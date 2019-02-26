Дороги, которые мы поджидаем...

До конца этого года в Москве планируют построить и реконструировать 70 километров дорог, а также 20 мостов, тоннелей и эстакад. Главным проектом станет новое кольцо столицы из четырех хорд - Северо-Восточной, Северо-Западной, Южной и Юго-Восточной. На большинстве участков будущей скоростной магистрали уже работают строители. Общая длина - 307 километров. На этом маршруте появятся 158 мостов, эстакад и тоннелей. Полностью хордовое кольцо запустят к 2023 году.

В Стройкомплексе столицы рассказали, какие дороги откроются уже в этом году.

Через канал имени Москвы перекинут балочный мост. Фото: mip.mosinzhproekt.ru

Через канал имени Москвы перекинут балочный мост

Последний, южный участок Северо-Западной хорды протянут с помощью балочного моста (на фото) в районе Мневниковской поймы.

- Сейчас уже возведены опоры на обеих сторонах реки, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - На очереди пролет через сам канал имени Москвы. Пролет над водой в длину порядка двухсот метров, поэтому для монтажа бетонных блоков используются гигантские краны грузоподъемностью 750 тонн. На мосту будет по три полосы движения в каждом направлении.

Что дает: водителям станет легче ездить по дорогам в районах Хорошево-Мневники, Крылатское, Кунцево и Филевский парк. По хорде запустят бессветофорное движение. На соседних с мостом улицах на некоторых участках сможет проехать на 30% больше машин. Между проспектом Маршала Жукова, Рублевским и Можайским шоссе появятся дополнительные поперечные межрайонные связки.

Когда откроют: октябрь - декабрь 2019 г.

До Южного Бутова доедем быстрее

Новый маршрут на участке дороги Солнцево - Бутово - Видное от Калужского шоссе до улицы Поляны в Южном Бутове соберут из трех отрезков. Первый длиной 2900 метров пройдет от Калужского шоссе до транспортно-пересадочного узла «Столбово». В него войдут два боковых проезда по 1100 метров, три съезда (один длиной 500 метров и два - по 520 метров), шесть пересекаемых дорог по 110 метров, две подъездные дороги длиной 200 и 600 метров.

Вторым станет отрезок от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Александры Монаховой. На нем разместят два боковых проезда длиной 1030 и 1050 метров, а также одну подъездную дорогу длиной 200 метров.

На третьем участке - от улицы Александры Монаховой до улицы Поляны - появятся два боковых проезда длиной 2250 и 2300 метров, а также одна подъездная дорога длиной 200 метров. Кроме того, по всему участку от Калужского шоссе до ул. Поляны планируют построить пять тоннелей и пять подземных пешеходных переходов.

Что дает: по дороге смогут непрерывно ехать машины параллельно МКАД. При этом трасса соединит два района столицы, Южное Бутово и Солнцево, и подмосковный город Видное. Чтобы добраться из одного района в другой, водителям больше не придется выезжать на МКАД. Новый участок перераспределит транспортные потоки и частично разгрузит радиальные магистрали на подъезде к МКАД.

Когда откроют: ориентировочно ноябрь - декабрь 2019 г.

От Щелковского до Открытого шоссе появится еще один участок

От Щелковского до Открытого шоссе появится еще один участок

На Северо-Восточной хорде (СВХ) достраивают новый отрезок - от Щелковского до Открытого шоссе. Здесь уже поставили основные конструкции эстакады основного хода на участке от 5-го проезда Подбельского в сторону Щелковского шоссе. Строители монтируют системы освещения, автоматическую противогололедную систему, светофоры. На маршруте также появится вторая эстакада в сторону Открытого шоссе. Всего для этого участка СВХ возведут почти 5,5 километра дорог, в том числе 3,4 километра эстакад.

Что дает: в первую очередь проще станет ездить жителям Метрогородка, для которых СВХ станет основной дорожной магистралью. Новый участок хорды перераспределит транспортные потоки между Щелковским шоссе и Открытым шоссе, разгрузит улицы - Большую Черкизовскую, Стромынку, Краснобогатырскую, Русаковскую набережную.

Когда откроют: к лету 2019 г.

Участок от Кантемировской до МКАД реконструируют

Участок от Кантемировской до МКАД реконструируют

На Дорожной улице на участке от Кантемировской улицы до МКАД обновят действующую дорогу с соседними проездами. Пока Дорожная улица разорвана на три участка с одной-двумя полосами в каждом направлении. А после переделки появятся отрезки-связки от улицы Кирпичные Выемки до улицы Газопровод и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.

Рядом построят эстакаду длиной 174 метра на пересечении с железнодорожными путями и три подземных пешеходных перехода. На эстакаде машины смогут ездить по двум полосам в каждом направлении. Здесь также сделают полосы безопасности и поставят центральное разделительное ограждение.

Что дает: появится еще один удобный выезд для машин на кольцевую магистраль, разгрузится Варшавское шоссе. После реконструкции Дорожная улица станет полноценной магистралью с двумя полосами в каждом направлении.

Когда откроют: декабрь 2019 г.

ЧТО ЕЩЕ

В этом году:

- Начнется строительство Северного дублера Кутузовского проспекта и продолжатся работы на Южном дублере этого же проспекта.

- Запустят новые дороги на ЗИЛе и в административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка».

- Появятся развязки МКАД с Алтуфьевским, Волоколамским, Осташковским и Бесединским шоссе, а также с улицами Липецкой и Генерала Дорохова.

- Построят дороги Марьино - Саларьево и М3 Середнево - Десна.