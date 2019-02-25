Пилотам «Формулы-1» приказали много есть

В «Формуле-1» с нового сезона вводится новое важное правило. Вес гонщика не должен быть меньше 80 кг! Если пилот на весах показал меньшие цифры, он обязан будет взять с собой в машину балласт. Это настоящая революция! А гонщики благодарно выдохнули: теперь им не придет изнурять себя жестокими диетами.

Чемпионат скелетов

Раньше в Ф1 болид и пилота взвешивали вместе. Общий их вес не должен быть меньше 653 кг. Но чем больше весил гонщик, тем меньше полезной нагрузки можно было запихнуть в машину. И поэтому в мире «Королевских гонок» невозможно было встретить спортсмена, тяжелее 70 кг. Многие из них вообще не набирали больше, чем 60 с небольшим хвостиком.

В какой то момент это могло превратится просто в чемпионат скелетов! Смотрите, действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон при росте 175 см весил 66 кг, Себастьян Феттель с теми же сантиметрами - 62 кг... Наш российский гонщик Даниил Квят при 183 см, держал вес в 61 кг! Высокий рост Даниила всегда считался его же недостатком. И, похоже, во всей Ф1 нравился только его подруге - Келли Пике, дочери легендарного чемпиона мира Нельсона Пике.

Нагрузки космонавтов

Что пилоты-миллионеры только не делали, чтобы удержать свой вес. У каждого из них есть диетолог, расписывающий до грамма приемы пищи. Их меню разбиты на калории, и прежде чем что-то положить на тарелку, они должны были сверится со своими внутренними весами. Лишний килограмм мог обернуться потерей контракта.

Но в Международной федерации автоспорта решили все-таки прекратить это издевательство. Там посчитали, что нагрузки в современной «Формуле-1» настолько выросли, что без мышечного корсета пилоты не могут с ними справится.

Перегрузки при торможении и ускорении в Ф1 достигают 5g, пилоты вес головы со шлемом ощущают как 25-30 кг! Вот еще пара фактов, чтобы понимать, насколько тяжело быть гонщиком: средний пульс во время прохождения трассы 160-165 ударов в минуту, температура в его машине - 50 градусов Цельсия. И каким монстром надо быть, чтобы выдержать все это с весом 60 кг и ростом 180 см?!

Лишний вес - в мышцы

Так что теперь нормальный вес гонщика в Ф1 установили в 80 кг. И наконец-то пилоты смогли отожраться за зиму. Некоторые, конечно, воспользовались вольницей. И ничуть не жалеют. «Я не пытаюсь стать Халком, но здорово, что можно есть сколько хочется, большими порциями, - заявил тот же Льюис Хэмилтон. - За последние 12 лет я не чувствовал себя более здоровым, чем сейчас. Я стал лучше спать, у меня больше энергии. Знаю, что многие гонщики прибавили в весе».

Но неправильно было бы думать, что теперь все гонщики будут рисковать не влезть в машину из-за образовавшегося пузика. Разрешенные 10-15 кг веса они всю зиму старательно превращали в мышцы в тренажерных залах. Так что через пару недель во время старта сезона Ф1 мы не узнаем пилотов - они будут настоящими атлетами. И тот же Даниил Квят свой рост уже не будет считать конкурентным недостатком в борьбе за место в болиде «Королевских гонок».