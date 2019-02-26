Актер Идрис Эльба: "Лютера" принципиально не смотрю, а вот "Шрека" - с удовольствием!

В России выходит 5 сезон легендарного британского детектива «Лютер»: премьера 5 марта в 19:10 на телеканале Spike. Новые серии – по будням в это же время. По этому случаю исполнители главных ролей, Идрис Эльба и Рут Уилсон поделились своими ощущениям от нового сезона.

- Рут, всем не терпится узнать каким образом твоя героиня Элис вернется в сериал? Насколько сложно было хранить этот факт в тайне?

Рут: О, это было невозможно! На протяжении трех лет мне приходилось вести себя загадочно на каждом интервью, интригуя всех своим возможным возвращением. Я понимала, что люди любят Элис, поэтому вернуть ее обратно в сериал было необходимо. А сделали мы это наилучшим образом.

Долго ли проживет Элис в новом сезоне?Фото: кадр из фильма

- Рут, как вы себя ощущали, когда вашу героиню убили? И каково это было вернуться?

Рут: Я знала, что она не умерла, поскольку нельзя убить героя и не показать это. Я очень хотела, чтобы мы с Идрисом снова собрались вместе, мы работали над сериалом целых 8 лет. Когда возвращаешься назад и видишь, как развиваются отношения героев, кажется, что твой персонаж растет как ребенок. Поэтому, как только мне позвонили Нил, Би-би-си и Идрис, я определенно была готова вернуться, ведь это так здорово снова играть вместе. Теперь ждите Элис в разных ролях с множеством париков.

- Рут, придется ли твоей героине принимать решения, следуя всем правилам или все же она будет слушать себя?

Рут: Элис всегда слетает с катушек и не придерживается каких-либо правил. Тем не менее, зрители видят, как она уязвима и что нуждается в помощи.

Идрис, а было ли вам легко возвращаться в сериал? Многие ждали этого момента целых 4 года!

Идрис: Честно скажу, на мой взгляд, “Лютер” – один из тех сериалов, который не будет работать, если выпускать новый сезон из года в год. Это сериал, который лучше поделить на части, поскольку он достаточно мрачный по сюжету. Мне кажется, что для Нила Кросса, продюсеров и моего душевного равновесия было оптимальным не снимать все время сериал. Другой момент в том, что написание сценария также занимает некоторое время. Зрители и фанаты росли, осознавая, что этот сериал не выходит каждый год, и это, в каком-то смысле, наша изюминка.

- Каким образом в этот раз будет развиваться сюжет? Насколько мне известно, первый эпизод посвящен одному убийце. А что будет дальше? Все остальные три серии будут также об этом человеке?

Идрис: По сценарию Лютера, все должно усложняться с каждой серией и этот сезон именно такой. Наш режиссер Джейми Пейн, знал, что Лютера необходимо представить именно так, раскрывая детали с каждой новой серией. И хотя этот сезон посвящен одному конкретному убийце, в сюжете появится очень много поворотов. Как вы знаете, возвращается Элис, но это скорее добавит моему герою еще больше головной боли. То, что этот сериал построен именно так, на мой взгляд, действительно делает его особенным.

Идрис Эльба предпочитает "Лютеру" "Шрека".Фото: кадр из фильма

- Идрис, ранее вы уже говорили, что съемки Лютера – это испытание. Они проходят зимой, темы сюжета, связаны с убийствами и смертью. Ощущали ли вы на съемочной площадке эти сложности?

Идрис: Это определенно сериал со сложным сюжетом, учитывая все детали, которые пишет в сценарии Нил. Добавить к этому еще и изнурительный график, ведь снимаем мы зимой, когда дни становятся короче, поэтому мы постоянно ускоряемся, чтобы вложиться в тайминг. Когда я впервые начал играть в Лютере, я встретился с детективом-убийцей, чтобы понять каково это, когда ты один из первых, кто видит смерть. И в последствии нам, актерам, приходиться воссоздавать такую картину, а это – тяжелая работа.

- К чему должен быть подготовлен актер, чтобы сниматься в таких тяжелых условиях?

Идрис: К долгим съемкам, длительной ходьбе и большому объему текста, который нужно запоминать. Забавно,когда мы приступили к съемкам 5 сезона, мне на днях сделали операцию на колене, и я хромал. Я думал, что можно это переиграть как будто бы у Лютера теперь новый стиль ходьбы, но в последнем сезоне мне не разрешили слишком много бегать.

- Планируется ли создание фильма на основе сериала, и если да, то на какие темы?

Идрис: Мы действительно заинтересованы в том, чтобы сделать версию для фильма, поэтому Нил пишет сценарий. Сюжет должен получиться еще более криминальным. Мы просто хотим расширить сериал и, возможно, выйти на международный уровень.

Каждый сезон "Лютера" по задумке мрачнее предыдущего.Фото: кадр из фильма

- Как вы относитесь к другому поколению полицейских, которое уже дышит в спину Лютеру?

Идрис: Я думаю, что у Лютера всегда был кто-то, кто наступал ему на пятки, Детектив старой школы против детектива нового поколения – это тема на которой режиссер Нил Кросс сосредоточен.

- И последнее, у вас есть страхи перед чем-то? Какие-то ритуалы по проверке безопасности вроде: есть ли кто-то под кроватью?

Идрис: Нет. Я, если честно, стараюсь не смотреть сериал – он сильно мрачный (смеется). У меня есть сын, и нам обоим нравится смотреть Шрека!