Школы Красноярского края готовятся принять первоклассников с аутизмом

Российская система образования стремится стать инклюзивной и перейти на совместное обучение детей с инвалидностью и без. Но процесс этот медленный, так как требует создания не только материально-технической базы, но и подготовки педагогического состава. Помочь перестроиться школам смогут благотворительные фонды. Так «Живое дыхание» из Красноярского края запустило проект «Команда инклюзивных побед» для «мягкого» включения детей с аутизмом в школьную среду.

Директор фонда «Живое дыхание» Светлана Пискун на собственном примере столкнулась с несовершенством российской системы образования по отношению к детям с расстройством аутистического спектра (РАС). Её старшему сыну поставили диагноз – аутизм в 2011-м. Ему было семь лет.

– Фонд уже существовал и занимался проблемами безнадзорных детей и малоимущих семей. Параллельно я стала погружаться ещё и в проблему аутизма. Всё вызывало много вопросов: лечение сына, устройство его в детский сад и школу, его будущее. Разбираясь, поняла, что надо что-то менять в этой области. И если уж существует фонд, то почему бы не использовать его ресурс. Помочь не только сыну, но и остальным детям и их родителям, – рассказывает Светлана Пискун.

В этом году «Живое дыхание» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Команда инклюзивных побед». Он направлен на 25 детей с аутизмом.

Сейчас фонд очень далеко продвинулся в решении проблем семей, где воспитываются дети с аутизмом: устраиваются тренинги для родителей, летние лагеря для детей и педагогов-дефектологов, а также к мнению фонда прислушиваются представители власти. В этом году «Живое дыхание» при поддержке Фонда президентских грантов реализует проект «Команда инклюзивных побед». Он направлен на 25 детей с аутизмом, которые в сентябре 2019 года приступят к обучению в ресурсных классах в шести общеобразовательных школ Красноярска, Дивногорска и посёлка Берёзовка. Ресурсный класс – это возможность плавного введения ребёнка с РАС в обычную систему образования. Ребенок зачисляется в общий класс в общеобразовательную школу, но в силу своих особенностей не может сразу сесть за парту со сверстниками, поэтому изначально большую часть времени находиться в классе поддержки.

В ресурсном классе должна быть и зона для занятий творчеством Фото предоставлено фондом "Живое дыхание"

– Ещё мы его называем «ресурсной зоной». Ресурсный класс – это специально отведенное помещение в школе, где дети с РАС учатся по индивидуальным адаптированным программам. Класс разделен на четыре зоны: зона для индивидуальных занятий, где стоят парты с перегородками. Перегородки служат некими границами для ребенка, местом его индивидуальных занятий совместно с педагогом-тьютором. Также в этом классе есть зона для общих занятий творчеством, либо занятий по отработке ученических навыков: «выход к доске», «поднятие руки», есть стол для учителя ресурсного класса, есть зона сенсорной разгрузки, где дети могут отдохнуть, а также снять сенсорную перегрузку, обычно в этой зоне находятся батут, лежаки, мягкие модули, висит гамак, – поясняет Светлана Пискун.

В ресурсном классе одновременно могут находиться от 3 до 8 детей с РАС. Цель такого обучения – подготовить ребёнка к обучению в общем классе со всеми сверстниками и поддерживать в течение года, предоставить ребенку место для психологической, сенсорной разгрузки, не выходя из учебного процесса. Ученики с аутизмом постепенно выходят в общий класс к одноклассникам в сопровождении тьютора. Далее, если у ребенка будут отработаны все навыки ученического поведения и он сможет включаться в работу самостоятельно, необходимость в тьюторе будет сведена до минимума.

В ресурсном классе одновременно могут находиться от 3 до 8 детей с расстройством аутистического спектра.

Перегородки служат некими границами для ребенка, местом его индивидуальных занятий совместно с педагогом-тьютором Фото предоставлено фондом "Живое дыхание"

– Процесс адаптации к обычной школьной среде для ребёнка с аутизмом сложный, поэтому цель ресурсного класса – сгладить все острые углы и поддержать «особенного» учащегося. Это место для его психологической и сенсорной разгрузки. Чем он больше привыкает, тем больше даётся уроков в общем классе. Постепенно он переходит на инклюзивное образование в полном смысле этого слова, – поясняет Светлана Пискун.

Но ресурсные классы не будут функционировать, как планировали организаторы, если не найдутся педагоги, а также не будет оборудовано помещение. Для этих целей проект и был запущен в январе 2019 года, чтобы за восемь месяцев успеть подготовиться к 1 сентября. Сейчас работа в самом разгаре: проводятся родительские собрания, ведётся поиск тьюторов, организуются семинары для педагогов и закупается оборудование для классов.