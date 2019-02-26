Пожарить тост и заболеть: ученые выяснили, как домашняя бытовая техника может навредить здоровью

НЕ ЗАЖАРИВАЙТЕ!

Как оказалось, румяные тосты могут быть не менее вредными, чем выхлопные газы машин. К тому выводу пришли авторы исследования, проведенного в университете Техаса в Остине (США). Безопасно довести тост всего лишь до золотистого цвета, а чуть подгоревший хлеб уже опасен, заявили ученые.

Чтобы изучить воздействие домашних загрязнений на качество воздуха в помещении, исследователи смоделировали 3-х комнатную квартиру. В ней установили датчики контроля качества воздуха, которые включались во время типичных ежедневных занятий, таких как уборка и готовка. Большой неожиданностью стала токсичность тостеров, которые начинали распространять вредные вещества сразу после включения. Это похоже на то, как нагревательный прибор начинает разогревать мусор, пыль и другие отложения, включая масла, пояснили ученые.

Также в выделениях тостера обнаружился этанол - побочный продукт дрожжей, входящих в состав хлеба. При соприкосновении крошек тостов с нагревательным элементом всегда заметен дым. Вместе с ним в воздух попадают вредные частицы. При оценке уровня загрязнения воздуха в квартире он был «очень нездоровым» в сравнении с воздухом на улице.

В другом исследовании, опубликованном в журнале Atmosphere, ученые обнаружили, что при жарке хлеба до золотистой корочки количество вредных частиц в воздухе увеличивается до 300-400 мкг на кубический метр. Это намного выше норм, установленных ВОЗ. Согласно им в воздухе должно находиться не более 25 мкг мелких частиц или 50 мкг крупных частиц на кубический метр. Если поджарить хлеб до темного или местами черного цвета, концентрация частиц в воздухе повышается до 3-4 тыс мкг на кубический метр, что превышает нормы уже в 150 раз.

ПЫЛЕСОСЫ: ТЫ МНЕ - Я ТЕБЕ

Некоторые пылесосы выбрасывают пыль и бактерии обратно в воздух, что может провоцировать инфекционные заболевания и аллергические реакции, предупреждают ученые.

Исследователи из Австралии протестировали 21 пылесос 11 различных производителей, включая Dyson, Electrolux, Hoover, iRobot и Sanyo. Их стоимость варьировалась от $100 до $800, а возраст от 6 месяцев до 22 лет.

Как оказалось, все пылесосы выбрасывали пыль, аллергены и бактерии обратно в воздух. При этом новые и более дорогие пылесосы были более безопасны в сравнении со старыми и более дешевыми моделями.

Пылесосы со специальными фильтрами HEPA (High efficiency particulate air) менее опасны, так как выбрасывают в воздух меньше пыли. Они способны удалять самые мелкие частицы. Такие фильтры задерживают до 99,9% всей пыли, пыльцы растений, шерсти домашних животных и даже бактерий, сообщили исследователи.

Некоторые пылесосы выбрасывают пыль и бактерии обратно в воздух, что может провоцировать инфекционные заболеванияФото: Евгения ГУСЕВА

Если вам жаль выбрасывать свой привычный пылесос и обзаводиться моделью с HEPA (стоимость таких агрегатов в Интернет-магазинах начинается с 6 - 7 тысяч рублей), есть и другие методы справиться с домашними загрязнениями.

- Если у вас аллергия на домашнюю пыль, избавьтесь от ковров, - советует аллерголог-иммунолог Вивиана Темино из Университета Майами. - Стирайте паласы и пледы один раз в неделю в горячей воде. Это убьет домашних клещей и устранит другие аллергены.

СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК: ЧТО В НЕМ?

Многие не задумываются, что стиральный порошок действует на нас не только в тот момент, когда мы вдыхаем его запах во время стирки, но и когда носим одежду, вытираемся полотенцем и даже когда кладем голову на подушку. Считается, что ингредиенты порошка безопасны, раз уж его допустили к продаже. Однако известно, что немало химических веществ в истории использовались в течение долгих лет до того, как однажды были признаны токсичными. Случай не обошел, например, известную детскую присыпку Johnson’s Baby. Многолетние судебные разбирательства были посвящены риску развития рака яичников при регулярном использовании этого средства.

Сегодня международные эксперты-химики называют ряд веществ, которых следовало бы избегать в составе стирального порошка (при том, что строгих официальных запретов пока нет):

- фосфаты, нитраты, хлорины;

- лаурилсульфат натрия, лауретсульфат натрия;

- 1,4-диоксан;

- нонилфенол этоксилат;

- анионовые сурфактанты;

- фенолы;

- оптические осветлители;

- отбеливатель - гипохлорит натрия.

Также важно обратить внимание на надписи «может быть опасным» и другие предостережения на упаковке. Порошок не должен вызывать коррозию и быть воспламеняющимся.

Сегодня международные эксперты-химики называют ряд веществ, которых следовало бы избегать в составе стирального порошкаФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОСУДОМОЙКА - ЛОГОВО МИКРОБОВ

Если порошок может быть опасен токсичными веществами, то сама стиральная машина, как и посудомоечная, зачастую становятся настоящим логовом, инкубатором микробов, предупреждают исследователи. Ученые из Люблянского университета тщательно обследовали на наличие бактерий посудомоечные машины. И пришли в ужас: там обнаружились целые колонии микроорганизмов! Причина проста: тепло, влажность, остатки пищи, которые сохраняются в недрах посудомоек, - отличная среда для размножения болезнетворных бактерий и грибков. Как выяснили ученые, проверив 24 различные посудомойки, такую среду предпочитают как минимум шесть довольно опасных видов бактерий. И если здоровому человеку вреда они не принесут, то у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями могут вызвать инфекционные заболевания. Бактерии и грибки становятся опасными в тот момент, когда человек открывает дверцу той же посудомойки или стиралки и вдыхает горячий воздух, в котором и живут микроорганизмы. Что делать?

- В посудомоечных машинах используются поверхностно-активные вещества, которые воздействуют далеко не на все виды бактерий, - поясняет врач-дерматолог Зоя Константинова. - Более стойкие выживают и оседают во влажных частях машины, например, резиновых прокладках. Поэтому важно после работы посудомоечной и стиральной машин протирать резиновые прокладки и те части, где может застояться вода. Еще, как правило, все бактерии, которые предпочитают влажность, анаэробные, то есть боятся воздуха. Поэтому очень важно просушивать бытовую технику после использования. Также частично бактерии могут погибнуть, если на высокой температуре включить машину вхолостую, без посуды или белья.

БДИ!

Пять любимых мест бактерий в нашем доме

Рейтинг мы составили вместе с экспертами Центра молекулярной диагностики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

1. Ванная: дверные ручки, смесители, душевые занавески.

Совет: протирайте дверные ручки антибактериальными салфетками. Шторку хорошо просушивайте и меняйте хотя бы раз в пару лет.

2. Гаджеты: смартфон, клавиатура, компьютерная мышь, пульт от телевизора.

Совет: протирайте все эти предметы антибактериальными салфетками, особенно это важно в простудный сезон.

3. Кошелек, деньги.

Совет: постарайтесь не класть кошелек и деньги на обеденный стол рядом с продуктами.

4. Книги.

Совет: протирайте пыль с обложек, можно использовать те же антибактериальные салфетки.

5. Холодильник.

Совет: мойте холодильник хотя бы раз в год; не кладите сырое мясо рядом с готовой едой; не храните продукты открытыми.

ВОПРОС В ТЕМУ

А как же излучение?

Все опрошенные «Комсомолкой» врачи-онкологи в один голос говорят: на сегодня нет исследований, которые однозначно подтвердили бы, что электромагнитное излучение от гаджетов и бытовой техники повышает риск развития рака у человека. Нейробиологи также ссылаются на отсутствие доказательств вреда. Однако в любом случае стоит помнить, что для нашего мозга неблагоприятен постоянный поток информации и синий свет от экранов гаджетов. Поэтому как минимум на ночь их следует отключать, советуют специалисты.