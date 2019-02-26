"Всю ночь не спал, учил "жи-ши"": как Онищенко сдавал ЕГЭ по русскому языку

Близится пора выпускных экзаменов, и прессинг становится все сильнее. Слухов вокруг ЕГЭ меньше не становится. И чтобы родители школьников, да и просто все желающие, могли на себе прочувствовать, что такое Единый госэкзамен, Рособрнадзор вот уже в третий раз проводит всероссийскую акцию "Единый день сдачи ЕГЭ родителями".

- Эта акция призвана показать открытость экзамена, - объяснил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. – Родители могут сами посмотреть, что из себя представляют задания экзамена, почувствовать атмосферу и познакомиться с технологией проведения ЕГЭ.

"Учителя года - 2018" Алихана Динаева чуть не завернули на входе в аудиторию ЕГЭ - педагог забыл сдать смартфонФото: Ксения КОНЮХОВА

В этом году проверить свои знания грамматики и орфографии пришли саксофонист Игорь Бутман, актриса Елена Борщева, актер Владимир Зайцев и депутат Геннадий Онищенко.

- Всю ночь не спал, учил "жи-ши", - поделился эмоциями бывший главный санитарный врач России.

- Информации о ЕГЭ очень много, она спорная, - поясняет Игорь Бутман. - Вот я и решил сам понять, что это такое и для чего это нужно.

Спуску на экзамене участникам не давали. Все вещи пришлось оставить в камере хранения – с собой можно взять только паспорт. А прошлогоднего "Учителя года" Алихана Динаева чуть не завернули на рамках металлоискателей: педагог забыл сдать мобильник.

Саксофонист Игорь Бутман и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сдали ЕГЭ по русскому языкуФото: Ксения КОНЮХОВА

- Все эти кордоны полицейских вызывают психологический дискомфорт, - высказал организаторам свои замечания Геннадий Онищенко. – Может быть, сейчас на каждом уроке детей просвечивают – но тут и так атмосфера напряжена, это же экзамен. Когда я писал сочинение в школе, это был полет фантазии. А сейчас тебя сажают за парту, читают непонятную инструкцию и говорят, что, куда и в какую клетку ставить.

С этого года печатать бланки заданий и сканировать листы с ответами будут прямо в пунктах проведения экзаменов.

- Эта технология позволяет избежать утечек и полностью исключает человеческий фактор – все ответы сразу попадают в компьютер, - пояснил Сергей Кравцов. – Но в целом, в этом году изменений в процедуре проведения ЕГЭ нет.

Результаты участники получают в тот же день. Оказалось, что всё не так и плохо – все участники набрали по 24-25 баллов из 28 максимальных.

- Не так страшен черт, как его малюют, - подытожил Павел Брюн, зам художественного руководителя Театра Табакова. - Я сейчас занимаюсь отбором абитуриентов для нашей школы, и это был полезный опыт – очутиться в шкуре выпускника, которому предстоит сдать этот экзамен.

В некоторых субъектах из-за наплыва желающих акцию уже продлили до середины марта. Записаться на участие можно через министерство образования своего региона.