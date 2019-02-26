Любовница Николая Бандурина требует от него миллион на воспитание дочери

В последнее время имя Николая Бандурина очень часто мелькает в прессе. У юмориста и участника «Аншлага» в жизни сейчас не самая светлая полоса: сгорел дом, утеряны документы, он сам с семьей в поисках нового жилья, и на фоне этих проблем добавились еще претензии бывшей якобы любовницы артиста, которая заявляет, что 10 лет назад родила от него дочь. Ирина Демина, а именно так зовут женщину пришла на программу «На самом деле», чтобы потребовать от артиста деньги на воспитание наследницы. Цена вопроса – миллион рублей. Когда Бандурин отказался удовлетворить требования женщины, она перешла к серьезным угрозам. Семья юмориста подозревает, что угрозы напрямую связаны с поджогом их общего дома. Марина Бандурина не сомневается, что трагедия произошла по вине мстительной Ирины.

Ирина Демина утверждает, что родила ребенка от популярного артиста.Фото: Первый канал

«Ирина Демина вышла со мной на связь, стала меня шантажировать, требовала деньги. Говорила, что дело может дойти до криминала, — рассказала Марина Бандурина. — Я ей сказала, что отдам эту сумму только после ДНК-экспертизы, но Ирина отказалась проходить проверку. Я уверена в том, что она самозванка. Моему мужу не нравятся такие женщины!»

Марина Бандурина.Фото: Первый канал

Однако в ходе программы сам Бандурин признался, что связь все-таки была, но он не считает это изменой, ведь с Ириной роман закрутился тогда, когда в семье назрел кризис и они подумывали о том, чтобы разъехаться.

«Мариша, — ласково обратился виновник происходящего — Николай Бандурин — к супруге. — Помнишь, у нас был кризис в отношениях, тогда я дал слабину. Хочу попросить у тебя прощения за это. Измена была давно, около 10 лет назад, но после этого мы с тобой обвенчались, я стал верен тебе».

Что касается ребенка, то Бандурин заявил, что не уверен, что он родитель дочери Ирины. Тем более, что на протяжении всего его артистической карьеры ему звонят женщины, которые заявляют, что они родили от Бандурина ребенка. Он к этому уже привык. Конфликт в семье артиста прояснила ДНК-экспертиза, результаты которой заставили Демину изрядно понервничать.

«Вероятность того, что Николай Бандурин является отцом дочери Ирины Деминой, составляет ноль процентов, — в финале программы ведущий озвучил результаты проверки. — Ирина лгала и заставила пройти семью Бандурина через ад». Расстроенная Демина стала требовать проведения повторной экспертизы и начала обвинять Марину в том, что та якобы подтасовала результаты. Однако Бандурина смогла доказать свою невиновность, пройдя проверку на детекторе лжи.