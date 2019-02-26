Москвичи шокированы «кровавой баней» на Московском ипподроме - три тысячи мигрантов пришли на матч по козлодранию

Возможно, эта игра прошла бы незаметно, без широкого резонанса, если бы не соцсети! В зоозащитных пабликах появились фото и видео с соревнований по кок-бору, которые прошли в минувшие выходные на Центральном московском ипподроме. Кок-бору - это национальная киргизская забава, по-русски - козлодрание. По традиции, две команды полтора часа отбирают друг у друга тушу козла, стараясь занести ее в чужие «ворота».

В Сети есть видео: ипподром забит людьми, заполнены не только места на трибунах, но и проходы. Такого столпотворения здесь давно не видели, даже в дни самых супер-пупер скачек такого не бывает.

На матче побывал кто-то из любителей лошадей и нащелкал шокирующих снимков. Чтобы завладеть тушей козла, всадники буквально «втыкают» своих лошадей в соперника. Кони часто падают, переворачиваются, их топчут другие скакуны. Уже в самом начале игры у некоторых животных пошла кровь - уздечками им разорвали рты.

В соцсетях под этими фотками - буря эмоций. Тысячи сообщений.

«Коней гоняют в мыло, делают из них калек».

«Это не спорт, это кровавая баня!».

«Как это развидеть? Это точно Москва, 2019 год?»

И еще много, много нецензурщины, с вариантами, что за такое нужно сделать с наездниками.

- Это были показательные выступления в рамках празднования 23 февраля, - рассказали «КП» в администрации Центрального московского ипподрома (ЦМИ), который находится на Беговой. - Их проводили представители киргизской диаспоры. Зрителями были тоже в-основном мигранты из Киргизии, которые работают в Москве и Подмосковье.

Говорят, что поначалу на ипподром продавали билеты. По 200 рублей. Но якобы билетов выпустили немного, не рассчитывали на такой наплыв зрителей. И в какой-то момент людей, чтобы не возникло столпотворение на улице, начали пускать бесплатно. В киргизских СМИ пишут, что на ипподроме в итоге все желающие не поместились.

Ипподром забит людьмиФото: ВКонтакте

- Это неправда. По данным нашей службы безопасности, на соревнованиях по кок-бору присутствовали 3 тысячи человек, - заявляют в ЦМИ. - Сам ипподром вмещает 5 тысяч человек. Так что слухи о полном аншлаге преувеличены...

ЛОШАДЕЙ - НА МЯСОКОМБИНАТ?

Тем не менее, многих москвичей ситуация пугает. Никто не ожидал, что на Московском ипподроме вот так запросто могут проводить матчи по козлодранию!

Для понимания. Традиция, распространенная помимо Киргизии в Казахстане, Афганистане и других азиатских странах, такова. Перед игрой несчастного козла режут прямо на краю «площадки», потрошат, потом таскают, вырывая из рук в руки. В процессе туша превращается в настоящую отбивную. После «матча» козла (то, что от него осталось) варят или жарят. Джигиты и зрители угощаются. Все счастливы.

- Но в Москве мы козла не резали, мы играли муляжем туши! - заявил корреспонденту «Комсомольской Правды» президент Международной федерации кок-бору (да, есть и такая, в ней состоит 16 стран) Жыргалбек Саматов.

Муляж - это уже веяние нового времени. Игры в козлодрание есть у многих кочевых народов. Когда зашла речь о признании этой традиции на уровне ЮНЕСКО, чтобы не сталкиваться с зоозащитниками, придумали заменять туши муляжами. В шкуру зашивают мешок с песком и соломой. По правилам, «туша» должна весить от 27 до 30 кг.

(Если интересно: игра в кок-бору длится 3 тайма по 20 минут, на площадке 70х220 метров рубятся две команды по 4 всадника, их цель - донести «козла» до «ворот» соперника - это такие большие круги в разных частях поля).

- В прошлом году киргизские активисты проводили такую же игру на ипподроме в Раменском, - рассказывает московская «лошадница» Екатерина. - Для этого из Киргизии специально привезли 18 лошадей. Команды собрали из мигрантов, гастарбайтеров, которые сейчас работают в России. Поначалу они заявляли, что хотят проводить кок-бору в Раменском каждую неделю, но после возмущения местных жителей лавочку свернули. А теперь устроили козлодрание прямо в Москве, чуть ли не в центре города.

Возможно, эта игра прошла бы незаметно, без широкого резонанса, если бы не соцсетиФото: ВКонтакте

Зоозащитники считают, что часть лошадей, которых использовали на воскресном матче - те, которые остались после прошлогодней игры в Раменском.

- Откуда остальных лошадей взяли на игру? Не скупили ли их по округе? Куда они отправились после? - спрашивает активистка Ирина Демб. - Большинство конников сходится во мнении, что дальнейшая судьба этих лошадей - мясокомбинат.

«ОТ ВЕТПОМОЩИ ОТКАЗАЛИСЬ...»

Некоторые комментаторы в соцсетях «рубятся» с любителями животных: мол, чем этот кок-бору принципиально отличается от конного поло, где скакуны тоже могут калечиться?

- Это совсем другое, - объясняет бывший генеральный секретарь Федерации конного спорта России Николай Чебышев. - В поло столкновения лошадей могут быть только случайно, в борьбе за мяч. А в кок-бору всадники ведут умышленную атаку лошадей соперников - это таранные удары, чтобы сбить владеющего тушей игрока. Для лошади самое страшное - переломы ног. Открытые переломы костей не лечат. После такого животное либо усыпляют, либо оно умирает в страшных муках. Насколько я могу судить по практике кок-бору, для этой национальной игры травмы ног у лошадей - обычная история.

- А порванные рты? В других конных состязаниях подобное бывает?

- Нет. Если такое случится в поло, это станет катастрофой и поводом для серьезного разбора. Всаднику лошади, у которой пошла бы кровь, грозит вплоть до пожизненной дисквалификации. А тут - это обычная история, видимо. Наверное, лет четыреста назад, для нас это тоже было бы нормой. Но с тех пор многое изменилось. Понятно, что это древняя традиция, у кочевых народов другой менталитет, другое отношение к жизни и к животным. Но мне кажется, в современной Москве кок-бору в таком виде, как нам показали, не место. Это варварство какое-то.

Московский ипподром от организации матча поспешил откреститься: всем занимались люди из федерации кок-бору! Эксперт Чебышев считает, что в любом случае ЦМИ должен был участвовать в процессе, провести подготовку, решить вопрос с травмоопасностью животных, поменять уздечки, сделанные чуть ли не из проволоки и рвущие лошадям рты, на нормальные инвентарь...

- Слушайте, любой спорт травмоопасный, - отбивается руководитель Международной федерацией кок-бору Саматов. - В обычных скачках лошади тоже падают, травмируются. А на московском ипподроме у нас никаких эксцессов с лошадьми не было.

В администрации ЦМИ тоже вроде как подтверждают: от ветеринарной помощи организаторы соревнований после «матча» отказались. Но зоозащитники в это не верят.

Жыргалбек Саматов уверен, что показательными выступлениями на Беговой история московского кок-бору не закончится.

- Мы сейчас выезжаем на большие международные соревнования, - говорит мужчина. - В конце марта или начале апреля я должен вернуться в Москву. Мы договорились с руководством компании «Российские ипподромы» (она управляет ЦМИ и еще несколькими ипподромами в разных регионах, - Авт.), что сядем, все обсудим и составим план будущих соревнований.