Борис Грачевский попал в больницу с переломом

Во вторник, 26 февраля стало известно, что режиссер «Ералаша» Борис Грачевский в минувшее воскресенье был доставлен в больницу с переломом плеча. Будучи на даче, он оступился и неудачно упал на спину. Врачи диагностировали ему закрытый перелом плеча. Автор известного детского тележурнала отказался от госпитализации.

Неприятная ситуация не отразилась на рабочем графике Грачевского, он по-прежнему появляется на публике и ведёт активный образ жизни.

Напомним, Борису Юрьевичу в марте исполнится 69 лет, однако, он по-прежнему активно работает, является членом жюри несколько кинофестивалей. Четыре года назад он женился на актрисе Екатерине Белоцерковской, которая младше его на 35 лет.

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Отношения с Екатериной Белоцерковской развивались стремительно. Вот она снимается в его фильме «Между нот или Тантрическая симфония», а вот она уже переезжает к худруку «Ералаша». (подробности)