Жака Патриака и вышла за него замуж. Том не просто выступает в образе бородатой женщины, но и ведет двойную жизнь: у него даже два Инстаграма, один из которых он ведет от имени Кончиты, второй – от своего собственного.

В 2017 году Том сделал еще одно публичное признание: он рассказал, что является носителем ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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