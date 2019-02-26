2019-02-26T18:17:44+03:00
В мире

Отравленная в Солсбери дочь шпиона Юлия Скрипаль задолжала за «коммуналку» почти 35 000 рублей

Родственники утверждают, что в московской квартире девушки живут неизвестные [эксклюзив KP.RU]
Василиса НИКОЛАЕВА
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Сергей Скрипаль и его дочь Юля были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 годаСергей Скрипаль и его дочь Юля были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Я вам сейчас скажу, что на Марсе есть жизнь, а вы мне верьте, - возмущается племянница отравленного в Лондоне экс-офицера российских спецслужб Виктория Скрипаль. Так она отреагировала на нашу просьбу прокомментировать слова британского посла в России Лори Бристоу о том, что шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные почти год назад в Солсбери, живы, но при этом отказываются от помощи российских дипломатов. Напомним, в этом отравлении Лондон бездоказательно обвинил Москву.

- Я не верю в заявления господина Бристоу, - продолжает Виктория. - Если бы мой дядя и сестра были живы, то почему не показать их, не ответить на многочисленные запросы от нас, ближайшей родни? Не дать переговорить хотя бы минуту-другую.

- В интервью с послом в том числе шла речь и о запросах из России...

- Да. Видимо в Англии уже известно, что мать Сергея Викторовича попросила признать его без вести пропавшим . Хотя наше заявление, наверняка, еще даже до полицейского участка в Москве не дошло (племянница и мать живут в Ярославле и отправили заявление по почте — прим. Авт). А дальше наши службы, по идее, могут заявить в Интерпол. А таким вот заявлением господин посол дал понять, - отвяжитесь.

Виктория Скрипаль очень возмущается в целом действиями британского посольства по отношению к ним, ближайшим родственникам шпиона.

- Когда все это случилось в прошлом году - я собралась лететь в Лондон. Тогда еще ни СМИ, никто со мной не общался. Я пришла в посольство, но меня даже на порог не пустили. И только потом под давлением общественности согласились открыть мне двери и принять заявление на визу. Как вы помните, потом был отказ. Почему такое отношение ко мне, простому русскому человеку? У меня нет ни ядерного оружия, ни нервно-паралитического газа, зачем вот это все было? При этом Гульнару, ту самую подружку Юли, которая привезла в марте прошлого года гречку и в которой тоже якобы мог быть яд - как писали британские СМИ - пустили в Великобританию без проблем.

Племянница отравленного в Лондоне экс-офицера российских спецслужб Виктория Скрипаль Фото: REUTERS

Племянница отравленного в Лондоне экс-офицера российских спецслужб Виктория СкрипальФото: REUTERS

- Когда она там была?

- Летом 2018. Там она встречалась с Юлей. И по моей информации моя племянница даже оплатила ей четыре билета на матчи Чемпионата мира по футболу. Я уверена, что и в Англию она летала за счет Скрипалей. Юля и раньше ей оплачивала билеты, даже еще Людмила Александровна ругалась на это (жена Скрипаля, умерла в 2012 году — прим. авт).

Отравленная в Солсбери дочь шпиона Юлия Скрипаль задолжала за «коммуналку» Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Отравленная в Солсбери дочь шпиона Юлия Скрипаль задолжала за «коммуналку»Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

- Откуда у вас вся эта информация?

- Скажу вам честно, я нанимала частного детектива. Он мне подтвердил и про билеты и про поездку в Лондон. Кстати, после этого визита Гульнары как раз и поступил мне последний звонок от Юли (в июле 2018 - прим. авт). И она общалась со мной в очень хамской манере, сказала, чтобы я не лезла ни в ее дела ни к ее имуществу. А я и не лезу, мне лично ничего не надо. Просто переживаю, как бы все осталось в целости и сохранности, чтобы когда Юля вернется в Москву, ей было бы где жить. Уже сейчас за ее квартирой есть довольно большие долги по коммунальным платежам. При этом там кто-то живет. Мне соседи сами позвонили и рассказали, что регулярно в окнах горит свет и слышатся какие-то звуки. Ящик почтовый открыт и оттуда вывалилась квитанция. Так мы узнали про долги.

%Коммунальная платежка Юлии Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

%Коммунальная платежка ЮлииФото: Дина КАРПИЦКАЯ

- У вас есть предположение, кто может следить за имуществом Юли?

- Не знаю, наверное, эта самая Гульнара. Может она сама там живет или пустила кого-нибудь. Ну раз Юля так решила, то что я могу сделать. Ее дело.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юля были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. С тех самых пор Юля лишь однажды предстала перед общественностью. А ее отца так больше никто никогда и не видел. Родственники Скрипалей считают, что его уже нет в живых. Однако сегодня, 26 февраля 2019 года посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что они живы и «находятся в безопасном месте».

СК России - о расследовании уголовного дела по факту отравления Скрипалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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