Террористы собирались взорвать МЦК и готовили атаку на штаб-квартиру ГРУ в Москве

Стало известно имя координатора "спящих ячеек" запрещенной в России организации "Исламское государство" (ИГ). Некто Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) из иракского Мосула по интернету организовал и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции (террорист задавил машиной 15 человек) и Таджикистане (зарезали группу путешественников-велосипедистов из США и Европы), готовил и две подобные акции в Москве.

Теракты в Москве по команде Назарова должны были совершить рабочие из Таджикистана, которые ремонтировали путепровод тоннельного типа под железной дорогой МЦК, что в районе Хорошевского шоссе. "Спящей ячейке" террористов поручили остановить взрывом МЦК и уничтожить грузовую машину, которая перевозит через тоннель солдат срочной службы из подразделения охраны штаб-квартиры ГРУ в Москве. Об этом во вторник сообщает "Коммерсант".

По данным силовиков, таджики начали синтезировать взрывчатку из компонентов сельскохозяйственных удобрений, а затем заказали через интернет взрыватель для бомбы. Другая "спящая ячейка" в Подмосковье приобрела два автомата "Калашникова" и гранаты. В этот день террористы собирались также взорвать поезд на другом перегоне МЦК, а еще торговый центр в подмосковной Балашихе "Эдельвейс". Выживших во время покушения людей бандиты собирались расстреливать и забрасывать гранатами. Эту ячейку сотрудники ФСБ нейтрализовали первой, а следом за ней - строителей-подрывников из Москвы.

Нападения Назаров планировал провести в День Конституции России (12 декабря 2017 года).

В своих показаниях террористы из "спящих ячеек" рассказали, что вели в столичном регионе довольно активную жизнь: свои планы они вынашивали, посещая рынок "Садовод", в мечетях столицы и подмосковной Яхроме, устраивали также встречи на съемной квартире в районе Суздальской улицы и совместные посиделки в местной Чайхане.

Среди задержанных оказались этнические таджики, уроженцы Дагестана, армянин и русский, которые уже осуждены.

Все они приговорены к серьезным тюремным срокам. Спецслужбам осталось найти и ликвидировать в Мосуле их координатора.