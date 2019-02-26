2019-02-26T13:31:32+03:00
Звезды

Пластика или фотошоп: Анну Семенович на cвежих снимках просто неузнаваема

У певицы на фото стало совсем другое лицо
Ольга АНТОНОВА
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Анна Семенович.Анна Семенович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Уже 1 марта Анна Семенович отпразднует свой день рождения, певице исполняется 39 лет и личный праздник она планирует отметить у моря. И видимо, в связи предстоящим торжеством звезда решилась на некоторые преобразования в своей внешности, которые, судя по всему,были направлены на то, чтобы сделать экс-солистку «Блестящих» чуть моложе и чуть-чуть другой. И надо отметить, что у Анны это получилось. На свежей фотографии, которая пышногрудая красавица опубликовала в своем инстаграме ее в буквальном смысле не узнать: другая форма носа, стали чуть приподнятыми скулы, изменился и овал лица.

- Скорей всего, Анне был проведен эндоскопический фейслифтинг. Эта манипуляция с применением эндоскопа, благодаря которой остаются малозаметные рубцы. Процедура направлена на то, чтобы сделать овал лица четче, а взгляд более открытым и распахнутым. Ну и, наверняка, проведен курс биоревитализации, - говорит врач – косметолог Светлана Севастьянова. – Только с помощью мастерства визажиста таких разительных перемен во внешности не достичь.

ann_semenovichann_semenovich
На работе я могу быть строгой, но только по делу.
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Не исключено, что на обращение к специалистам в области эстетической красоты певица решилась и из-за своего нового романа. Анна не называет и показывает публике своего избранника, но когда на новогодние праздники ездила отдыхать в Альпы, то опубликовала фото с незнакомцем, где призналась, что он ее самая лучшая защита и опора. Будем надеется, что это роман закончится свадьбой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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