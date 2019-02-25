2019-02-25T20:12:49+03:00
Экономика

Moody's перечислило основные риски для экономики России

При этом повысило суверенный кредитный рейтинг страны
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
Любопытно, что агентство оценило вклад госсектора в нашу экономику всего в 50% в то время, как даже по данным ФАС России он составляет 70%Любопытно, что агентство оценило вклад госсектора в нашу экономику всего в 50% в то время, как даже по данным ФАС России он составляет 70%Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Международное рейтинговое агентство Moody's обеспокоилось положением российской экономики. Эксперты из 26 стран, работавшие над составлением суверенного кредитного рейтинга России, повысили его до уровня «стабильный» (как у Кипра, Италии и Португалии), но сделали оговорку, что это, может быть, не надолго.

Основными рисками для экономики России, с точки зрения Moody's, являются:

1. Президентские выборы 2024 года, в которых не будет участвовать Путин,

2. Доминирование госсектора в промышленности, транспорте и коммунальном хозяйстве, из-за чего не развивается конкуренция,

3. Сокращение роста населения,

4. Отток капитала из страны,

5. Западные санкции.

Любопытно, что агентство оценило вклад госсектора в нашу экономику всего в 50% в то время, как даже по данным ФАС России он составляет 70%. Отечественные эксперты соглашаются, что доминирование государства вредно для экономики. Но к этому, как и к бегству денег, мы уже привыкли. Поэтому на первое место россияне ставят ту угрозу, которая по мнению Moody's расположена лишь на пятом.

- Главная проблема в краткосрочной перспективе — новые санкции, - сказал «КП» директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. - Пока не ясно, какие санкции выберет Запад из тех, что предлагаются: направленные на ограничение долларовых операций или — против наших облигаций, но в любом случае это станет большим испытанием. Долларовые ограничения неприятны не тем, что у двух или нескольких банков могут возникнуть проблемы. Это не страшно, но может начаться паника на всем банковском рынке. Представьте, если один банк скажет: «Извините, но нам запретили операции в долларах, поэтому мы вам вернем рублями по такому-то курсу»... Что касается облигаций, то мы благодаря им частично финансируем бюджет. Сегодня иностранцы держат более 1,7 трлн рублей, и если они испугаются — нам придется эти деньги находить в других местах, на менее выгодных условиях. Рубль на это отреагирует негативно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Силуанов рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручений Путина
Фигуристка Медведева назвала свою главную цель на чемпионате мире в Японии
Росздравнадзор выявил нарушения почти в 70% клиниках пластической хирургии
Луценко назвал причины задержания экс-начальника Генштаба ВСУ Владимира Заманы
Глава МИД Венесуэлы назвал Трампа «лидером венесуэльской оппозиции»
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко
Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине
Путин поручил создать оргкомитет для саммита Россия-Африка
В России может появиться первый частый ракетодром
Глава Евросовета назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit
В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы взрыва
Генсек ООН попросил Россию и США продлить СНВ-3
Правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана
Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса
В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт
После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте
ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов
Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию
Ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы