Как порядок рождения в семье влияет на судьбу и характер человека

- Ну когда уже решитесь на второго? - нетерпеливо спрашивают родители мою подругу. Ее единственному пока ребенку Матвею исполнилось лишь три года. - Чего тянете? Матвею братик или сестренка нужны, а то вырастет эгоистом! - говорят они.

Существует стойкое убеждение, что единственным детям в семье не хватает сложностей (в виде братьев и сестер, видимо), а от этого вырастают они слишком изнеженными, капризными и эгоистами. Как-то попалась на глаза книжка начала прошлого века с советами девушкам. На полном серьезе в ней рекомендовалось: замуж за мужчину, который рос единственным, не выходить ни в коем случае.

На Западе тоже негласно считается, что единственный ребенок «вырастает эгоистом, упрямо идет своим путем и ни к кому не прислушивается, не уважает мнения других, считает себя пупом земли, не делится с другими своими вещами, так и норовит оказаться в центре внимания».

“Болезнь самих себя”

Еще в конце 19-го века американские педагоги провели опросы, не основанные на клинических данных, с таким однозначным выводом — единственные дети вырастают избалованными и «имеют болезнь самих себя». Этот термин закрепился с легкой руки педагога E. Боганнон, преподавателя Университета Кларка в штате Массачусетс, который и руководил опросами. Потом австрийский психолог Альфред Адлер добавил: в 1920-е годы он доказывал, что «единственные дети в семье испытывают трудности в общении, так как не имея братьев и сестер, единственный ребенок «застревает» в своем психическом развитии на стадии, когда весь мир вращается вокруг него».

В России сегодня, по социологическим данным, подрастает 60% детей — одиночек. Это что же, через какое-то время у нас будет общество с засильем избалованных эгоистов?

Качество связи с родителями

А вот и нет. Недавно были завершены два крупных независимых друг от друга научных исследования по единственным детям.

Немецкие ученые (доктора Андреас Клок и Свен Штадтмюллер из Университета прикладных наук во Франкфурте) изучали качество связи с родителями. Это сложный параметр для изучения. Но один из самых важных. В психологии доказано, что чем крепче и здоровее связь с родителями, тем счастливее чувствует себя ребенок, у него выше базовое доверие к миру. Из-за этого он легче строит контакты с другими людьми, у него благополучнее складывается личная жизнь. Участвовало 10 тысяч респондентов. Оказалось, что у единственных детей качество общения с родителями и уровень базового доверия оказался примерно на том же уровне, что и у первенцев, с разницей в 1% в пользу единственных. У каждого следующего ребенка качество связи с родителями резко снижалось. Хуже всего чувствовали себя родившиеся последними. У них ощущался самый высокий дефицит родительского внимания и любви. Что, кстати, опровергает устоявшееся мнение о том, будто младшие дети — любимчики.

При этом обнаружилось, что единственным детям очень сильно не хватает брата или сестры. Участники исследования признавались, что особенно остро они ощущали этот дефицит в первые годы жизни. Многие из них рассказали, что у них в детстве был воображаемый друг.

Единственные - более самостоятельны

Результаты этого исследования совпадают с результатами проведенного в 1986 году психологом Тони Фалбо из Университета Техаса. Он тоже изучал «синдром единственного ребенка». У него было лишь 200 участников. Но и тогда вывод был такой: у единственных детей связь с родителями крепче, чем у тех, кто имеет братьев и сестер.

Китайские же ученые (по руководством доктора Цзян Цю из Юго-Западного университета в Чонгкинг) изучали особенности личности и навыки мышления в зависимости от порядка рождения. Участвовало 126 единственных детей и 177 детей, имеющих сиблингов (то есть растущих с братьями и сестрами). Их исследование показало следующее: у единственных детей ниже уровень толерантности, они более жестко различают границу добра и зла, у них ниже стремление броситься на помощь другому, ниже уровень сопереживания, сотрудничества и альтруизма. Однако выше уровень креативности и ощущение внутреннего комфорта. А также - более высокие показатели в тестах на латеральное мышление (это значит, что единственные дети легче находят творческие и неординарные решения проблем). Еще у них был обнаружен более низкий уровень тревоги при стрессе и выше уровень самостоятельности. Возможно, как раз потому, что они привыкли во многом обходиться сами и рассчитывать только на себя.

Кому больше повезло?

Вот какие особенности характера формируются под влиянием порядка рождения. Одно исследование, опубликованное в журнале PNAS, показало, что старшие дети чаще более ответственны, вторые более спокойны и хорошие напарники, а младшие — мятежники и нонконформисты. Первенцы и последние дети конкурируют за родительское внимание и борются на превосходство и они более склонны стать невротиками, а средние дети более уравновешенные и мирные. Старшие при этом неосознанно стремятся развить ум, обаяние, быть полезными. Они склонны принимать на себя трудные задачи, чтобы угодить отцу и матери. А младшие же перетягивают на себя «одеяло» за счет оригинальности, непредсказуемости, повышают свою гибкость и адаптивность, находят альтернативные способы самоутверждения в обществе и в семье.

Первенец умнее второго

Немецкие ученые как-то исследовали 20 тысяч взрослых и пытались обнаружить, как порядок рождения влияет на интеллект. И вот какие были результаты: в шести случаях из десяти первенец будет умнее второго. Но в оставшихся четырех тот, кто родился позже, намного умнее старшего.

Средние тянутся к старшим

Кэтрин Салмон, профессор психологии в Университете Редлендса (Калифорния) двадцать лет изучала, в чем отличие детей-середнячков. Она обнаружила, что средние дети больше ориентируются на мнение старшего сиблинга, чем на мнение родителей. За помощью тоже чаще обращаются к старшему. И как ролевую модель для поведения используют старшего. Они также более склонны полагаться на друзей. У них выше остальных детей способность выступать в качестве посредников, вести переговоры и ладить с самыми разными людьми. Они относятся к другим с большей толерантностью. Они открыты новым идеям и у них меньше страха рисковать. К примеру, среди людей, которые готовы испытывать новые лекарства и косметические препараты, больше всего именно средних «детей».

Старшие - прирожденные лидеры

Порядок рождения задают человеку наиболее гармоничные для него социальные роли. Так ученые психологи обнаружили, что старшие — это по сути прирожденные лидеры, и если они не реализуют свое лидерство, то им свет не мил и все плохо. То есть, родился старшим — руководи хоть чем-нибудь, вдохновляй других.

Средние — прекрасные медиаторы, способные разрядить удачной шуткой любую самую напряженную ситуацию, и если не реализует свой медиаторский талант, то тоже ощущает себя не на своем месте.

Младшие бунтари двигают динамику в коллективе и в семье, устраивают бурю в стакане воды и способствуют разрешению острых ситуаций, но в результате становятся теми, кто восполняет баланс любви и уважения. Их истинная роль - держать здоровую иерархию в семье и в обществе.