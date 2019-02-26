Перевал Дятлова и «Мария Целеста»: что их связывает

Генеральная прокуратура возобновила расследование загадочной гибели туристической группы Игоря Дятлова на Северном Урале в 1959 году. И тем самым всколыхнула и без того не утихающий интерес к этой — так и не разгаданной тайне. Телевидение, радио, газеты, бесчисленные сайты, соцсети запестрели соответствующими сюжетами.

Следователи взялись за дело серьезно. По крайней мере создается такое впечатление. По словам представителя ведомства Александра Куренного, намечены многочисленные экспертизы. А уже в марте 2019 года на место событий вылетят сотрудники прокуратуры Свердловской области, к расследованию привлекут специалистов в области геодезии, метрологии и спасателей.

Оживились и исторически подкованные мистики. Они стали уверять: трагедия на так называемом перевале Дятлова по сути повторила ту, которая произошла в Атлантическом океане в 1872 году. Тогда была обнаружена бригантина «Мария Целеста» (Небесная Мария) без единого человека на борту. Куда все делись, до сих пор неизвестно.

Тайны перевала Дятлова и «Марии Целесты» — одного масштаба. Обе, что называется, застарелые. Обросли многочисленными версиями, число которых примерно одинаково — приближается к сотне. А какие из них единственно верные, непонятно. Может быть, таких и нет вовсе.

По словам знатоков, обе истории напоминают детективные сериалы: то и дело возникают вроде бы вполне здравые версии, но каждый раз находятся факторы и противоречия, которые их опровергает. Только это далеко не все, что связывает две, казалось бы, совершенно разные трагедии.

Десять обреченных

Напомню, 23 января января 1959 года десять студентов, включая руководителя группы пятикурсника Игоря Дятлова, отправились на лыжах в североуральские горы. Туристы планировали 12 февраля добраться до поселка Вижай, чтобы оттуда телеграфировать о завершении похода. Но не добрались. Предположительно 2 февраля они все погибли в районе горы Холатчахль (гора мертвецов), на склоне которой установили палатку. В живых остался лишь один турист из группы Дятлова — Юрий Юдин. Он заболел еще 28 января и пошел на лыжах к перевалу.

Примерно через месяц — то ли 25 то ли 26 февраля - палатку нашла поисковая группа. Ни живых ни мертвых в ней не было.

Последнее фото: туристы расчищают место под палатку на склоне горы.

Четыре трупа были обнаружены почти сразу — самого Дятлова и трех других студентов. Два лежали у края леса примерно в полутора километрах от палатки вниз по склону. Тело Дятлова — в 300 метрах от первых двух вверх по склону, еще одно — примерно на 300 метров выше. Остальные трупы были обнаружены лишь к маю. Некоторые лежали в ручье, а одна из мертвых студенток сидела в нем.

Палатка, покинутая туристами группы Дятлова. В таком виде ее нашли.

5 ноября 1872 года бригантина «Мария Целеста» (Mary Celeste) вышла из Нью-Йорка (США) в Геную (Италия) с грузом спирта - 1701 бочка. На борту, помимо капитана Бенджамина Бриггса, находились 7 членов экипажа, жена Бриггса и их дочь София (2 годика). Итого, 10 человек, включая двух особ женского пола. Совпадение... И в группе Дятлова были две девушки.

Как и палатку дятловцев бригантину заметили спустя почти месяц. То ли 4 то ли 5 декабря. Увидели в 400 милях от Гибралтара с брига «Деи Грация» («Божья Слава»). Им командовал капитан Дэвид Морхауз. На «Марии Целесте», которая шла навстречу бригу, никого не было — ни живых, ни мертвых.

Примерно так выглядела бригантина "Мария Целеста". На старинном фото другой корабль - очень похожий.

Вот тут и возникает главная общая загадка, которая роднит две истории самым мистическим образом и служит неиссякаемым источником для появления многочисленных гипотез и версий. А именно: что вынудило людей в одном случае покинуть палатку, а в другом — парусник?

Обстоятельства непреодолимой силы

Туристы оставили палатку спешно. И что называется, вдруг. Но дружно. И без паники. Уходили организовано плотной группой. О чем свидетельствуют строки из официального документа - «Постановления о прекращении уголовного дела»:

«Расположение и наличие предметов в палатке (почти вся обувь, вся верхняя одежда, личные вещи и дневники) свидетельствовали о том, что палатка была оставлена внезапно одновременно всеми туристами, причем, как установлено в последующем криминалистической экспертизой, подветренная сторона палатки, куда туристы располагались головами, оказалась разрезана изнутри в двух местах, на участках, обеспечивающих свободный выход человека через эти разрезы.

Ниже палатки, на протяжении до 500 метров на снегу сохранились следы людей, идущих от палатки в долину и в лес. Следы хорошо сохранились и их насчитывалось 8—9 пар. Дорожки следов располагались близко одна к другой, сходились и вновь расходились недалеко одна от другой...»

В итоге, прекращая уголовное дело, следователи записали: «...причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии».

Фото на память с девушками-туристками.

Нечто — видимо столь же непреодолимое - заставило оставить и «Марию Целесту». Тоже внезапно, поспешно и дружно. Похоже, что все зачем-то сели в шлюпку, которая имелась на борту, и какое-то время следовали на ней за парусником — к его корме был привязан канат, который использовался для крепления снастей. Но шлюпка исчезла. Равно, как и люди, которые, возможно, были в ней.

Капитан Бриггс, его жена и дочка: исчезли без следа.

Странные странности

Конечно, в обоих трагедиях полно необъяснимого. Например, осмотр следов туристов, покидавших палатку, показал, что «некоторые из них почти босой ногой оставлены (например, в одном х/б носке), другие имели типичное отображение валенка, ноги, обутой в мягкий носок...»

Несколько туристов устроили настил на опушке леса, набросали лапника, развели костер, наломали для него веток. А потом зачем-то пошли к палатке. По пути замерзли. Но не все погибли от холода. У одной из девушек обнаружили «обширное кровоизлияние в правый желудочек сердца и множественный двусторонний перелом ребер». У одного из юношей - «множественный перелом ребер с внутренним кровоизлиянием в плевральную полость», у другого - «закрытый многооскольчатый вдавленный перелом в области свода и основания черепа».

Повреждения были «причинены воздействием большой силы», - отметили эксперты. Но вопрос, что это была за сила, так и остался без ответа.

«Мария Целеста» почти не имела повреждений. Разве что створки носового люка были сорваны с петель и валялись на палубе. Крышки остальных люков — тех, что вели в трюм, были просто открыты. Кормовая надстройка, в которой находилась каюта капитана, была накрыта брезентом, а ее окна заколочены досками.

В капитанской каюте лежали нетронутыми шкатулка с драгоценностями и пачка денег. Жена капитана — перед тем как покинуть парусник — строчила. На столе стояла швейная машинка с чем-то недошитым. На машинке — масленка. Она бы упала на пол, если бы «Мария Целеста» попала в шторм. По полу были разбросаны лишь игрушки капитанской дочки.

Люди оставили на судне все съестные припасы и личные вещи. Матросы даже не взяли свои курительные трубки. Они лежали в кубрике. Однако секстант — прибор, необходимый для определения координат, и хронометр найдены не были. Корабельный компас оказался поврежденным - будто бы его пытались безуспешно выломать из места крепления. Что подкрепляет версию о том, что люди спешно переместились на шлюпку. Но зачем?

Так что же там случилось?

Прокуратура не нашла ничего криминального в трагедии на перевале Дятлова. Наиболее вероятными ведомство считает три версии. Все природные: лавина, «снежная доска» - эдакий твердый наст, который мог сползти со склона горы, и ураган. Но альтернативных гипотез несравненно больше. По свидетельству прокуратуры, за 60 лет их набралось аж 75 штук. Включая самые экзотические. Тут и воздействие психотронного оружия, и нейтронной бомбы, и взорвавшейся ракеты, и инфразвука. Авторы некоторых гипотез винят в смертоубийствах «снежных людей» и пришельцев из космоса.

Предположения о том, что и трагедия «Марии Целесты» не обошлась без инопланетян-похитителей или инфразвука, внушающего панический ужас, тоже имеются. «Снежных людей» сюда не приплетают, понимая, что в океане они не водятся. Но возлагают вину на их «коллег» - русалок, гигантских осьминогов, кальмаров и морских змеев.

Авторы некоторых гипотез всерьез уверяют, что людей с "Марии Целесты" похитили какие-нибудь морские чудища.

Следствие по делу об исчезновении людей с бригантины шло более трех месяцев. Его вела специальная комиссия Британского Адмиралтейства при содействии Скотленд-Ярда. Судно в это время находилось на британской территории - в Гибралтаре, куда его привели матросы с «Деи Грации».

Маршрут "Марии Целесты" и "Деи Грация": отмечено место их встречи.

Тайну следователи не разгадали - сдались. Как и их «коллеги» из будущего, которые спустя почти 90 лет пытались разобраться в причинах трагедии на перевале Дятлова. Но какой-либо криминал британцы тоже исключили.

В итоге, «Мария Целесту» возвратили владельцу, бочки со спиртом доставили адресату в Геную, а Дэвид Морхауз — капитан «Деи Грациа» - получил вознаграждение за спасение бригантины и ее груза. Ему выдали 1700 фунтов стерлингов — большие по тем временам деньги. Что потом — через много лет — стало основанием для появления версии о мошенничестве. Мол, два капитана, которые были хорошо знакомы — а это правда, инсценировали «трагедию», максимально ее запутав странными подробностями. На самом же деле они заранее замыслили, что «Деи Грация» якобы случайно наткнется на опустевшую «Марию Целесту» и «спасет» ее. Люди пересели в шлюпку, рассчитывая добраться до Азорских островов, до которых было около 6 миль. Чтобы там отсидеться. Но что-то пошло нет так — шлюпка затонула.

Никакой аналогии с трагедией на перевале Дятлова тут вроде бы нет — студенты-туристы ничего не инсценировали, погибли реально. А вот некие хитроумные убийцы, которые, возможно, и погубили дятловцев, вполне были способны дополнить место проишествия загадочными подробностями.

Версии о вмешательстве злодеев из вне возникали раньше, появляются и до сих пор.

Последнее совпадение

В 1884 году Артур Конан Дойл написал рассказ «Сообщение Хебекука Джефсона». Многие сочли его документальным - о том, что на самом деле случилось на борту «Марии Целесты», история которой стала уже широко известной в мире — вирусной, как бы выразились сейчас.

Конан Дойл вел повествование от имени пассажира, который был свидетелем всего, что происходило на борту, и чудом спасся.

Короче, всех — одного за другим - убил другой пассажир, мстящий белым людям за угнетение негров. Убивал вместе с сообщниками-неграми, которые находились на борту и делали вид, что ничего не происходит. А Джефсона не убили, поскольку тот владел случайно доставшейся ему реликвией — ухом священной для негров статуи. Спустя много лет тот решился «рассказать правду».

Вы не поверите, но нашелся свидетель трагедии на перевале Дятлова. Недавно в эфире Первого канала на шоу «На самом деле» житель Урала - некий Алексей Команев - заявил, что его родной дядя - охотник, оказавшийся в ночь на 2 февраля 1959 года у горы Холатчахль, видел, как убивали студентов. Якобы их убивали люди, облаченные в звериные шкуры. Злодеев было пятеро, действовали они организованно, удары наносили «тяжелыми предметами». Как-то помочь жертвам дядя не решился — испугался. О чем потом сожалел.

Увы, допросить непосредственного свидетеля, уже не получится. Год назад дядя умер.

Скорее всего рассказ племянника такая же фантастика, как и «Сообщение Хебекука Джефсона». Но согласитесь, занятно все же, что помимо имеющихся совпадений обе трагедии обросли еще и весьма близкими по сути выдумками.

ИТОГО

Гипотезы, считающиеся наиболее правдоподобными

«Мария Целеста»: наиболее правдоподобной считается так называемая гипотеза Кобба - о вредоносном влиянии спирта на экипаж бригантины. Конечно же, предположения о том, что матросы перепились и наделали глупостей, появились почти сразу. Тем более, что одна из бочек оказалась неполной — будто бы из нее и в самом деле отпили. Но дальний родственник капитана Бриггса по фамилии Кобб, который обнародовал свою версию в 1940 году, считал, что людей с судна «выгнали» пары спирта, выделявшиеся из не совсем герметичных бочек. Смешавшись с воздухом, они образовали взрывоопасную смесь. Смесь и взорвалась, сорвав крышку носового люка.

Опасаясь более мощного взрыва и пожара, люди пересели в шлюпку, привязав ее к бригантине канатом. Отошли примерно на сотню метров - на длину каната. Возможно, они планировали добраться до одного из Азорских островов, до которого было около 6 миль. Или предполагали, что побудут «на свежем воздухе» какое-то время пока трюм проветрится и пары спирта улетучатся через открытые люки. Но налетевший ветер подхватил парусник, канат оборвался, тяжелая шлюпка осталась на месте. «Мария Целеста» самостоятельно направилась на восток, а шлюпку с людьми потопили волны.

Перевал Дятлова: недавно тут побывали шведские ученые. Установили палатку в том же месте, что и дятловцы. Переночевав в ней, выдвинули свою версию. И теперь уверяют, что она самая правдоподобная.

По словам Ричарда Хольмгрена, руководителя шведской экспедиции, туристов накрыла необычайно сильная буря.

Исследователи считают: туристы опасались, что ветер сдует палатку и они понесутся в ней по склону. Поэтому выбрались наружу и пошли вниз к лесу. И замерзли — ведь как сообщают шведы, мороз был под 50 градусов. А травмы появились уже после смерти — от воздействия тяжелых слоев снега.

Вряд ли, что тайну «Марии Целесты» когда-нибудь удасться разгадать. А вот на перевал Дятлова надежда остается. Все-таки за дело взялась Генеральная прокуратура — расследование впервые вышло на столь высокий уровень.