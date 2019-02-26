Пугачева готовит своих детей в артисты

69-летняя Алла Пугачева музицирует на рояле со своей 5-летней дочерью Лизой.

Мама поёт, а дочка обнимает ее и подпевает. Такое трогательное домашнее видео из своего замка в деревне Грязь выложил в Инстаграме Максим Галкин.

— Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла — мастер импровизаций «что вижу, то пою». Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает, — рассказал своим подписчикам Максим Галкин.

Судя по всему, Алла Борисовна видит в своих 5-летних двойняшках творческий потенциал. Впрочем, и старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте в детстве тоже ходила на множество творческих кружков. К примеру, занималась балетом.

maxgalkinru Вот такую картину я застал с утра. Пока Гарри занимался французским, Алла с Лизой музыкально баловались. Алла - мастер импровизаций что вижу, то пою . Обычно я ещё сплю, а Алла уже что-то придумывает с детьми после завтрака: то театральные сценки, то песни разучивает #елизаветагалкина #алла #аллапугачева

И только после рождения первенца Никиты (сын Владимира Преснякова) у Кристина появился интерес к пению. Ее сестра Лиза, видимо, уже сейчас мечтает стать певицей.

— Лиза больше кокетка. А вот Гарри — настоящий артист, — рассказывает о своих младших детях Алла Пугачева. — Но ничего мы навязывать детям не будем. Вырастут и сами выберут профессию.