Ученые доказали: на бабушках земля держится!

Гипотеза под названием «эффект бабушки» объясняет парадокс, свойственный только людям. А именно: почему так велика продолжительность жизни женщин, которые в силу возраста уже не способны к рождению ребенка ? Ведь с точки зрения эволюции организм, который не в состоянии участвовать в размножении, становится бесполезным. Поэтому самки зверей способны рожать детенышей до самой смерти. А зачем природе дамы, перешагнувшие рубеж детородного возраста? Чтобы пилить своих благоверных? Мужики-то, кстати, готовы строгать детей в любом возрасте!

Так вот, согласно этой гипотезе существование заботливых бабушек обеспечивает репродуктивный успех для их дочек. Помогая кормить и воспитывать внуков тещи тем самым давали возможность дочкам чаще рожать. Поэтому «ген бабушки» оказался выгоден с точки зрения естественного отбора и способность долго жить в пост-репродуктивный период стала передаваться из поколения в поколение. А в конечном итоге бабушки стали одной из причин успеха человека, который занял доминирующее положение в животном мире. Следует уточнить, что «бабушки» есть у некоторых других видов млекопитающих, например у касаток, но эти исключения лишь подтверждают правило.

Теория красивая, спору нет. Но как быть с доказательствами? Два свежих исследования - финское и канадское, вооружили сторонников этой гипотезы цифрами и аргументами.

Фактор выживания для внуков

Исследователи из Университета Турку (Финляндия) благодаря записям в церковных метрических книгах в двух полных поколениях изучили репродуктивную историю 537 женщин, появившихся на свет в 1702-1823 годах. Напомним, в те годы Финляндия сначала входила в состав Швеции, а затем стала частью Российской империи. Дамы, которые стали объектом внимания ученых, родили на свет божий 3629 детей, от которых получили в общей сложности 6002 внуков и внучек. Смертность среди малышей была высокая - треть ребятишек умирала от болезней в возрасте до пяти лет. Но оказалось, что наличие в семье бабушки по материнской линии увеличивало шансы на выживание детей на 29,5 процентов. Правда при этом возраст бабушки не должен превышать 75 лет, иначе эффект исчезал. Видимо, потому что в этих годах пожилая женщина уже сама нуждалась в уходе.

Доставка пирожков для Красных шапочек

Канадские биологи анализировали данные о первых французских поселенцах XVII XVIII века, основавших колонию в регионе Сагеней, сегодня эта территория входит в состав провинции Квебек. Они взглянули на проблему под другим углом и попытались понять, как влияет на репродуктивный успех дочерей географическая близость бабушки. Оказалось, что наличие деятельной старушки в «шаговой доступности» позволяла мамочкам рожать в среднем на два ребенка больше, по сравнению с теми семьями, где бабушка по материнской линии умерла. Благотворное влияние бабушек ощущалось, если они жили на расстоянии от 25 до 100 километров. Но если бабушку и условную «Красную шапочку» разделили 325 километров и более, то действие эффекта не ощущалось. Вероятно потому что доставка бабушкиных пирожков на такие расстояния затруднена.

Ищите бабушку!

Но сегодня ученые бьют тревогу. С распадом традиционной семьи, когда под одной крышей жило несколько поколений представителей одной фамилии, бабушки оказываются не у дел. Если в начале ХХ века только 7 процентов женщин жили одни, то теперь этот показатель достигает 30-38 процентов. А значит «фактор бабушки», который сыграл такую важную роль в становлении нашей цивилизации, сходит на нет. Скорее всего, если такой мощный ресурс окажется невостребованным, то поголовье внуков заметно сократится. А их и так на свет стало появляться гораздо меньше!