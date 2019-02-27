Звезда сериала «Гадалка» Яна Крайнова: Сказала Пореченкову, что хочу называть его Мишуткой

На Первом канале продолжает бить рейтинговые рекорды сериал «Гадалка», в котором столичному оперу Потапову (Михаил Пореченков) приходится воспользоваться для раскрытия преступлений помощью девушки с экстрасенсорными способностями (Екатерина Олькина). Разумеется, Потапов начинает испытывать к ней симпатию. И это, конечно, не нравится его невесте, криминалисту Марине, которую играет Яна Крайнова.

- Моя героиня выезжает на место преступления с особым чемоданчиком - это был реальный криминалистический чемодан, никакая не бутафория, - рассказывает Яна. - И все вещи, которые в нем лежали, были настоящими. Например, те самые порошочки, которыми посыпают ту или иную поверхность, чтобы увидеть отпечатки пальцев.

- В соцсетях вы сетовали, что сериал лежал на полке больше года...

- Главное для артиста - чтобы его видели на экране. Поэтому, естественно, мы все переживали. Ровно два года назад, в феврале 2017 года, мы запустились. Снимали до июля. А потом - полтора года ожидания. Очень хотелось, чтобы его уже показали.

- Какие отношения у вас сложились с Пореченковым?

- До съемок мы не были знакомы. Первые пробы вообще проводил другой режиссер. Меня уже вроде как утвердили, а потом говорят: «Мы меняем режиссера, нужно прийти познакомиться». Для артиста это всегда подвох, ты думаешь: «Ну вот! Это не знакомство, а вторые пробы». И тут я прихожу и вижу, что новый режиссер - это Илья Казанков, с которым мы знакомы еще со времен учебы во ВГИКе. Я выдохнула, расслабилась. Смотрю, на подоконнике сидит Пореченков и наблюдает. Сразу было видно, что я ему понравилась по-человечески. И он мне показался очень теплым и общительным. Потом я предложила: «Ребята, раз моя героиня - холодная прибалтийская женщина, а я сама родом из Латвии, давайте я буду говорить с Потаповым в интимных сценах по-латышски». Все посмеялись: «Это круто, но нет». Я говорю: «Тогда хотя бы дайте мне вас, Михаил, называть Лачис». Это такое латышское слово, которое переводится как «Мишутка». Тут я окончательно растопила весь лед. Уже на съемках мы постоянно смеялись, шутили. Миша - тот еще балагур.

Героиня Яны Крайновой готова жестко разобраться со всеми, кто покушается на ее мужчину. Фото: Первый канал

- У вас были и интимные сцены. Как они снимались?

- В таких сценах спасает юмор! И он спасал даже тогда, когда я ходила голая, а все вокруг были одеты. Ну и, что уж греха таить, я сейчас в хорошей форме, отлично выгляжу, поэтому, в общем-то, все было прекрасно.

- В «Гадалке» много мистики. Как вы ко всему этому относитесь?

- За эти два года - от прочтения сценария до сегодняшнего дня - мое отношение сильно изменилось. Когда я читала, думала: «Сказка какая-то!» Но потом я встретила множество людей, обладающих каким-то даром. У меня реально изменилось мировоззрение. Я сама теперь встаю в пять утра и делаю медитации разного рода.

«Гадалка». Понедельник - четверг, 21.30, Первый.