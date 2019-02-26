Фанаты снова заговорили, что Аврил Лавин мертва, а на сцене выступает ее двойник

Аврил Лавин, конечно, в конце нулевых жгла и качала залы, но до уровня Майкла Джексона, про которого также ходят конспирологические версии о его мнимой якобы смерти все-таки не «доросла».

Однако же, последние 15 лет с упорным постоянством в прессе появляются слухи о том, что поп-панк принцесса давно умерла, а вместо нее на сцене выступает ее двойник – актриса Мелисса Ванделла. Почему она? Последняя и при «жизни» канадской звезды подменяла ее во время туров, когда певица болела или впадала в депрессию. Мол, и когда продюсеры исполнительницы якобы узнали о ее смерти, решили пойти на такую подмену.

Аврил Лавин на сцене, 2014 год.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Впервые о двойнике Аврил Лавин заговорили в 2012 году - тогда только в форме фейка и провокации, но к 2015 году это превратилось в тренд и одну из мощнейших современных теорий заговора.

При этом, вполне серьезные издания утверждали, что певица очень давно находилась в состоянии депрессии и где-то в 2003-2004 году,незадолго до выхода её особенно успешного и более мрачного альбома Under My Skin покончила с собой. Но чтобы не уронить продажи сингла и не терять деньги от распроданного гастрольного тура продюсеры решили просто заменить ее. Что-то типа "Ласкового мая" только без тиражирования группы на регионы.

Певица времен пика своей популярности, начало 2000-х. Фото Kraig Geiger/Everett Collection/EASTNEWSФото: EAST NEWS

В доказательства приводился бесконечный поток картинок и видео с указанием странных внешних несоответствий. Начиная от того, что у Аврил после 2004 года сильно поменялся тембр голоса и пластика, до того до формы бровей и овала лица. Бдительные фанаты даже сравнили родинки панк- исполнительницы и нашли, что на свежих фото они расположены на лице не так как было раньше.

В феврале 2019 Аврил Лавин заявила о возвращении в рекорд-бизнес, и интернет вдруг вспомнил, что её не существует. По мнению разоблачителей, диск «Head Above Water» уж точно не может принадлежать настоящей Аврил Лавин, дескать продюсеры пытаются снова нажиться на былой популярности уже мёртвой певицы.

Сама же Аврил (точнее её двойник) недавно попыталась оправдаться: «Некоторые думают, что я ненастоящая, и это дичь! Как они могут так думать?»

Прозвучало, конечно, не сильно убедительно.