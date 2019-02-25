Moody's перечислило основные риски для экономики России

Международное рейтинговое агентство Moody's обеспокоилось положением российской экономики. Эксперты из 26 стран, работавшие над составлением суверенного кредитного рейтинга России, повысили его до уровня «стабильный» (как у Кипра, Италии и Португалии), но сделали оговорку, что это, может быть, не надолго.

Основными рисками для экономики России, с точки зрения Moody's, являются:

1. Президентские выборы 2024 года, в которых не будет участвовать Путин,

2. Доминирование госсектора в промышленности, транспорте и коммунальном хозяйстве, из-за чего не развивается конкуренция,

3. Сокращение роста населения,

4. Отток капитала из страны,

5. Западные санкции.

Любопытно, что агентство оценило вклад госсектора в нашу экономику всего в 50% в то время, как даже по данным ФАС России он составляет 70%. Отечественные эксперты соглашаются, что доминирование государства вредно для экономики. Но к этому, как и к бегству денег, мы уже привыкли. Поэтому на первое место россияне ставят ту угрозу, которая по мнению Moody's расположена лишь на пятом.

- Главная проблема в краткосрочной перспективе — новые санкции, - сказал «КП» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - Пока не ясно, какие санкции выберет Запад из тех, что предлагаются: направленные на ограничение долларовых операций или — против наших облигаций, но в любом случае это станет большим испытанием. Долларовые ограничения неприятны не тем, что у двух или нескольких банков могут возникнуть проблемы. Это не страшно, но может начаться паника на всем банковском рынке. Представьте, если один банк скажет: «Извините, но нам запретили операции в долларах, поэтому мы вам вернем рублями по такому-то курсу»... Что касается облигаций, то мы благодаря им частично финансируем бюджет. Сегодня иностранцы держат более 1,7 трлн рублей, и если они испугаются — нам придется эти деньги находить в других местах, на менее выгодных условиях. Рубль на это отреагирует негативно.