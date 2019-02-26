2019-02-25T23:57:19+03:00
Общество

Дороги, которые мы поджидаем...

Их построят в столице в этом году, чтобы водители в некоторых районах избавились от пробок и сократили время в пути
Светлана ВОЛКОВА
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Через канал имени Москвы перекинут балочный мост. Фото: mip.mosinzhproekt.ruЧерез канал имени Москвы перекинут балочный мост. Фото: mip.mosinzhproekt.ru
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До конца этого года в Москве планируют построить и реконструировать 70 километров дорог, а также 20 мостов, тоннелей и эстакад. Главным проектом станет новое кольцо столицы из четырех хорд - Северо-Восточной, Северо-Западной, Южной и Юго-Восточной. На большинстве участков будущей скоростной магистрали уже работают строители. Общая длина - 307 километров. На этом маршруте появятся 158 мостов, эстакад и тоннелей. Полностью хордовое кольцо запустят к 2023 году.

В Стройкомплексе столицы рассказали, какие дороги откроются уже в этом году.

Через канал имени Москвы перекинут балочный мост. Фото: mip.mosinzhproekt.ru

Через канал имени Москвы перекинут балочный мост. Фото: mip.mosinzhproekt.ru

Через канал имени Москвы перекинут балочный мост

Последний, южный участок Северо-Западной хорды протянут с помощью балочного моста (на фото) в районе Мневниковской поймы.

- Сейчас уже возведены опоры на обеих сторонах реки, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - На очереди пролет через сам канал имени Москвы. Пролет над водой в длину порядка двухсот метров, поэтому для монтажа бетонных блоков используются гигантские краны грузоподъемностью 750 тонн. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении.

Что дает: водителям станет легче ездить по дорогам в районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. По хорде запустят бессветофорное движение. На соседних с мостом улицах на некоторых участках сможет проехать на 30% больше машин. Между проспектом Маршала Жукова, Рублевским и Можайским шоссе появятся дополнительные поперечные межрайонные связки.

Когда откроют: октябрь - декабрь 2019 г.

До Южного Бутова доедем быстрее

Новый маршрут на участке дороги Солнцево - Бутово - Видное от Калужского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове соберут из трех отрезков. Первый длиной 2900 метров пройдет от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла «Столбово». В него войдут два боковых проезда по 1100 метров, три съезда (один длиной 500 метров и два - по 520 метров), шесть пересекаемых дорог по 110 метров, две подъездные дороги длиной 200 и 600 метров.

Вторым станет отрезок от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Александры Монаховой. На нем разместят два боковых проезда длиной 1030 и 1050 метров, а также одну подъездную дорогу длиной 200 метров.

На третьем участке - от улицы Александры Монаховой до улицы Поляны - появятся два боковых проезда длиной 2250 и 2300 метров, а также одна подъездная дорога длиной 200 метров. Кроме того, по всему участку от Калужского шоссе до ул. Поляны планируют построить пять тоннелей и пять подземных пешеходных переходов.

Что дает: по дороге смогут непрерывно ехать машины параллельно МКАД. При этом трасса соединит два района столицы, Южное Бутово и Солнцево, и подмосковный город Видное. Чтобы добраться из одного района в другой, водителям больше не придется выезжать на МКАД. Новый участок перераспределит транспортные потоки и частично разгрузит радиальные магистрали на подъезде к МКАД.

Когда откроют: ориентировочно ноябрь - декабрь 2019 г.

От Щелковского до Открытого шоссе появится еще один участок

От Щелковского до Открытого шоссе появится еще один участок

От Щелковского до Открытого шоссе появится еще один участок

На Северо-Восточной хорде (СВХ) достраивают новый отрезок - от Щелковского до Открытого шоссе. Здесь уже поставили основные конструкции эстакады основного хода на участке от 5-го проезда Подбельского в сторону Щелковского шоссе. Строители монтируют системы освещения, автоматическую противогололедную систему, светофоры. На маршруте также появится вторая эстакада в сторону Открытого шоссе. Всего для этого участка СВХ возведут почти 5,5 километра дорог, в том числе 3,4 километра эстакад.

Что дает: в первую очередь проще станет ездить жителям Метрогородка, для которых СВХ станет основной дорожной магистралью. Новый участок хорды перераспределит транспортные потоки между Щелковским шоссе и Открытым шоссе, разгрузит улицы - Большую Черкизовскую, Стромынку, Краснобогатырскую, Русаковскую набережную.

Когда откроют: к лету 2019 г.

Участок от Кантемировской до МКАД реконструируют

Участок от Кантемировской до МКАД реконструируют

Участок от Кантемировской до МКАД реконструируют

На Дорожной улице на участке от Кантемировской улицы до МКАД обновят действующую дорогу с соседними проездами. Пока Дорожная улица разорвана на три участка с одной-двумя полосами в каждом направлении. А после переделки появятся отрезки-связки от улицы Кирпичные Выемки до улицы Газопровод и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

Рядом построят эстакаду длиной 174 метра на пересечении с железнодорожными путями и три подземных пешеходных перехода. На эстакаде машины смогут ездить по двум полосам в каждом направлении. Здесь также сделают полосы безопасности и поставят центральное разделительное ограждение.

Что дает: появится еще один удобный выезд для машин на кольцевую магистраль, разгрузится Варшавское шоссе. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами в каждом направлении.

Когда откроют: декабрь 2019 г.

ЧТО ЕЩЕ

В этом году:

- Начнется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта и продолжатся работы на Южном дублере этого же проспекта.

- Запустят новые дороги на ЗИЛе и в административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка».

- Появятся развязки МКАД с Алтуфьевским, Волоколамским, Осташковским и Бесединским шоссе, а также с улицами Липецкой и Генерала Дорохова.

- Построят дороги Марьино - Саларьево и М3 Середнево - Десна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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