Кошмары о кальмарах: полезен ли этот продукт

Каждое утро на Первом канале известная телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так, чтобы жить было не только здОрово, но и здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру, мы напоминаем о самых интересных темах программы.

Кальмар - наверное, самый частый из моллюсков гость на наших столах. Продается повсеместно в самых различных видах - замороженными, охлажденными, потрошеными тушками, нарезанными кольцами. Доступен по цене. Если обычная домохозяйка решит баловать семью морепродуктами, скорее всего, легкоусвояемыми, она приобретет именно кальмаров. Но насколько полезен этот продукт? Разберемся с экспертами программы.

Плюсы:

- Тушка кальмара - это источник практически чистого белка.

В нем крайне мало жиров и совсем нет углеводов. Причем белок кальмара очень правильно с точки зрения здоровья человека сбалансирован - в нем содержатся нужные нам аминокислоты в удобном, легкоусвояемом виде.

- Кальмар достаточно низко-калорийный продукт. В 100 г содержится около 100 ккал.

- Он богат витамином В12 и В2 (рибофлавином), которые не так часто встречаются в продуктах. Витамин В12 крайне ценен для нашей нервной системы, а рибофлавин отвечает за молодость кожи. Оба этих витамина довольно устойчивы и сохраняются в готовом продукте, даже если его 5 - 7 минут подвергать кипячению.

Минусы:

- Несмотря на низкую калорийность и отсутствие углеводов, назвать кальмары отличным диетическим продуктом нельзя. В нем очень много холестерина! В 100 г продукта - 78-процентная суточная норма холестерина. Он рекордсмен по этому показателю, если сравнивать его с другими морепродуктами. Кстати, много холестерина также у креветок и раков.

- Кальмар содержит гистамин, то есть он с высокой долей вероятности может вызвать аллергическую реакцию. Особенно много этого гистамина в шкурке кальмара, которую обычно снимают при готовке.

Благо сделать это несложно - достаточно обдать тушку кальмара кипятком, и она легко сойдет. Если, конечно, продукт качественный и не подвергался неоднократной заморозке.

- Собираясь покупать кальмара, выбирайте замороженный вариант этого продукта. Крайне маловероятно, что лежащий во льду в супермаркете «охлажденный» продукт доставили к нам из Индийского океана на самолете. Чаще всего у нас продаются тихоокеанские кальмары, которые потрошатся и замораживаются прямо в месте добычи.

Дома храните купленные тушки в глубокой заморозке, а если они разморозились по дороге из магазина, лучше их тут же и приготовить. При повторной заморозке продукт очень теряет и во вкусе, и в пользе.

- Мясо кальмара в продаже может быть разного цвета - от белоснежного до розовато-серого. Грязно-серый цвет говорит о том, что продукт, скорее всего, подвергался неоднократной заморозке-разморозке. Если же кальмар, а особенно кольца из него белоснежные, откажитесь от покупки - скорее всего, его обработали химикатами для отбеливания.

Смотрите «Жить здорово!» с понедельника по пятницу в 10.55, Первый.