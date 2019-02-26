2019-02-26T14:53:13+03:00
В мире

Как в правозащитной организации Amnesty International издеваются над сотрудниками

Некоторые не выдерживают и сводят счеты с жизнью
Аббас ДЖУМА@IBN_MOHAMMAD
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Cбор подписей на одной из акций Amnesty International.Cбор подписей на одной из акций Amnesty International.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Из международной организации Amnesty International, защищающей права человека, массово увольняются ключевые руководители. Как сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel, речь идет о семи менеджерах - это главы департамента расследований, коммуникаций, юридического отдела, отдела по сбору средств, а также политического отдела и генерального секретариата.

В письме работники Amnesty пояснили, что больше не могут работать в таком «токсичном климате». По их словам, в коллективе десятилетиями царят издевательства безрассудного начальства, и это приводит к стрессу у сотрудников. То есть получается, что внутри Amnesty International процветает все то, против чего организация якобы борется с 1961 года.

В 2018-м, пишет Der Tagesspiegel, двое работников Amnesty International покончили жизнь самоубийством. Ими были Гаэтан Муту, проработавший в организации 30 лет, и стажер Розалинда МакГрегор. В результате расследования было установлено, что самоубийства были напрямую связаны со стрессами на работе.

Аналогичные выводы следуют из опроса консалтинговой фирмы KonTerra Group, которая провела комплексную оценку трудовых условий в Amnesty International. Анкетирование проходило среди 475 из 680 сотрудников в США, Англии, Франции, Гонконге, Кении, Сенегале, Ливане, Мексике, Мьянме и Перу. Авторы исследования сделали вывод, что некоторым опрошенным требуется немедленная психологическая помощь.

Также выяснилось, что начальство относится к подчиненным с крайним пренебрежением. Их постоянно оскорбляют и угрожают увольнением.

«Термин «Токсичный» постоянно использовался работниками Amnesty для описания атмосферы в коллективе», - приводит цитату из исследования издание Der Tagesspiegel. «Грубый тон, недоверие, запугивание и злоупотребление властью стали неотъемлемой частью повседневной жизни работников Amnesty».

НО ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЕРИТЬ В ОБЩЕЕ ДЕЛО

В отчете KonTerra Group рекомендует руководству правозащитной организации заняться обучением персонала, укреплением культуры внутри коллектива и как можно быстрее наладить обратную связь. При этом несмотря на всеобщее недовольство рабочим климатом, большинство опрошенных продолжают отождествлять себя с Amnesty International.

Один сотрудник написал в анкете: «С нами плохо обращались, и мы хотим, чтобы ответственные за это были наказаны. Но мы не хотим портить репутацию организации и подрывать ее работу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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